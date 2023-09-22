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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Сентябрь » 22 » 13:51:23
 

В Севастополе прогремели взрывы. Нанесен ракетный удар по штабу ЧФ РФ. ФОТО

Вчера, 14:19:23 493 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Севастополе прогремели взрывы. Нанесен ракетный удар по штабу ЧФ РФ. ФОТО

В оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ.

В частности, оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по штабу российского флота нанесен ракетный удар, хотя еще около часа назад уверял, что в городе "все спокойно".

Он добавил, что возле театра Луначарского упал осколок и призвал севастопольцев к спокойствию.

"На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", – заявил Развожаев. 

Поднялся черный дым: в Севастополе второй раз за день прогремели взрывы, нанесен удар по штабу ЧФ РФ. Фото

ВИДЕО



Поднялся черный дым: в Севастополе второй раз за день прогремели взрывы, нанесен удар по штабу ЧФ РФ. Фото



Поднялся черный дым: в Севастополе второй раз за день прогремели взрывы, нанесен удар по штабу ЧФ РФ. Фото

Появились новые кадры последствий прилета в штаб



 
Тэги: севастополь, крым, взрыв, ракетный удар

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