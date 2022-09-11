Россия потерпела под Харьковом самое крупное поражение в войне с Украиной. Но это еще не конец наступления ВСУ

Украинское наступление на юге и востоке Харьковской области за пять дней достигло всех своих целей. Российские войска под угрозой окружения 8 сентября оставили город Балаклею, а 10 сентября — западную часть города Купянска, главной тыловой базы Минобороны РФ в регионе. Также в ночь на 10 сентября Вооруженные силы России (ВС РФ) покинули город Изюм, где размещался штаб всей этой группировки. Вместе с ними оставлены и потеряны в боях десятки сел и поселков, десятки единиц целой и поврежденной техники, тонны боеприпасов. А кроме того — все, чего российская армия с большим трудом добилась с марта 2022 года. Теперь у нее нет возможности начать новое наступление на Донбасс с севера. Ниже — краткая хроника этих событий.
В этом материале редакция «Медузы» пытается максимально беспристрастно оценить боевую обстановку в Украине на основании доступных данных.
Карта боев обновлена в 22:55 10 сентября (но данные мы показываем с задержкой). «Медуза» выступает против войны.
Плацдарм у Лимана может быть использован украинской армией (сейчас или в будущем) для достижения еще более амбициозных целей: наступления вглубь потерянной в середине лета Луганской области — на Сватово и Старобельск или на Рубежное и Северодонецк.
Еще одна (менее амбициозная) идея для ВСУ — продолжить выдавливать российские войска из района Купянска, соседнего города Волчанска и поселка Великий Бурлук в сторону российско-украинской границы.
Единственная надежда российского командования — на то, что украинское наступление по мере удаления от баз в районе Чугуева выдохнется, тогда как Минобороны РФ — за счет резервов и войск, выведенных из-под Изюма, — сможет создать прочную оборону на реках Оскол и Северский Донец. Для этого России нужно во что бы то ни стало остановить расширение украинского плацдарма в районе Лимана (и не допустить образования новых).
При этом на фронте наверняка еще много таких же слабых мест, каким оказалось место украинского прорыва у Балаклеи (Россия явно имеет на передовой слишком мало сил для тысячекилометрового фронта), а резервы, которые смогла накопить Украина за лето, отнюдь не исчерпаны.