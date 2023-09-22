В Севастополе прогремели взрывы. Нанесен ракетный удар по штабу ЧФ РФ. ФОТО

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В оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ.

В частности, оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу российского флота нанесен ракетный удар, хотя еще около часа назад уверял, что в городе "все спокойно".

Он добавил, что возле театра Луначарского упал осколок и призвал севастопольцев к спокойствию.

"На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", – заявил Развожаев.

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