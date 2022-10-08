В Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту: все подробности (фото, видео)

В Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту, оккупационные власти утверждают, что загорелась цистерна с топливом. Сегодня, 8 октября, на Керченском мосту произошел мощный взрыв. Взрыв прогремел около 6:00.

По предварительным данным, вспыхнула якобы цистерна с топливом. Пожар продолжается несколько часов, из-за чего россияне не могут установить масштабы разрушений.





“В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на железнодорожных путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются”, – говорится в сообщении Крымской железной дороги.



Местные сообщают, что автомобильная дорога на мосту повреждена. Движение транспорта остановлено. По свидетельству очевидцев, на мост перестали пускать автомобили, ликвидируют пожар.









Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто, готовится запуск паромной переправы через пролив.

В антитеррористическом комитете рф заявили о своей версии – на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Сообщают, что владимир путин создал правительственную комиссию в связи с чрезвычайным событием.



В Крыму после взрыва и пожара на Крымском мосту началась паника В частности, жители начали штурмовать АЗС. Там образовались огромные очереди.





Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя пожар на Крымском мосту, подчеркнул, что "все незаконное должно быть разрушено".

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украдено – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано", — говорится в сообщении.



Справка:

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года, а уже через год Россия запустила им железнодорожное сообщение. С начала полномасштабного вторжения в Украину начали обсуждать идею уничтожения этого моста, потому что именно через него Россия опрокидывает подкрепление своей армии.