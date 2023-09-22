Какие последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

В соцсетях публикуют фото и видео последствий ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в пятницу, 22 сентября.



На видео видно значительно поврежденное здание. В воздух поднимаются клубы дыма.



На улице воет сигнализация авто, вероятно, вызванная взрывной волной.



Пропагандистские СМИ сообщили, что обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров. К мету удара едет большое количество скорых.



Сирена воздушной тревоги в оккупированном Севастополе прозвучала значительно позже после ракетного удара.