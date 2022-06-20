72-я бригада захватила в плен летчика

"Из интересного - российская авиация испытывает большие проблемы с навигацией. У Федорчукова был с собой навигатор "Гармин", и смартфон с программой "Пронебо", чтобы иметь более точную навигацию, чем бортовые навигационные средства ПКС РФ. Не доверяют своему "Глонас", все бы им американским пользоваться. Интересно, сколько "Гарминов" используется ВС РФ и могут ли американцы отследить их передвижение? Это были бы ценные данные", - отмечает Бутусов.