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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 9 » 11:10:23

ВСУ уничтожили группировку ЧВК Вагнера в Луганской области - Роман Бочкала

Сегодня, 11:10:10 231 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ уничтожили группировку ЧВК Вагнера в Луганской области - Роман Бочкала

В четверг, 9 июня, украинские военные уничтожили в Луганской области базу наемников российской ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, российские наемники устроились на стадионе в Кадиевке (бывший Стаханов).

«Горит стадион в Стаханове, где была расположена база ЧВК Вагнера. По предварительной информации, один выживший», — рассказал он, опубликовав фото, на котором виден огромный столб черного дыма, поднимающийся с подконтрольных РФ позиций.


Тэги: россия, Вагнер, донбасс, война в Украине, Путин
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