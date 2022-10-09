Махир Юсубов и «ТЭК-34» доставили фуру со взрывчаткой на Крымский мост. Кто организатор диверсии?

Старший эксперт по взрывчатым веществам британской армии в отставке называет подрыв Керченского моста "шедевром тайной диверсии". "Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось", - отметил он в разговоре с корреспондентом Би-би-си Полом Адамсом.
Сотрудники российских силовых органов на месте взрыва
По мнению эксперта, причиной взрыва могла стать "атака снизу" моста. Он предполагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях "были инициированы почти одновременно с помощью кодированной радиокоманды".
Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан написал в своем "Твиттере", что для подобного обрушения моста необходимо очень много взрывчатки - несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты - самые устойчивые из всех. "Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста", - считает Райан.
Официальная российская версия произошедшего заявляет, что на мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда и к частичному обрушению двух автомобильных пролетов, говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета России.
Однако на мосту, по крайней мере официально, действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России", в марте 2021 года он рапортовал, что "досмотр автотранспорта и безопасность Крымского моста обеспечена в полном объеме.
Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 - один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его "самолетом Судного дня"). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник.
"Версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества", - говорит в комментарии Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.
Как подсчитала Би-би-си, в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.
ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России" до конца июля 2022 года получал по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 млн рублей. В целом охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн рублей.
Тот же ФГУП в апреле 2022 года получил госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть этой суммы (197 млн рублей) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн рублей.
За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает Южный филиал ФГУП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" - госконтракт на эти услуги в 2022 году стоит 937 млн рублей. А 27 февраля - после вторжения в Украину - ФГУП получил дополнительно 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.
Как отмечает Гендельман, долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, "чтобы удар имел реальный эффект, кроме пропагандистского". Также над мостом работает ПВО, замечает Гендельман. "Видимо, решили, что раз такое количество взрывчатых веществ не может долететь, оно может доехать", - говорит он.
"Остается вопрос координации со взорванным поездом: подловили ли его грузовиком, либо он был взорван отдельно? Это все еще будет установлено, пока еще говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент", - отмечает Гендельман.