Как выжить при ядерной катастрофе. Надеемся, что эта инструкция вам никогда не понадобится

Инструкция про то, как подготовиться к ядерной войне… Вы вообще в своем уме?

Не сердитесь, сейчас объясним. Объективно говоря, риск применения ядерного оружия (не только в ходе боевых действий, но и просто по ошибке) перестал быть нулевым уже давно — собственно, с момента его изобретения. Это реальность, в которой мы живем с 1945 года.

Но с началом российского вторжения в Украине этот риск вырос. Объявляя войну, Путин пригрозил западным странам в случае вмешательства «незамедлительным» ответом и последствиями, с которыми они «в своей истории еще не сталкивались». Эту угрозу президент России повторил в конце апреля. Сергей Лавров уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли Россия применить ядерное оружие в ходе «спецоперации». С первых дней войны тревогу нагнетают российские пропагандисты.

Есть ли какой-то смысл готовиться к самому плохому сценарию заранее — на самом деле сложный вопрос. Грубо говоря, среди ученых и специалистов по гражданской обороне есть две школы, которые придерживаются противоположных взглядов. Одни считают, что подготовиться к ядерному конфликту можно и даже относительно небольшие усилия способны значительно увеличить ваши шансы на выживание. Другие утверждают, что ядерная война (особенно с учетом ее климатических последствий) будет настолько масштабной катастрофой, что подготовиться к ней невозможно никак. С этой точки зрения подобные разговоры практической ценности не имеют, а только нормализуют применение этого ужасающего оружия — и, следовательно, увеличивают риск ядерной войны. Единственное, что имеет смысл, — это движение за полный запрет ядерного оружия.

Такая дискуссия была очень оживленной в 1980-е годы, но с завершением холодной войны сошла на нет. Нынешняя ситуация отличается тем, что риск применения ядерного оружия сейчас, похоже, вообще никак не зависит от каких-то публикаций, разговоров и общественного мнения — а лишь от воли небольшой группы людей. Следовательно, от того, что мы обсуждаем, никакие риски не меняются — а польза, пусть и теоретически, быть может.

Вот что можно сделать уже сейчас (и что пригодится в любом случае)

Есть некоторый набор приготовлений, которые могут быть полезны не только в случае ядерного конфликта, но и в обычной жизни:

ознакомление с базовыми навыками выживания и техникой оказания первой медицинской помощи;

сбор медицинской аптечки;

закупка других вещей, необходимых для «тревожного чемоданчика»;

проверка расположения ближайшего бомбоубежища;



Если это вам кажется недостаточным и вы серьезно готовитесь к полномасштабному конфликту (надеясь на то, что сможете заблаговременно эвакуироваться), то вам потребуется еще и:

тщательно ознакомиться с техниками выживания, научиться (желательно на практике) создавать временные укрытия, освоить методы поиска источников питьевой воды и питания. На эту тему есть огромное количество туристической и другой литературы. Пожалуй, самую известную книгу по выживанию в условиях ядерной войны, «Nuclear War Survival Skills», написал американский специалист по гражданской обороне Крессон Керни. К сожалению, она не переведена на русский, но ранние ее издания на английском языке легко найти в интернете;

закупить нужные материалы и продукты;

составить план эвакуации из мест, по которым вероятнее всего может быть нанесен удар, туда, где его точно не будет;

составить план на случай, если эвакуироваться все-таки не удастся.



Теперь подробнее о том, насколько велики риски — и что может произойти (но совсем не обязательно произойдет!)

Как устроен этот текст. Инструкция состоит из пяти частей: первая и последняя — теоретические: о том, насколько велика вероятность ядерной войны, и о том, сможет ли выжить после нее человечество в принципе. Во второй речь пойдет о минимальных приготовлениях, в третьей — о том, что можно сделать сейчас, если вам совсем тревожно. В четвертой — о самом худшем варианте: как быть, если человек оказался недалеко от взрыва.



Часть первая (СУГУБО теоретическая)

Насколько велик риск ядерной войны

Никто не может достоверно ответить, насколько велик риск ядерной войны в тот или другой момент, — нет таких методов, которые позволили бы его измерить (хотя некоторые специалисты и пытаются разработать модели для исчисления рисков).



Теория вопроса:

Модели исходят из того, что страны (и, что важнее, люди, принимающие в них важнейшие военные решения) могут по-разному относиться к возможности применения ядерного оружия. Кому-то такое решение проблем кажется — при определенных условиях — приемлемым, кому-то абсолютно диким. На это отношение влияет как характер человека, так и геополитическая обстановка, технологии в каждый момент времени.

Каждая обладающая ядерным оружием страна (и ее лидеры) устанавливает для себя условия, при котором использование ядерного оружия допустимо или даже необходимо (порог применения).

Если руководство какой-либо страны считает использование ядерных боеприпасов относительно приемлемым, а порог применения (то есть условия, при которых оно может быть использовано) достаточно низок, то у него может возникнуть соблазн отдать соответствующий приказ.

Мир столкнулся именно с такой ситуацией летом 1945 года, когда случилась единственная в истории ядерная война. Отношение к использованию атомных бомб в условиях самой страшной и ожесточенной войны в истории человечества у руководства США было сугубо положительным. Порог применения был чрезвычайно низок: Америке, как единственному обладателю бомбы, не угрожало ядерное возмездие. США немедленно использовали весь арсенал атомных бомб, как только он стал доступен, с тем, чтобы ускорить капитуляцию Японии.

Ситуация быстро изменилась, когда ядерное оружие получил СССР. В 1960-х появилась концепция гарантированного взаимного уничтожения: считалось, что стороны неизбежно уничтожат друг друга в случае большой войны, то есть победителей в ней быть не может. (С точки зрения военных планировщиков, концепция применения ядерного оружия все это время развивалась, но для политиков и общества оно все больше превращалось в табу.)

Порог применения радикально повысился, а желание использовать ядерные боеприпасы в конфликтах стало считаться маргинальным (считалось, что это может сделать только сумасшедший).

Считалось, что в большей части стран (если не во всех), обладающих ядерным оружием, порог применения был очень высок: оно могло быть использовано только в случае возникновения экзистенциальных угроз — чаще всего в случае, если такое оружие решил использовать противник.



Однако в 77-летней истории существования ядерного оружия были моменты, когда возникали исключения из этой стройной системы. Несколько кризисов ставили мир на грань ядерной войны, притом что непосредственной угрозы существования этих стран и наций не было. Самый известный из них — Карибский кризис 1962 года. С тех пор модели, описывающие начало глобальной ядерной войны, делятся на две главные ветви:

Война начинается «по ошибке», когда одна из сторон считает, что противник начал использовать ядерное оружие. Например, дала сбой система раннего предупреждения о ракетной атаке, а стороны не смогли разобраться в ситуации по существующим каналам связи; или ядерное оружие использовала третья сторона (скажем, террористы), а страна, подвергшаяся их нападению, заподозрила в этом другое государство. Кризис наподобие Карибского приводит к такой эскалации, что у одной из сторон конфликта (или у обеих) желание применить ядерное оружие оказывается выше, чем порог его применения. В нынешних условиях нас больше всего интересует именно эта ветвь моделей.

Хорошая новость: в большинстве случаев моделирование показывает, что острый международный кризис, как правило, не должен привести к ядерной войне.



Но есть новости и похуже: вероятность ядерной войны уже с начала 1990-х значительно возросла (что, в частности, отразилось на положении «Часов судного дня»). Подборку комментариев о росте рисков можно прочитать на сайте «Бюллетеня ученых-атомщиков».

Рост вероятности ядерной войны вызван следующими обстоятельствами. Кризис, в котором стороны всерьез рассматривают нанесение ядерных ударов, очевидно, уже начался: отправной точкой к нему стало вторжение России в Украину. В нем участвуют страны, обладающие ядерным оружием. Вероятность, что порог применения ядерного оружия будет преодолен, кажется, тоже повысилась:

В начале года Россия (вместе с другими странами) заявила о неприемлемости использования ядерного оружия в принципе. С тех пор риторика поменялась — руководители страны угрожают «сокрушительным ответом» в случае вмешательства в украинский конфликт.

Порог применения (то есть условия, при которых Россия может нанести ядерный удар) тоже, очевидно, снизился. В официальных документах (например, в военной доктрине РФ) написано, что ядерное оружие нужно стране главным образом для предотвращения обычных войн и нападения на Россию. Однако ядерное оружие уже не смогло предотвратить обычную войну, а значит, на передний план выходят другие предпосылки для его применения. Так, в доктрине ядерного сдерживания РФ прямо написано, что ядерное оружие может быть применено для «прекращения военных действий на приемлемых для РФ условиях».

Кроме того, порог применения, возможно, снижают представления российского руководства об использовании нестратегического ядерного оружия. В последние годы была популярна идея о том, что единичное применение такого оружия может привести к деэскалации конфликта. Подобные идеи в разное время рассматривались и в США.

Нельзя наверняка сказать, что эта концепция ошибочна: очевидно, всякий разумный политик попытается избежать взаимного уничтожения. Но многие западные военные эксперты считают, после любого перехода порога применения ядерного оружия последует быстрый переход конфликта к стадии глобальной ядерной войны. Инфографику, показывающую результаты моделирования подобной эскалации, можно посмотреть тут.



Вероятность эскалации кризиса в обмен ядерными ударами может повыситься, если Москва посчитает степень вмешательства Запада в войну в Украине неприемлемой (пока это не так) и/или Россия будет эту войну, очевидно, проигрывать (чего тоже не происходит, хотя стратегическое положение России существенно ухудшилось).

Важно: рост рисков не означает, что ядерная война обязательно начнется. Военный политолог Павел Лузин полагает, что, даже если высшее руководство РФ решится на применение ядерного оружия, не факт, что приказ вообще будет выполнен. А заявления лидеров страны могут быть и блефом, и в реальности для российского руководства применение ядерного оружия — по крайней мере, в отсутствие экзистенциальной угрозы для страны — остается табу.



Часть Вторая

Что можно сделать сейчас, не меняя жизнь радикально

Соберите предметы первой необходимости (они же понадобятся в случае любого катаклизма)

Обычно, говоря о подготовке к ядерному взрыву, государственные службы рекомендуют собрать стандартный комплект необходимых вещей, которые в действительности пригодятся в случае любой катастрофы. В такие наборы чаще всего входит следующее.

* Вот вариант такого списка.

Также хорошо, если дома есть детектор угарного газа, за работоспособностью батареек в котором следят. Каждые полгода набор нужно проверять и обновлять.

Также лучше быть привитым по календарю (животных это тоже касается).

Отдельный вопрос — нужно ли приобрести дозиметр. Радиометров и дозиметров нет в наборах тревожного чемоданчика для обычных людей, которые составляет Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA), — видимо, потому что предполагается, что необходимую информацию люди со временем получат от властей. Однако польза дозиметров в случае реального радиоактивного заражения местности очевидна, и они, конечно, есть среди рекомендаций необходимого оборудования у спасательных и других государственных служб.

Запаситесь лекарствами

В первую очередь нужен двухнедельный запас лекарств, которые вы (и ваши животные) принимаете регулярно. Если их нужно хранить в холоде, то можно использовать хладоэлементы и термосумку и/или гипотермические пакеты (их можно купить в аптеке).

Также пригодятся безрецептурные средства:

обезболивающие (ибупрофен, парацетамол),

антациды (карбонат кальция, гидроксид алюминия),

противодиарейные средства (лоперамид),

антигистаминные средства (лоратадин, цетиризин),

средства для восполнения жидкости и электролитов при диарее или рвоте.



Если заранее проконсультироваться с врачом, возможно, он выпишет рецепт на антибиотики, более сильные обезболивающие и адреналин (на случай анафилактической реакции).

Йодид калия, вопреки популярному мнению, не всегда будет полезен при ядерном взрыве, так как не всегда в результате распространяется радиоактивный йод. Поэтому американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют дождаться объявления властей, прежде чем принимать этот препарат. Кроме того, достать препарат в нужной дозировке довольно сложно (в лекарственных средствах, которые можно купить в аптеке, масса действующего вещества измеряется в микрограммах, в то время как при радиационной опасности взрослым нужно больше ста миллиграммов). Поэтому обычно йодид калия раздают экстренные службы. При этом нужно сказать, что самым эффективным будет принять йодид калия за 12 часов до контакта с радиоактивным йодом, а через сутки после его эффективность составит уже 7%. Большие дозы йодида калия могут привести к нежелательным реакциям, поэтому регулярно принимать этот препарат «на всякий случай» точно не стоит.

Другой препарат, который может защитить от вреда, наносимого радиоактивными веществами (таллий и цезий), — калий-железо гексацианоферрат (берлинская лазурь, прусский синий). Его лучше всего принимать в течение суток после воздействия радиации, но и прием в течение недели приведет к защитному эффекту. Предполагается, что это средство назначает врач. В аптеках оно также недоступно.

Получите навыки первой помощи и экстремальной медицины

В инструкциях о том, как пережить катастрофу, иногда рекомендуют иметь в упомянутом наборе бумажный справочник по неотложной помощи. К сожалению, мы не можем рекомендовать такое свежее издание с достоверной информацией на русском. Сейчас вся актуальная информация находится в интернете, и в основном она на английском.

На русском тем не менее есть простые инструкции для оказания первой помощи. Они существуют, в частности, в виде чат-ботов и приложений. Приложения могут работать в автономном режиме (например, приложение «Первая помощь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца» — iOS, Android).

В любом случае полезно пройти курсы первой помощи (обычно они занимают пару дней, но существуют в том числе онлайн). Хорошо, если создатели курса опираются на рекомендации Европейского совета по реанимации (последние руководства вышли в 2021 году, они еще не переведены на русский, но переведены на украинский). Также существуют курсы для людей, которые подолгу бывают далеко от больниц (например, туристов), — там рассказывают о том, как распознать признаки опасного состояния и вынужденно, но грамотно заниматься самолечением.

К сожалению, существует крайне мало курсов, на которых непрофессионалов учат принимать роды. Для интересующихся подробные инструкции есть здесь (они на английском, однако онлайн-переводчики помогут справиться с языковым барьером, если он есть). Но нужно отметить, что в ряде случаев принимать роды без участия медицинского специалиста может быть очень опасно.



Часть третья

Что можно сделать людям, которые готовы к сильным переменам

Важно понимать, что главная опасность ядерного оружия — даже не радиация

Главная проблема ядерного оружия для человека — его мощность, которая на много порядков превосходит мощность «нормального» оружия. Энергия взрыва даже самого маленького (и потому экзотического) ядерного оружия превышает десятки тонн в тротиловом эквиваленте, обычно же мощность ядерных боеголовок на тех же самых носителях в тысячи раз превосходит мощность их обычных альтернатив.

Огромная мощность означает огромное количество жертв даже от единственного взрыва, если он приходится на густонаселенную местность. Для удаленного наблюдателя на земле ядерный взрыв выглядит как:

яркая вспышка света и обжигающего тепла, которая сопровождается временной слепотой и неощутимой, но очень мощной дозой ионизирующей радиации (гамма-излучения);

через несколько секунд (или десятков секунд — в зависимости от расстояния до эпицентра) после вспышки до наблюдателя доходит взрывная волна, которая ломает деревья, причиняет увечья, разрушает постройки и выбивает стекла;

еще через некоторое время (около четверти часа) поднятая пыль и мусор начинают выпадать на землю радиоактивными осадками. Происходит это уже не вблизи от эпицентра, а на значительном от него расстоянии в направлении ветра.



Подробные воспоминания очевидцев ядерного взрыва (американских и английских ветеранов, участвовавших в испытаниях атомных зарядов) можно посмотреть тут.

Разные типы ударов будут иметь совершенно разные последствия. Радиоактивное загрязнение местности, которое после этого может случиться, также способно увеличить итоговое количество жертв. Но важным оно становится далеко не всегда: например, при атмосферных и подземных взрывах загрязнение будет минимальным даже при очень большой мощности взрыва. Напротив, даже (относительно) небольшой взрыв на поверхности может поднять в воздух огромное количество мусора и пыли, несущего радиоактивные вещества, и эта масса, осев в сотнях километров от места детонации, может привести к временному заражению огромных территорий.

Энергия взрыва быстро (квадратично) падает с увеличением расстояния от эпицентра. По масштабам разрушений обычно выделяют следующие зоны:

Зона сильных разрушений (избыточное давление > 20 psi). Здесь уничтожены или повреждены почти все строения, в том числе железобетонные. Почти 100% населения погибают мгновенно. Для 250-килотонного заряда (например, российской ракеты Х-101) такая зона распространяется примерно на полтора километра от эпицентра.

Зона средних разрушений (избыточное давление > 5 psi). Разрушена большая часть зданий, массовые пожары. Большинство людей тяжело ранены, но их можно спасти при наличии медицинской помощи. Спасательные службы нацелены на работу прежде всего в этой зоне. Радиус — около трех километров.

Зона слабых разрушений (избыточное давление > 1 psi). Основной источник ранений — стекло разбитых окон, пожары, автомобильные аварии, вызванные временным ослеплением водителей. Радиус около 7,5 километра.

Зона опасной радиации. Возможно развитие тяжелой лучевой болезни для людей, не находящихся в укрытиях. Для 250-килотонного заряда при наземном или подземном подрыве область заражения может достигать нескольких тысяч квадратных километров. Уровень радиации в первые часы в них составляет около 2–5% полулетальный дозы.



Последствия применения в любой части мира разных типов ядерных боеприпасов можно посмотреть на этой интерактивной карте.

Оцените личные риски

Мы не знаем, где именно могут быть нанесены удары. Планы ядерных операций секретны и постоянно обновляются (в случае с США — примерно раз в полтора года).

Полностью рассекречен только план войны и цели американских ударов по состоянию на середину 1950-х

Карту с целями можно посмотреть, например, тут. Понятно, что этот план абсолютно нерелевантен сейчас: изменилась как структура российской промышленности и географическое расположение органов управления, так и количество и качество зарядов и средств доставки, имеющихся в распоряжении США. Так, если в 1950-х у стратегического командования США на территории СССР было лишь более сотни целей, то в 1970-е — около 25 тысяч. За последние десятилетия в результате двустороннего разоружения число боеголовок вновь снизилось — теперь у США на боевом дежурстве стоят менее полутора тысяч зарядов (и еще несколько тысяч — в резерве).



Меняются и стратегические планы применения ядерного оружия. В 1950-е в США господствовала концепция «масштабного возмездия», ставившая важной целью уничтожение крупных населенных пунктов. Позднее (и, вероятно, сейчас) целями ударов должно стать все, что обеспечивает противнику способность продолжать войну: его военный потенциал, органы управления, инфраструктура и промышленность.

На практике это означает, что в потенциальной опасности находятся те, кто живет рядом (то есть в десятках километров) с органами управления страной, местами расположения и развертывания стратегических сил, базами хранения ядерного оружия, военными заводами . Некоторые военные объекты, впрочем, можно найти на публичных картах.

Возможно, нужно подготовиться к переезду (но совсем не факт, что нужно срочно переезжать)

Самый простой способ выжить — оказаться как можно дальше от взрыва. Городские бомбоубежища, прежде всего, полезны в случае авиа- и ракетных ударов обычным вооружением. Многие из них способны сохранить жизнь для присутствующих людей даже при ядерном ударе, но ядерный удар по крупному городу — это не только ударная волна сама по себе, это еще и массовые неконтролируемые пожары, безвластие, хаос, отсутствие элементарной медицинской помощи и неконтролируемая борьба за ресурсы.

Американский специалист по гражданской обороне Крессон Керни, написавший книгу «Nuclear War Survival Skills», рекомендует эвакуацию из городов как одну из первейших мер спасения. Важно подчеркнуть, что в книге Керни речь идет именно о заблаговременной эвакуации, потому что после удара (и даже непосредственно накануне) выбраться из городов будет практически невозможно из-за пробок, хаоса и вероятного радиоактивного загрязнения.

При этом Керни и другие авторы, писавшие в разгар холодной войны, предполагали, что за несколько дней до ядерной атаки со стороны СССР у американцев будет возможность эвакуироваться из городов на малонаселенные территории, где можно будет переждать острую фазу конфликта.

Логика была такой: Советский Союз, скорее всего, не решится на ядерный удар, если не будет уверен, что значительная доля его собственного населения выживет. Для этого ему понадобится перед самым ударом по США провести эвакуацию населения из городов — а она не может остаться незамеченной для американцев. В таком случае сигналом к эвакуации для США станет начало эвакуации в Союзе — а это дает по крайней мере несколько дней на то, чтобы простые американцы могли покинуть большие города и подготовить индивидуальное укрытие. Полевые эксперименты, проведенные Керни и его соратниками, показывали, что даже неподготовленные люди, снабженные понятными инструкциями, могут создать такие укрытия всего за пару суток.

Правда, насколько применимо такое предположение к нынешней ситуации, сказать сложно. Сегодняшние планы американского Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) возможность эвакуации даже не рассматривают, так как масштабная ядерная война не входит в число обсуждаемых сценариев катастроф. Предполагается, что самый вероятный вариант ядерного взрыва на территории США — это неожиданный (например, террористический) удар, который не дает времени на эвакуацию.

Часть Четвертая

Что делать, оказавшись в городе, на который упала бомба?

Главные факторы, которые помогают снизить воздействие ядерного взрыва, это: расстояние, время и защищенность укрытия. Другим словами, чтобы спастись, необходимо оказаться как можно дальше от взрыва, найти как можно более глубокое, толстостенное укрытие и не выходить из него как можно дольше.

Нужно найти убежище

Сама вспышка тепла, света и гамма-излучения во время удара длится не более десятка секунд (зависит от мощности взрыва). Затем выпадают (там, где этому способствует направление ветра, и если речь про поверхностный взрыв) радиоактивные осадки. Они представляют собой просто поднятые ударной волной и обогащенные радиоактивными изотопами песок, пыль и мусор — как видимые, так и совсем мелкие.

Главное, что нужно про них понимать: радиационная опасность очень быстро (экспоненциально) снижается со временем, особенно в самые первые часы. Именно поэтому важнейшая задача переживших вспышку и ударную волну — найти убежище хотя бы на первые часы после детонации . На это есть (грубо и приблизительно) около 15 минут, которые отделяют время детонации и время начала выпадения радиоактивных осадков. В принципе, за это время можно успеть добраться до ближайшего бомбоубежища или хотя бы спуститься в подвал.

Зайдите в ближайшее здание, чтобы избежать облучения. Лучше, если оно кирпичное или бетонное, еще лучше — если подземное. Если вы дома — уйдите в помещение с минимальным количеством окон, а лучше вовсе без них (например, в ванную или кладовку).

Если были на улице после выпадения радиоактивных осадков — снимите зараженную одежду и вытрите или вымойте незащищенную кожу. По возможности избегайте прикасаться к глазам, носу и рту. Не используйте дезинфицирующие салфетки на коже.

Идите в подвал или в середину здания. Держитесь подальше от внешних стен и крыши.



В идеале укрытие должно быть как можно более толстостенным, желательно железобетонным и подземным — толстые стены позволяют эффективнее поглощать излучение. Худший вариант — легкий деревянный домик, верхний этаж, угловая квартира. Лучший — подземное бомбоубежище, метро, погреб. Коэффициенты эффективности убежищ разного типа можно посмотреть на этой картинке.

Важно оставаться внутри как можно дольше

Оставайтесь в помещении в течение как минимум 24 часов, если местные власти не дадут других указаний. Члены семьи должны оставаться там, где их застал взрыв, — воссоединиться можно позже, время позволит снизить воздействие опасной радиации. Держите своих домашних животных в доме.

Время, прошедшее после взрыва, работает на выживших — чем дольше вы находитесь в укрытии и не выходите наружу, тем меньше риск получить лучевую болезнь.

Радиоактивные изотопы, которые образуются в ходе взрыва, имеют разное время полураспада, но сориентироваться позволяет простое «Правило 7–10»: каждое увеличение времени в 7 раз уменьшает дозу излучения в 10 раз. Другими словами, спустя 7 часов радиация падает всего до 10% от той, что была час спустя, а через двое суток (7 × 7 = 49 ч.) — до 1% от исходной. Впрочем, сам абсолютный уровень радиации установить без приборов (или не из сообщений властей) невозможно — он зависит от погоды, направления ветра, мощности и обстоятельств взрыва и т. д.

Чтобы подготовиться к условиям, когда недоступна чистая вода и в принципе не работают коммунальные службы, можно обратиться к этой нашей инструкции.



Если не хочется переходить по ссылке, вот, например, как дезинфицировать воду «Для профилактики инфекций, которые распространяются с помощью загрязненной воды, рекомендуется использовать бутилированную воду, которая была упакована на заводе и еще не открыта (а от гепатита A можно еще и привиться, но для появления защиты, конечно, нужно время). Если же бутилированную воду использовать невозможно, есть другие варианты: кипятить воду в течение минуты-трех, а затем дать остыть (можно кипятить с помощью электрокипятильника), в крайнем случае можно использовать очень горячую водопроводную воду. Кипячение — лучший способ дезинфекции в таких условиях;

использовать дезинфектанты. Обычно используются средства с хлором или йодом (хлор работает лучше йода, и, например, в Великобритании вообще не рекомендуют использовать йод). А если более конкретно — можно использовать бытовой отбеливатель без запаха с единственным действующим веществом — гипохлоритом натрия, гипохлорит натрия в сухом виде, таблетки диоксида хлора, гипохлорит кальция, йод, в том числе обычный раствор из аптечки и таблетки с гидроперйодидом тетраглицина. На таблетках и других сухих формах обычно указан способ применения;

(Как использовать отбеливатель? К сожалению, рекомендации разнятся. Например, американские агентства предлагают добавлять две капли 5–9-процентного отбеливателя на литр воды. Если отбеливатель однопроцентный — 10 капель. Если вода при этом мутная, нужно удвоить дозу дезинфектанта. После добавления отбеливателя воду нужно помешать и дать постоять полчаса. В итоге должен ощущаться легкий запах хлора. Если его нет, нужно повторить процедуру. При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что любой отбеливатель для простоты нужно сначала превратить в однопроцентный раствор, а затем добавить три капли на литр воды и подождать 15 минут. ВОЗ, как и американские агентства, подчеркивает, что должен быть запах хлора, иначе нужно все повторить. Возможно, стоит ориентироваться на этот универсальный показатель, какой бы подход вы ни выбрали.) использовать источники ультрафиолета. Вода при этом не должна быть мутной — как пишут на сайте CDC, надо, чтобы через нее можно было прочитать заголовок в газете. Переносного ультрафиолетового облучателя под рукой может не быть, но природный облучатель в виде солнца тоже подойдет. Можно налить воду в пластиковые бутылки (объемом от 300 миллилитров до двух литров), встряхнуть и положить на солнце. В солнечный день — на шесть часов, а если пасмурно — на два дня. Но это один из наименее эффективных методов;

использовать сок лимона или лайма. Однако это поможет лишь для борьбы с холерным вибрионом, который, впрочем, составляет реальную угрозу даже в Европе. Обычно достаточно одной чайной ложки сока на литр воды. Но если вода холодная или мутная, нужно удвоить дозу;

фильтровать воду. Но популярные фильтры в большинстве случаев не спасают от бактерий и вирусов — в лучшем случае от паразитов. Самым эффективным переносным фильтром (который все равно проигрывает по эффективности кипячению) будет фильтр, в котором поры меньше 0,3 микрона и есть химический дезинфектант. Дезинфекция не убирает примеси, из-за чего вода может быть мутной. С этим можно справиться так: дать ей отстояться;

пропустить воду через ткань (например, чистое полотенце, сложенное в несколько раз, или другую плотную ткань). Также можно использовать глину и песок, но это довольно трудоемкие методы.

Еда, если она находится в закрытой упаковке и не была загрязнена радиоактивной пылью, совершенно безопасна. Полезно следить за новостями Настройтесь на любые средства массовой информации, чтобы получить официальную информацию, например, о том, когда можно выходить и куда следует идти. Радиоприемники на батарейках и с ручным приводом, скорее всего, будут работать после ядерного взрыва. Сотовая связь, текстовые сообщения, телевидение и интернет могут быть нарушены или недоступны.

Американские специалисты по гражданской обороне рекомендуют при всем этом продолжать дистанцирование и ношение масок — но в части соблюдения дистанции нам такая рекомендация кажется невыполнимой.

Часть Пятая (снова теоретическая)

Это все имеет хоть какой-то смысл, если за ядерным взрывом последует ядерная зима?

К сожалению, мы не знаем ответа на вопрос о смысле (да и точного — о ядерной зиме). Во-первых, все зависит от масштаба боевых действий. В принципе, от единичного ядерного взрыва глобальной зимы не случится, а знания о том, что делать в таком случае, могут быть кому-то полезны.

Во-вторых, как именно может выглядеть ядерная зима и насколько масштабным должен быть конфликт, чтобы ее спровоцировать, — это сложный вопрос, который дискутируется еще с начала восьмидесятых (это тема, достойная отдельного текста и даже книги. Здесь можно по-английски послушать довольно свежее выступление одного из пионеров «науки о ядерной зиме» Брайана Туна).

В-третьих, дело, конечно, не только в климате: фактическое уничтожение современной глобальной экономики, к которому способна привести мировая война, само по себе вызовет голод и страдания такого масштаба, с которым человечество еще не сталкивалось.