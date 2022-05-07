Как выжить при ядерной катастрофе. Надеемся, что эта инструкция вам никогда не понадобится

Не сердитесь, сейчас объясним. Объективно говоря, риск применения ядерного оружия (не только в ходе боевых действий, но и просто по ошибке) перестал быть нулевым уже давно — собственно, с момента его изобретения. Это реальность, в которой мы живем с 1945 года.
Но с началом российского вторжения в Украине этот риск вырос. Объявляя войну, Путин пригрозил западным странам в случае вмешательства «незамедлительным» ответом и последствиями, с которыми они «в своей истории еще не сталкивались». Эту угрозу президент России повторил в конце апреля. Сергей Лавров уклонился от прямого ответа на вопрос, готова ли Россия применить ядерное оружие в ходе «спецоперации». С первых дней войны тревогу нагнетают российские пропагандисты.
Есть ли какой-то смысл готовиться к самому плохому сценарию заранее — на самом деле сложный вопрос. Грубо говоря, среди ученых и специалистов по гражданской обороне есть две школы, которые придерживаются противоположных взглядов. Одни считают, что подготовиться к ядерному конфликту можно и даже относительно небольшие усилия способны значительно увеличить ваши шансы на выживание. Другие утверждают, что ядерная война (особенно с учетом ее климатических последствий) будет настолько масштабной катастрофой, что подготовиться к ней невозможно никак. С этой точки зрения подобные разговоры практической ценности не имеют, а только нормализуют применение этого ужасающего оружия — и, следовательно, увеличивают риск ядерной войны. Единственное, что имеет смысл, — это движение за полный запрет ядерного оружия.
Такая дискуссия была очень оживленной в 1980-е годы, но с завершением холодной войны сошла на нет. Нынешняя ситуация отличается тем, что риск применения ядерного оружия сейчас, похоже, вообще никак не зависит от каких-то публикаций, разговоров и общественного мнения — а лишь от воли небольшой группы людей. Следовательно, от того, что мы обсуждаем, никакие риски не меняются — а польза, пусть и теоретически, быть может.
Есть некоторый набор приготовлений, которые могут быть полезны не только в случае ядерного конфликта, но и в обычной жизни:
Если это вам кажется недостаточным и вы серьезно готовитесь к полномасштабному конфликту (надеясь на то, что сможете заблаговременно эвакуироваться), то вам потребуется еще и:
Теперь подробнее о том, насколько велики риски — и что может произойти (но совсем не обязательно произойдет!)
Как устроен этот текст. Инструкция состоит из пяти частей: первая и последняя — теоретические: о том, насколько велика вероятность ядерной войны, и о том, сможет ли выжить после нее человечество в принципе. Во второй речь пойдет о минимальных приготовлениях, в третьей — о том, что можно сделать сейчас, если вам совсем тревожно. В четвертой — о самом худшем варианте: как быть, если человек оказался недалеко от взрыва.
Никто не может достоверно ответить, насколько велик риск ядерной войны в тот или другой момент, — нет таких методов, которые позволили бы его измерить (хотя некоторые специалисты и пытаются разработать модели для исчисления рисков).
Теория вопроса:
Однако в 77-летней истории существования ядерного оружия были моменты, когда возникали исключения из этой стройной системы. Несколько кризисов ставили мир на грань ядерной войны, притом что непосредственной угрозы существования этих стран и наций не было. Самый известный из них — Карибский кризис 1962 года. С тех пор модели, описывающие начало глобальной ядерной войны, делятся на две главные ветви:
Хорошая новость: в большинстве случаев моделирование показывает, что острый международный кризис, как правило, не должен привести к ядерной войне.
Но есть новости и похуже: вероятность ядерной войны уже с начала 1990-х значительно возросла (что, в частности, отразилось на положении «Часов судного дня»). Подборку комментариев о росте рисков можно прочитать на сайте «Бюллетеня ученых-атомщиков».
Рост вероятности ядерной войны вызван следующими обстоятельствами. Кризис, в котором стороны всерьез рассматривают нанесение ядерных ударов, очевидно, уже начался: отправной точкой к нему стало вторжение России в Украину. В нем участвуют страны, обладающие ядерным оружием. Вероятность, что порог применения ядерного оружия будет преодолен, кажется, тоже повысилась:
Вероятность эскалации кризиса в обмен ядерными ударами может повыситься, если Москва посчитает степень вмешательства Запада в войну в Украине неприемлемой (пока это не так) и/или Россия будет эту войну, очевидно, проигрывать (чего тоже не происходит, хотя стратегическое положение России существенно ухудшилось).
Важно: рост рисков не означает, что ядерная война обязательно начнется. Военный политолог Павел Лузин полагает, что, даже если высшее руководство РФ решится на применение ядерного оружия, не факт, что приказ вообще будет выполнен. А заявления лидеров страны могут быть и блефом, и в реальности для российского руководства применение ядерного оружия — по крайней мере, в отсутствие экзистенциальной угрозы для страны — остается табу.
Обычно, говоря о подготовке к ядерному взрыву, государственные службы рекомендуют собрать стандартный комплект необходимых вещей, которые в действительности пригодятся в случае любой катастрофы. В такие наборы чаще всего входит следующее.
* Вот вариант такого списка.
Также хорошо, если дома есть детектор угарного газа, за работоспособностью батареек в котором следят. Каждые полгода набор нужно проверять и обновлять.
Также лучше быть привитым по календарю (животных это тоже касается).
В первую очередь нужен двухнедельный запас лекарств, которые вы (и ваши животные) принимаете регулярно. Если их нужно хранить в холоде, то можно использовать хладоэлементы и термосумку и/или гипотермические пакеты (их можно купить в аптеке).
Также пригодятся безрецептурные средства:
Если заранее проконсультироваться с врачом, возможно, он выпишет рецепт на антибиотики, более сильные обезболивающие и адреналин (на случай анафилактической реакции).
Йодид калия, вопреки популярному мнению, не всегда будет полезен при ядерном взрыве, так как не всегда в результате распространяется радиоактивный йод. Поэтому американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют дождаться объявления властей, прежде чем принимать этот препарат. Кроме того, достать препарат в нужной дозировке довольно сложно (в лекарственных средствах, которые можно купить в аптеке, масса действующего вещества измеряется в микрограммах, в то время как при радиационной опасности взрослым нужно больше ста миллиграммов). Поэтому обычно йодид калия раздают экстренные службы. При этом нужно сказать, что самым эффективным будет принять йодид калия за 12 часов до контакта с радиоактивным йодом, а через сутки после его эффективность составит уже 7%. Большие дозы йодида калия могут привести к нежелательным реакциям, поэтому регулярно принимать этот препарат «на всякий случай» точно не стоит.
Другой препарат, который может защитить от вреда, наносимого радиоактивными веществами (таллий и цезий), — калий-железо гексацианоферрат (берлинская лазурь, прусский синий). Его лучше всего принимать в течение суток после воздействия радиации, но и прием в течение недели приведет к защитному эффекту. Предполагается, что это средство назначает врач. В аптеках оно также недоступно.
В инструкциях о том, как пережить катастрофу, иногда рекомендуют иметь в упомянутом наборе бумажный справочник по неотложной помощи. К сожалению, мы не можем рекомендовать такое свежее издание с достоверной информацией на русском. Сейчас вся актуальная информация находится в интернете, и в основном она на английском.
На русском тем не менее есть простые инструкции для оказания первой помощи. Они существуют, в частности, в виде чат-ботов и приложений. Приложения могут работать в автономном режиме (например, приложение «Первая помощь Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца» — iOS, Android).
В любом случае полезно пройти курсы первой помощи (обычно они занимают пару дней, но существуют в том числе онлайн). Хорошо, если создатели курса опираются на рекомендации Европейского совета по реанимации (последние руководства вышли в 2021 году, они еще не переведены на русский, но переведены на украинский). Также существуют курсы для людей, которые подолгу бывают далеко от больниц (например, туристов), — там рассказывают о том, как распознать признаки опасного состояния и вынужденно, но грамотно заниматься самолечением.
К сожалению, существует крайне мало курсов, на которых непрофессионалов учат принимать роды. Для интересующихся подробные инструкции есть здесь (они на английском, однако онлайн-переводчики помогут справиться с языковым барьером, если он есть). Но нужно отметить, что в ряде случаев принимать роды без участия медицинского специалиста может быть очень опасно.
Главная проблема ядерного оружия для человека — его мощность, которая на много порядков превосходит мощность «нормального» оружия. Энергия взрыва даже самого маленького (и потому экзотического) ядерного оружия превышает десятки тонн в тротиловом эквиваленте, обычно же мощность ядерных боеголовок на тех же самых носителях в тысячи раз превосходит мощность их обычных альтернатив.
Огромная мощность означает огромное количество жертв даже от единственного взрыва, если он приходится на густонаселенную местность. Для удаленного наблюдателя на земле ядерный взрыв выглядит как:
Подробные воспоминания очевидцев ядерного взрыва (американских и английских ветеранов, участвовавших в испытаниях атомных зарядов) можно посмотреть тут.
Разные типы ударов будут иметь совершенно разные последствия. Радиоактивное загрязнение местности, которое после этого может случиться, также способно увеличить итоговое количество жертв. Но важным оно становится далеко не всегда: например, при атмосферных и подземных взрывах загрязнение будет минимальным даже при очень большой мощности взрыва. Напротив, даже (относительно) небольшой взрыв на поверхности может поднять в воздух огромное количество мусора и пыли, несущего радиоактивные вещества, и эта масса, осев в сотнях километров от места детонации, может привести к временному заражению огромных территорий.
Энергия взрыва быстро (квадратично) падает с увеличением расстояния от эпицентра. По масштабам разрушений обычно выделяют следующие зоны:
Последствия применения в любой части мира разных типов ядерных боеприпасов можно посмотреть на этой интерактивной карте.
Мы не знаем, где именно могут быть нанесены удары. Планы ядерных операций секретны и постоянно обновляются (в случае с США — примерно раз в полтора года).
Карту с целями можно посмотреть, например, тут. Понятно, что этот план абсолютно нерелевантен сейчас: изменилась как структура российской промышленности и географическое расположение органов управления, так и количество и качество зарядов и средств доставки, имеющихся в распоряжении США. Так, если в 1950-х у стратегического командования США на территории СССР было лишь более сотни целей, то в 1970-е — около 25 тысяч. За последние десятилетия в результате двустороннего разоружения число боеголовок вновь снизилось — теперь у США на боевом дежурстве стоят менее полутора тысяч зарядов (и еще несколько тысяч — в резерве).
На практике это означает, что в потенциальной опасности находятся те, кто живет рядом (то есть в десятках километров) с органами управления страной, местами расположения и развертывания стратегических сил, базами хранения ядерного оружия, военными заводами. Некоторые военные объекты, впрочем, можно найти на публичных картах.
Самый простой способ выжить — оказаться как можно дальше от взрыва. Городские бомбоубежища, прежде всего, полезны в случае авиа- и ракетных ударов обычным вооружением. Многие из них способны сохранить жизнь для присутствующих людей даже при ядерном ударе, но ядерный удар по крупному городу — это не только ударная волна сама по себе, это еще и массовые неконтролируемые пожары, безвластие, хаос, отсутствие элементарной медицинской помощи и неконтролируемая борьба за ресурсы.
Американский специалист по гражданской обороне Крессон Керни, написавший книгу «Nuclear War Survival Skills», рекомендует эвакуацию из городов как одну из первейших мер спасения. Важно подчеркнуть, что в книге Керни речь идет именно о заблаговременной эвакуации, потому что после удара (и даже непосредственно накануне) выбраться из городов будет практически невозможно из-за пробок, хаоса и вероятного радиоактивного загрязнения.
При этом Керни и другие авторы, писавшие в разгар холодной войны, предполагали, что за несколько дней до ядерной атаки со стороны СССР у американцев будет возможность эвакуироваться из городов на малонаселенные территории, где можно будет переждать острую фазу конфликта.
Логика была такой: Советский Союз, скорее всего, не решится на ядерный удар, если не будет уверен, что значительная доля его собственного населения выживет. Для этого ему понадобится перед самым ударом по США провести эвакуацию населения из городов — а она не может остаться незамеченной для американцев. В таком случае сигналом к эвакуации для США станет начало эвакуации в Союзе — а это дает по крайней мере несколько дней на то, чтобы простые американцы могли покинуть большие города и подготовить индивидуальное укрытие. Полевые эксперименты, проведенные Керни и его соратниками, показывали, что даже неподготовленные люди, снабженные понятными инструкциями, могут создать такие укрытия всего за пару суток.
Правда, насколько применимо такое предположение к нынешней ситуации, сказать сложно. Сегодняшние планы американского Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) возможность эвакуации даже не рассматривают, так как масштабная ядерная война не входит в число обсуждаемых сценариев катастроф. Предполагается, что самый вероятный вариант ядерного взрыва на территории США — это неожиданный (например, террористический) удар, который не дает времени на эвакуацию.
Главные факторы, которые помогают снизить воздействие ядерного взрыва, это: расстояние, время и защищенность укрытия. Другим словами, чтобы спастись, необходимо оказаться как можно дальше от взрыва, найти как можно более глубокое, толстостенное укрытие и не выходить из него как можно дольше.
Сама вспышка тепла, света и гамма-излучения во время удара длится не более десятка секунд (зависит от мощности взрыва). Затем выпадают (там, где этому способствует направление ветра, и если речь про поверхностный взрыв) радиоактивные осадки. Они представляют собой просто поднятые ударной волной и обогащенные радиоактивными изотопами песок, пыль и мусор — как видимые, так и совсем мелкие.
Главное, что нужно про них понимать: радиационная опасность очень быстро (экспоненциально) снижается со временем, особенно в самые первые часы. Именно поэтому важнейшая задача переживших вспышку и ударную волну — найти убежище хотя бы на первые часы после детонации. На это есть (грубо и приблизительно) около 15 минут, которые отделяют время детонации и время начала выпадения радиоактивных осадков. В принципе, за это время можно успеть добраться до ближайшего бомбоубежища или хотя бы спуститься в подвал.
В идеале укрытие должно быть как можно более толстостенным, желательно железобетонным и подземным — толстые стены позволяют эффективнее поглощать излучение. Худший вариант — легкий деревянный домик, верхний этаж, угловая квартира. Лучший — подземное бомбоубежище, метро, погреб. Коэффициенты эффективности убежищ разного типа можно посмотреть на этой картинке.
Оставайтесь в помещении в течение как минимум 24 часов, если местные власти не дадут других указаний. Члены семьи должны оставаться там, где их застал взрыв, — воссоединиться можно позже, время позволит снизить воздействие опасной радиации. Держите своих домашних животных в доме.
Время, прошедшее после взрыва, работает на выживших — чем дольше вы находитесь в укрытии и не выходите наружу, тем меньше риск получить лучевую болезнь.
Радиоактивные изотопы, которые образуются в ходе взрыва, имеют разное время полураспада, но сориентироваться позволяет простое «Правило 7–10»: каждое увеличение времени в 7 раз уменьшает дозу излучения в 10 раз. Другими словами, спустя 7 часов радиация падает всего до 10% от той, что была час спустя, а через двое суток (7 × 7 = 49 ч.) — до 1% от исходной. Впрочем, сам абсолютный уровень радиации установить без приборов (или не из сообщений властей) невозможно — он зависит от погоды, направления ветра, мощности и обстоятельств взрыва и т. д.
Чтобы подготовиться к условиям, когда недоступна чистая вода и в принципе не работают коммунальные службы, можно обратиться к этой нашей инструкции.
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Если не хочется переходить по ссылке, вот, например, как дезинфицировать воду
«Для профилактики инфекций, которые распространяются с помощью загрязненной воды, рекомендуется использовать бутилированную воду, которая была упакована на заводе и еще не открыта (а от гепатита A можно еще и привиться, но для появления защиты, конечно, нужно время). Если же бутилированную воду использовать невозможно, есть другие варианты:
После добавления отбеливателя воду нужно помешать и дать постоять полчаса. В итоге должен ощущаться легкий запах хлора. Если его нет, нужно повторить процедуру.
При этом Всемирная организация здравоохранения считает, что любой отбеливатель для простоты нужно сначала превратить в однопроцентный раствор, а затем добавить три капли на литр воды и подождать 15 минут.
ВОЗ, как и американские агентства, подчеркивает, что должен быть запах хлора, иначе нужно все повторить. Возможно, стоит ориентироваться на этот универсальный показатель, какой бы подход вы ни выбрали.)
Дезинфекция не убирает примеси, из-за чего вода может быть мутной. С этим можно справиться так:
Также можно использовать глину и песок, но это довольно трудоемкие методы.
Еда, если она находится в закрытой упаковке и не была загрязнена радиоактивной пылью, совершенно безопасна.
Американские специалисты по гражданской обороне рекомендуют при всем этом продолжать дистанцирование и ношение масок — но в части соблюдения дистанции нам такая рекомендация кажется невыполнимой.
К сожалению, мы не знаем ответа на вопрос о смысле (да и точного — о ядерной зиме). Во-первых, все зависит от масштаба боевых действий. В принципе, от единичного ядерного взрыва глобальной зимы не случится, а знания о том, что делать в таком случае, могут быть кому-то полезны.
Во-вторых, как именно может выглядеть ядерная зима и насколько масштабным должен быть конфликт, чтобы ее спровоцировать, — это сложный вопрос, который дискутируется еще с начала восьмидесятых (это тема, достойная отдельного текста и даже книги. Здесь можно по-английски послушать довольно свежее выступление одного из пионеров «науки о ядерной зиме» Брайана Туна).
В-третьих, дело, конечно, не только в климате: фактическое уничтожение современной глобальной экономики, к которому способна привести мировая война, само по себе вызовет голод и страдания такого масштаба, с которым человечество еще не сталкивалось.