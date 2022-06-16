"Мама, нашего папы больше нет?" Истории украинских солдат, не вернувшихся с войны

"Мой сын остался в Мариуполе навсегда" "Я потеряла не просто сына. Он для меня был всем", - рассказывает Наталья Шамрицкая, потерявшая в боях за Мариуполь единственного сын

Наталье отвечали, что ее сына нет ни в списках пленных, ни в списках погибших.

"Богдан с того света будет нам помогать"

"Это мой сын. Старший сын. 26 лет. Он был настоящим воином, командиром взвода. Собирался продолжать службу, учиться на сержанта", - рассказывает Николай Кривицкий.

"Мне протянули его кольцо в пакете"

"У нас было много планов: чтобы закончился его контракт, съездить к нему в Херсон, жить вместе вчетвером", - рассказывает Елена, вдова военного.

"Мы были вместе 24 на 7"

"Сначала он был моим напарником. Потом мы стали друзьями и начали встречаться. Мы были вместе 24 на 7. Это выезды, обучение новых пилотов. Нашей работой было наблюдать за всем с высоты птичьего полета", - рассказывает Вера.

"Никто не ожидал, что погибнет тот, кого ты любишь"

"У Романа получилась забавная история. Он повредил себе палец об пушку. Говорил, что будет военная байка, которую он будет рассказывать потом, а ему не будут верить. Проговорился, что поедет в Харьков делать рентген. Так мы узнали, где он", - рассказывает Григорий.

Наталья Шамрицкая сама сообщила о смерти сына в его воинскую часть.

Сину, вдома, яблуні цвітуть,

І співає соловейко зранку.

І дощі травневі теплі йдуть.

Україна одягнула вишиванку.