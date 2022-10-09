Махир Юсубов и «ТЭК-34» доставили фуру со взрывчаткой на Крымский мост. Кто организатор диверсии?

Фирма ТЭК-34. Что известно?

Заказ водитель нашел через биржу, где клиенты ищут перевозчиков. Раньше с "ТЭК-34" он не работал. Заявку он принял 6 октября, а уже на следующий день загрузился в Армавире.

У ульяновской фирмы "ТЭК-34" на сайте, где Юсубов оформил заказ - отличная репутация и более 200 положительных отзывов. Но самом деле, все рейтинги были заработаны с 2009 по 2020, когда компания активно занималось доставкой грузов и была зарегистрирована в Волгоградской области, пишут российские телеграмм-каналы.



В конце 2020 года фирма была продана некоему Олегу Антипову, после чего полностью прекратила свою деятельность. А с марта 2022 года фирма начинает "оживать" и перемещается в Ульяновск, при этом, не занимаясь никакой деятельностью.



6 октября некто, подписавшейся Олегом, около 14.00 размещает с аккаунта ТЭК-34 заявку на транспортировку груза на рейсе Армавир-Симферополь. Причем установлено, что публиковалось объявление с IP-адреса в Москве.

​​​​​​Кто такой Махир Юсубов За рулём фуры, которая взорвалась на Крымском мосту, мог находиться 52-летний Махир Юсубов. Дядя владельца машины.

Весь сентябрь фура колесила по Краснодарскому краю. 22-го была замечена на посту Цукеровой Балки. Ехала со стороны Ростова в Краснодар. Оттуда в Красноармейский, Славинский и наконец Темрюкский район, где попала на камеры пять раз:

7 октября появилась в Каневском районе и укатила в Полтавский, исчезнув с камер.

С 12:17 по 16:04 — ездила по Армавиру. Дальше — Кавказский, Тимошевский и Калининский.

В 23:06 замечена в посёлке Светлый Путь Темрюкского района и после пропала на шесть часов.

8 октября, в пять утра машина находилась в посёлке Стрелка. Расстояние между двумя последними точками маршрута можно было проехать за полчаса, но машина преодолела его за шесть.

В 5:52 фура заехала на мост, в 6:05 взорвалась.



В столице Татарстана, в Казани и сейчас живут родственники 52-летнего Махира Юсубова, который был за рулем злополучной фуры на Крымском мосту. Двоюродный брат Юсубова рассказал, что тот несколько лет назад переехал в Краснодар и занимался частными грузоперевозками.



"Очень много взрывчатки" По словам мужчины, Юсубов обычно возил продукты в Камышин, Волгоград и другие города. Крым не был его обычным местом назначения. Сейчас родственники не могут дозвониться до Юсубова. Его местонахождение неизвестно. Возможно, он погиб при подрыве грузовика. Старший эксперт по взрывчатым веществам британской армии в отставке называет подрыв Керченского моста "шедевром тайной диверсии". "Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось", - отметил он в разговоре с корреспондентом Би-би-си Полом Адамсом. Сотрудники российских силовых органов на месте взрыва По мнению эксперта, причиной взрыва могла стать "атака снизу" моста. Он предполагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях "были инициированы почти одновременно с помощью кодированной радиокоманды". Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан написал в своем "Твиттере", что для подобного обрушения моста необходимо очень много взрывчатки - несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты - самые устойчивые из всех. "Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста", - считает Райан. Официальная российская версия произошедшего заявляет, что на мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда и к частичному обрушению двух автомобильных пролетов, говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета России. Однако на мосту, по крайней мере официально, действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России", в марте 2021 года он рапортовал, что "досмотр автотранспорта и безопасность Крымского моста обеспечена в полном объеме. Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 - один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его "самолетом Судного дня"). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник. "Версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества", - говорит в комментарии Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Как подсчитала Би-би-си, в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей. ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России" до конца июля 2022 года получал по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 млн рублей. В целом охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн рублей. Тот же ФГУП в апреле 2022 года получил госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть этой суммы (197 млн рублей) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн рублей. За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает Южный филиал ФГУП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" - госконтракт на эти услуги в 2022 году стоит 937 млн рублей. А 27 февраля - после вторжения в Украину - ФГУП получил дополнительно 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

Если не может долететь, тогда может доехать

8 октября, в день взрыва на Крымском мосту, водитель машины, в которой предположительно перевозили взрывчатку, Махир Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании "ТЭК-34".По идее, он мог быть на Крымском мосту 7 октября, в день рождения Путина, но остановился поспать в нескольких километрах от него, сообщают российские телеграм-каналы. Об этом он рассказал родным, после чего выключил телефон (по словам родных, раньше он так не поступал).

Как отмечает Гендельман, долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, "чтобы удар имел реальный эффект, кроме пропагандистского". Также над мостом работает ПВО, замечает Гендельман. "Видимо, решили, что раз такое количество взрывчатых веществ не может долететь, оно может доехать", - говорит он.

"Остается вопрос координации со взорванным поездом: подловили ли его грузовиком, либо он был взорван отдельно? Это все еще будет установлено, пока еще говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент", - отмечает Гендельман.



