В Севастополе раздались мощные взрывы: повреждены корабли РФ. Фото, видео и все подробности

Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали по меньшей мере семь. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Над Севастополем было видно зарево. Об этом сообщил Telegram-канал "Взрыв". В сети писали о работе российской ПВО, которая, вероятно, не была успешной.

По данным мониторинговых каналов, взрывы звучали в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота РФ. Предварительно, есть прилет в районе Южной бухты.



Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на не гражданском объекте в районе Килен-балки. Там находится 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

Позже он отредактировал свой пост и тоже написал про пожар в районе Южной бухты. Там расположен Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе.

Также Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, якобы пострадало 24 человека.

Как пишут росСМИ, в результате атаки на Севастополь горит Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.



Утром 13 сентября в минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", – сказано в сообщении террористического ведомства.

Как пишут росСМИ, предварительно, два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Также сообщается, что на территории завода повреждены два судна: дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они загорелись. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Впоследствии в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили поражение двух российских военных кораблей. В комментарии в ГУР отметили, что, по данным военной разведки Украины, повреждения получили большой десантный корабль и подлодка оккупантов.

Также в результате ночной атаки повреждено оборудование судоремонтного завода имени С.Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе.