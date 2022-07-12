150 военнослужащих отказались воевать в Украине и вернулись в Бурятию. Как им это удалось? ВИДЕО

Также, на оккупированной территории, на востоке Украины сейчас около 17 человек, среди которых есть тувинцы, есть буряты, есть русские. Они написали три недели назад заявления о расторжении контракта. Их заперли в комендатуре, их не выпускают, и они очень боятся, что их отправят на передовую без экипировки, чтобы просто тихо застрелить. Они нам каждый день пишут, - сообщила активистка.