Живой Журнал
Сегодня: Суббота, 23 Сентября 2023    04:21:42
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Сентябрь » 22 » 14:21:49
 

Какие последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Вчера, 14:21:49 504 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Какие последствия ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

В соцсетях публикуют фото и видео последствий ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе в пятницу, 22 сентября.

На видео видно значительно поврежденное здание. В воздух поднимаются клубы дыма.

На улице воет сигнализация авто, вероятно, вызванная взрывной волной.

Пропагандистские СМИ сообщили, что обломки после ракетного удара разбросаны на сотни метров. К мету удара едет большое количество скорых.

Сирена воздушной тревоги в оккупированном Севастополе прозвучала значительно позже после ракетного удара.

Тэги: взрыв, ракетный удар, севастополь, крым

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: