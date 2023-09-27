Виктор Соколов не погиб в Севастополе: адмирал сегодня появился в Доме офицеров

Если командующего Черноморским флотом Российской Федерации Виктором Соколовым ликвидировали, то "это хорошая новость для всех". Об этом заявил в комментарии CNN министр обороны Украины Рустем Умеров.
Впрочем, глава Минобороны не подтвердил и не опроверг уничтожение Соколова 22 сентября в результате украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.
"Он находился на наших временно оккупированных территориях. Его вообще там быть не должно. Так что если он мертв, это хорошая новость для всех, а мы продолжаем деоккупацию нашей территории", – сказал Умеров.
К слову, накануне, 26 сентября, российское Минобороны показало изображение якобы живого командующего Черноморским флотом Соколова на совещании. Ведомство также обнародовало видеозапись совещания, где присутствует Соколов.
Командующий ЧФ РФ Соколов появился на публике
Российский пропагандистский телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов рассказал, что флот "успешно выполняет задачи". Соответствующее видео опубликовано 27 сентября.
Сообщается, что Соколов якобы побывал в Доме офицеров на награждении футбольной команды флота "Черноморец" (не путать с одесским "Черноморцем"). При этом дата съемки в сообщении пропагандистов не уточняется.
"Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, которые перед ним поставило командование. Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев", — говорит Соколов на видео.
Удар по штабу Черноморского флота РФ
22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар
. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.
В Силах специальных операций ВСУ 25 сентября уточнили потери российских захватчиков в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, отметив, что тогда погибли 34 офицера противника, среди них командующий ЧФ РФ Виктор Соколов
. Еще 105 окупантов были ранены.
На следующий день, 26 сентября, в Минобороны России показали кадры, на которых заметно, что командующий Черноморским флотом якобы участвует в заседании коллегии.
После этого в ССО в новом заявлении сообщили, что все еще уточняют данные по командующему Черноморским флотом.