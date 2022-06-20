72-я бригада захватила в плен летчика

Главред издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщает, что 18 июня воины 72-й механизированной бригады из старого советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" сбили под Светлодарском штурмовик Су-25 ВС РФ и захватили в плен российского воздушного террориста из ЧВК "Вагнер".
По его словам, им оказался майор ПКС РФ Андрей Владимирович Федорчуков, на допросе признавшийся, что является наемником частной военной компании "Вагнер", и участвует в убийстве украинцев за зарплату наемника - 205 тысяч рублей в месяц.
Федорчуков на допросе отметил, что целью его атаки являлся ротный опорный пункт ВСУ. Ранее он совершал вылеты на бомбардировки украинских городов. Федорчуков очень надеется на обмен – он понимает, что является наемником и его могут не выставить на обмен, и он может пострадать за свои преступления. К "вагнеровцам" в Украине особый счет, ведь их руки по локоть в крови, они - специалисты по убийству мирных жителей.
"Из интересного - российская авиация испытывает большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор "Гармин", и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ПКС РФ. Не доверяют своему "Глонас", все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько "Гарминов" используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижение? Это были бы ценные данные", - отмечает Бутусов.
- На фото российский террорист Федорчуков родом из Владивостока, он на фото со своей семьей, которую он содержит, сбрасывая бомбы на украинских женщин и детей, уничтожая наши города, пишет Бутусов.
Кроме того, он отмечает, что также важно, что из-за больших потерь боевых самолетов и вертолетов ВС РФ начали нанимать летчиков, которых у них уже не хватает. Разумеется, пленный наемник "Вагнера" – это важный приз. Следует показать, к каким страшным последствиям приводит российский воздушный террор.
По материалам: Цензор.Нет