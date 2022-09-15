В Изюме, откуда сбежала российская армия, нашли массовое захоронение: более 400 могил. ВИДЕО

Телеканал «Настоящее время» опубликовал фотографии с места массового захоронения в лесу в черте Изюма — города в Харьковской области, который недавно освободила украинская армия.

Телеканал сообщил, что получил эти снимки от украинских журналистов. На снимках видны кресты, многие сбиты из досок. На некоторых крестах есть надписи — фамилии или числа. На одном из крестов написано «ВСУ, 17 человек, г. Изюм, с морга». При этом часть могил без крестов.



Украинская сторона знала о существовании захоронения

Украинский уполномоченный по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, который побывал в Изюме, подтвердил «Настоящему времени» подлинность снимков. В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма.



По словам Котенко, в этом месте сотни могил. Сколько человек в них похоронено, кто они, когда и при каких обстоятельствах погибли, пока точно неизвестно. Предполагается, что среди погибших есть как военные, так и гражданские. Судя по датам смерти, как минимум часть мирных жителей погибла при обстрелах Изюма российской армией, заявил уполномоченный.

«Речь идет о сотнях [могил]. Но там нужно понять, как гибли люди. Я думаю, это как раз насильственная смерть и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей. Здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Я видел могилы и очень немаленькие. Я не хочу об этом даже думать, но я думаю, там есть и погибшие дети», — сказал Котенко.

Обновлено. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил британскому изданию Sky News, что в этом месте похоронены около 440 человек. «Могу сказать, что здесь находится одно из самых больших захоронений… в котором более 440 могил. В одном месте захоронено около 440 тел», — сказал Болвинов. По его словам, некоторые люди были убиты, другие погибли при артиллерийских обстрелах и авиаударах. Все тела эксгумируют в рамках расследования о военных преступлениях России, добавил Болвинов.



Изюм был захвачен российскими войсками в начале апреля. ВСУ вернули контроль над городом в начале сентября в ходе масштабного контрнаступления в Харьковской области. Власти Изюма заявили, что в ходе боев за город и оккупации погибли не менее тысячи местных жителей, без учета умерших из-за отсутствия доступа к медицинской помощи

Весной журналисты обнаружили на спутниковых снимках несколько мест массовых захоронений возле Мариуполя — города в Донецкой области, который был практически разрушен при захвате российской армией. По оценкам украинских властей, в городе погибли более 20 тысяч мирных жителей и были разрушены или повреждены более 95% зданий.