150 военнослужащих отказались воевать в Украине и вернулись в Бурятию. Как им это удалось? ВИДЕО

В Бурятию вернулись 150 военнослужащих, отказавшихся воевать в Украине. Об этом 9 июля в эфире украинского телевидения заявила журналистка, глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова.
«Сегодня в Бурятии наконец-то приземлился самолет, в котором было около 150 военнослужащих. Это военнослужащие, которые расторгли контракт с Минобороны», — сказала Гармажапова.
Военные «очень долго» добирались домой. Их машину «развернули в последний момент», а их самих еще на 10 дней оставили на оккупированной территории Украины после того, как СМИ узнали про обращение их жен к главе Бурятии с просьбой вернуть мужей домой, сказала активистка.
По данным фонда, военные вернулись в Бурятию в субботу, 9 июля. Как рассказали некоторые контрактники сотрудникам фонда, перед возвращением их несколько дней продержали в лагере на территории Луганской области, угрожая уголовным преследованием и не отпуская домой.
Юрист фонда «Свободная Бурятия» Андрей Ринчино рассказал «Агентству», что в начале июня в фонд обратилась родственница одного из контрактников из 5-й отдельной танковой Тацинской бригады, который написал рапорт об увольнении, с просьбой помочь ему вернуться домой из Украины. Благодаря ей стали известны подробности.
По ее словам, в конце июня ее родственника вместе с несколькими товарищами, также отказавшимися от службы, вывезли с территории Украины якобы в аэропорт, но в пути машину развернули. Как рассказал ей сам военнослужащий, причиной стало видео с обращением бурятских женщин, опубликованное 28 июня. В этом видео жены бурятских военнослужащих, обращаясь к главе республики Алексею Цыденову, просили вернуть их мужей домой.
Несколько человек, включая этого военнослужащего, спрыгнули с машины и дошли пешком до военного лагеря (точное место он назвать не смог). Там им пообещали самолет, который отвезет их домой. В лагере, по его словам, собралось около 120 отказников. Спустя несколько дней, 4 июля, у них отобрали телефоны, снова посадили в машину и повезли, как им сказали, на самолет. Однако один из бойцов, у которого остался телефон, увидел, что они едут в сторону Украины.
Военнослужащие опять спрыгнули с машины, и в этот раз дошли до ближайшего населенного пункта, где встретились с военной полицией. После стычки их всех отвезли в закрытый лагерь в Луганской области. Там им начали угрожать уголовными делами под предлогом якобы вышедшего закона о самовольном покидании Украины, что оказалось фейком. Вскоре привезли еще группу людей, и число военнослужащих, ожидавших отправки домой, увеличилось до 150 человек.
В четверг, 7 июля, за ними прилетел самолет, который отвез их сначала в Омск, а 9 июля — в Улан-Удэ.
По словам главы фонда «Свободная Бурятия» Александры Гармажаповой, они пережили довольно большой стресс, ведь им угрожали уголовными делами, хотя по факту максимум, что им грозит - увольнение.
Информация бурятских правозащитников свидетельствует о том, что спустя четыре мясяца после начала войны российская армия продолжает страдать от массовых отказов российских силовиков воевать в Украине. Ранее юристы и правозащитники неоднократно сообщали о похожих случаях.
Гармажапова заявила, что в фонд «Свободная Бурятия» обратились уже около 500 военных, желающих расторгнуть контракты с Минобороны. На их оказывают давление, их не отпускают домой, добавила активистка, а по прибытии домой военнослужащих увольняют.
Также, на оккупированной территории, на востоке Украины сейчас около 17 человек, среди которых есть тувинцы, есть буряты, есть русские. Они написали три недели назад заявления о расторжении контракта. Их заперли в комендатуре, их не выпускают, и они очень боятся, что их отправят на передовую без экипировки, чтобы просто тихо застрелить. Они нам каждый день пишут, - сообщила активистка.
Ранее СМИ сообщали, что воевать в Украине отказывались росгвардейцы из Краснодара, Хакасии, Кабардино-Балкарии, а также военнослужащие из Пскова.
вот суки!!! а убивая Украинцев у них стресса не было??? Намного интересней был бы сюжет что бы они вернулись домой в гробах.