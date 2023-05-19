Зарезать бывшую, привезти наркотики военным, загреметь в яму и выйти героем. История российского полицейского Вадима Техова

На России на свободу выпустили экс-полицейского из Северной Осетии, который жестоко зарезал свою бывшую жену. Он должен был находиться в тюрьме до 2035 года, но месяц назад он был помилован Путиным.Техов находился в колонии за убийство бывшей жены. Несколько лет назад Вадим пришёл на работу к 22-летней Регине, достал нож и зарезал девушку прямо под камерами видеонаблюдения. Техова тогда объявили в розыск, но он сам пришёл и сдался полицейским, оформив явку с повинной. За убийство 22-летней Регины Вадим получил 16 лет лишения свободы.Мужчина должен был сидеть в тюрьме до 2035 года, но после начала СВО Техов подписал контракт и отправился на спецоперацию. В ноябре 2022 Техов вновь угодил в историю — его задержали с наркотиками. Мужчину посадили в «яму» (что-то вроде ШИЗО у военных). Однако, через некоторое время, Техову решили дать возможность проявить себя и выпустили под ответственность одного из его командиров. И мужчина действительно проявил себя на одном из важных заданий.Командир группы быстрого реагирования Игорь Габуев заявил, что экс-полицейский воевал в Украине в составе «Шторм Z»: «В «Шторм Z» входят, насколько мне известно, несколько десятков заключенных из Осетии. Они при Минобороны».Месяц назад у Техов закончился контракт и его помиловал президент РФ Путин. Сейчас он на свободе — живёт, развлекается в своем городе Владикавказ.Однако с этим не согласна мать убитой Регины — женщина планирует обратиться в прокуратуру и выяснить, почему убийцу её дочери отпустили на волю. Сестра убитой Роксана Гагиева сказала местному изданию «Сапа», что она лично видела убийцу во Владикавказе и намерена тоже обращаться в прокуратуру.