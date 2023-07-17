Ночной взрыв на Крымском мосту: вся информация за 17 июля

На Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, в ночь на понедельник остановлено движение — как сообщают власти, из-за некоего «чрезвычайного происшествия». Источники в Керчи сообщают о двух взрывах.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — написал глава российских властей Крыма Сергей Аксёнов.

Перед этим паблик в российской сети ВКонтакте «Новости Керчь Крым Россия» сообщил о двух взрывах в 3:04 и 3:20 по местному времени, которые были слышны в разных районах Керчи. Би-би-си не может оперативно проверить эту информацию.

Этот источник сообщал, что водителей на Крымском мосту "развернули и отправили на безопасное расстояние".

На Крымском мосту, вероятно, поврежден один пролет

По сумме разных сообщений, фото и видео в соцсетях пока можно осторожно предположить, что на Крымском мосту, соединяющем территорию России с аннексированным Крымом, может быть поврежден один пролет автомобильной части.

В районе моста была объявлена воздушная тревога, движение на мосту остановлено.

Паблик в российской сети ВКонтакте «Новости Керчь Крым Россия» сообщает о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту. Ранее этот паблик написал о двух взрывах в 3:04 и 3:20 по местному времени, которые были слышны в разных районах Керчи.

Другие пользователи соцсетей пишут о погибших и обвалившемся пролете моста, но подтверждений этим заявлениям пока нет.

Аксёнов призывает ехать через Украину

Глава российских властей аннексированного Крыма Сергей Аксёнов призывает не рассчитывать на Крымский мост и пробираться в Россию или, наоборот, в Крым, через прифронтовые оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Аксёнов в Телеграме.

Местные источники сообщают, что сейчас закрыт не только Крымский мост, но и параллельная ему паромная переправа.

Минтранс России утверждает, что на Крымском мосту повреждено только дорожное полотно

Министерство транспорта России объявило, что на Крымском мосту повреждено только дорожное полотно автомобильной части. Разные источники в последние часы сообщали (или высказывали предположения) о том, что у моста повреждена опора.

«… конструкции пролетов находятся на своих опорах.

В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор. Обследование состояния моста продолжается», — сообщает телеграм-канал министерства.

Визуальных подтверждений или опровержений этого утверждения минтранса все еще нет.

На Крымском мосту погибла семейная пара, их дочь в больнице

Российские популярные паблики в Телеграме, Shot и «База», пишут по информации из своих источников, что в автомобиле на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области.

По информации этих каналов, погибшие — муж и жена 40 и 36 лет. Их 14-летняя дочь осталась жива, но получила серьезные травмы и госпитализирована.

Ранее разные пользователи соцсетей публиковали видео разбитой машины на мосту с телами внутри и наполовину вылетевшей через лобовое стекло, но живой девушкой. На номере машины стоял индекс 31 — это обозначение Белгородской области.

Что именно произошло с этой машиной, из видео не было понятно: она будто бы врезалась во что-то, но при этом препятствия перед ней не было.

Что именно случилось на Крымском мосту, насколько сильно он поврежден, тоже до сих пор не ясно: российские чиновники туманно говорят лишь о «чрезвычайном происшествии».

Сегодня ночью 17 июля, на Крымском мосту из-за «чрезвычайного происшествия» остановлено движение. Местные источники сообщали о взрывах.