Начало затяжной войны. Украина готовится вооружить миллион военных. Стоит ли ждать перемирия?

"На этом фоне мы входим в новую - долговременную - фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, рассчитывать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал", — подчеркнул министр обороны Украины.
В конце марта Россия заявила о выводе своих подразделений из северных областей Украины, в том числе из-под Киева. В Москве утверждали, что это делается в качестве "жеста доброй воли" для укрепления доверия между сторонами после переговоров в Стамбуле, однако западные эксперты и украинские власти говорят, что отступление стало результатом масштабного военного поражения, которое российские войска потерпели около столицы Украины.
В апреле армия РФ заявила о начале второго этапа своей операции в Украине: она намеревалась захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, то есть присоединить к самопровозглашенным "республикам" и те районы Донбасса, которые после активной фазы войны 2014-15 годов оставались под контролем Киева.
Однако после примерно трех недель "большого наступления на Донбассе" российские войска взяли лишь несколько не самых крупных населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Они также пока не смогли установить полный контроль над Мариуполем: хотя подавляющее большинство районов почти полностью разрушенного города занято армией РФ, она все еще пытается выбить украинских военных с металлургического комбината "Азовсталь".
Параллельно с этим украинская армия начала контрнаступление в Харьковской области, в результате которого российские войска в некоторых районах оказались отброшены к государственной границе Украины.
"Если подвести итоги, происходит стратегический перелом в пользу Украины. Этот процесс будет продолжаться некоторое время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неминуемым", - считает Резников.
Главные надежды украинской армии связаны с привлечением на линию фронта новых сил. Их она надеется вооружить западной техникой, прибывающей в Украину все активнее после того, как на Западе поверили в военную силу Киева - и увидели ужасающие свидетельства военных преступлений, предположительно, совершенных российскими военными под Киевом, Сумами и Черниговом.
"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет - точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами", - сказал Резников, напомнив, что полторы тысячи украинских военных сейчас учатся обращаться с новой западной техникой, чтобы потом вернуться в строй в качестве инструкторов.
По словам Резникова, Украина намерена наращивать свой оборонный потенциал. "Это касается и закупок и производства необходимого. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом", - написал министр обороны Украины.
Директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман написал в "Твиттере", что Россия пока не может справиться с пополнением основательно потрепанных соединений и не хочет предпринимать формальные меры, которые бы позволили решить эту проблему - такие, как:
"В настоящее время круг возможностей для России сужается. Чем больше они будут тянуть, тем больше будет страдать их способность поддерживать войну и тем хуже для них будут последующие варианты развития событий", — считает Кофман.
Военные эксперты - как западные, так и украинские не берутся давать точные прогнозы относительно того, сколько именно может продлиться "новая фаза войны", о которой говорит Резников. "К сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц, а может быть и пять, и шесть - особенно активная фаза", — сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире украинского телевидения.
На первых этапах войны Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным в интересах сохранения жизни своих сограждан. Однако теперь его риторика стала жестче.
В пятницу Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу RAI1, что точкой отсчета для любых дискуссий двух лидеров должен стать полный вывод российских войск из Украины.
"Как президент я готов разговаривать с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов, - заявил президент Украины. - Убирайтесь с той территории, которую вы оккупируете с 24 февраля. Это первый ясный шаг к разговорам о чем бы то ни было".
Тем не менее в течение последнего дня сразу два видных западных чиновника призвали Россию к прекращению огня.
Вначале канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Путиным. В своем "Твиттере" он рассказал о нем так: "Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Путиным: в Украине должно быть прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты, неверно. Я также указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию".
В свою очередь на сайте Кремля сообщается, что Путин изложил своему собеседнику "логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса" и пожаловался Шольцу на нарушения международного права и террористические методы, к которым, по его утверждению, прибегают "украинские боевики, исповедующие нацистскую идеологию". Он также посетовал на то, что российско-украинские переговоры "по сути заблокированы Киевом".
Кроме того, впервые за время войны министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Украине со своим американским коллегой Ллойдом Остином. "Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность поддержания линий коммуникации", — говорится в заявлении Пентагона.
Впрочем, у многих возникает вопрос, насколько перемирие выгодно самой Украине - пока Россия продолжает удерживать значительную часть ее территории, в том числе почти всю Херсонскую область, а также районы Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Вот как в своем "Твиттере" разговор Шольца и Путина оценил российский оппозиционер и бывший чемпиона мира по шахматам Гарри Каспаров: "Разговоры Шольца о перемирии, когда Россия по-прежнему контролирует украинскую территорию, — это издевательство. Оно не остановит убийства, пытки и массовые похищения украинцев".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который недавно встречался с Путиным и Зеленским, прямо заявил на этой неделе, что шансов на перемирие между Украиной и Россией сейчас нет.
Ранее власти США, Великобритании и руководители Евросоюза неоднократно подчеркивали, что судьба войны между Украиной и Россией должна решиться на поле боя, и они сделают все возможное, чтобы Москва эту битву проиграла.