Возможный ядерный удар: как подготовиться и собрать «тревожный чемоданчик»

В Кремле снова пугают атомным оружием, Верховный представитель ЕС призывает недавние ядерные угрозы Путина воспринимать серьезно, Президент Зеленский также считает, что слова главы вражеской страны – не блеф. На фоне новых реалий, в сети начали появляться советы по поводу того, как собрать "тревожный ядерный рюкзачок" и что делать, если удар произойдет.

“Начнем с того, что соберем… Все вещи нужно упаковать либо в полиэтиленовые пакеты, либо держать в оригинальной запечатанной упаковке. Это важно!”, – отмечает Роман Павлюк из Intellias Ukraine, который попытался “собрать свой опыт с занятий по ГО (гражданской обороне – ред.), физике, в частности ядерной”.



Одной из базовых, но простых вещей является иметь с собой запечатанную маску FFP2/3, а лучше две. Она весит 10 грамм, и такие можно "разложить по карманам всех курток".

Однако из чего состоит «тревожный ядерный рюкзачок»?

Два комплекта удобных брюк, лучше всего военных, поскольку там плотная полусинтетическая ткань.

5 шт. полиэтиленовых дождевиков

5-10 пар бахил, можно медицинские.

Рулон мусорных пакетов, желательно потолще.

6 шт. Респираторы FFP2, а еще лучше FFP3. "Рекомендуется наше производство. Каждый в отдельной упаковке!"

Скотч, идеально армированный, по факту любой

4 пары резиновых хозяйственных перчаток

1 шт очки рабочие, такие как для работы с болгаркой

3 упаковки бумажных серветок

2 флакона смывки для лака для ногтей (ацетон)

3 л. воды в полиэтиленовой таре. Чем толще стены – тем лучше.

Компас механический. Именно механический, а не на телефоне.

Карты местности либо куплены, либо распечатаны из Интернета. Карандаш, ручка в придачу.

Ну и главное: счетчик Гейгера или же он детектор радиации. Его покупаем один на семью. Следует позаботиться и о павербанке и/или батарейках для него.

(опционально) Радиоприемник, обязательно с КХ/СХ диапазоном. Тем не менее, мы предполагаем, что связи с ГО не будет, так как она будет разрушена в результате взрыва.

Что делать сразу после оповещения о ядерной опасности?

Прежде всего, нужно взять все вышеперечисленные вещи и перебраться в помещение как можно глубже, по меньшей мере подвал. Если удар застал на улице – пригодится щель, яма и что-то вроде этого.

Важно избавиться от металлических устройств, в том числе гаджетов, электроники. По крайней мере, держать их подальше от тела. Когда удар произошел – лучше лечь на пол, лицом вниз, глаза заслонить ладонями.

Ядерный подрыв может быть: наземный, воздушный, подземный и высотный. У них разный радиус поражения и острота воздействия на организм. Если это даже наземный удар, то в надежном тайнике его вполне вероятно пережить без мгновенных летальных исходов:

“В глубоком подвале, например, на -2, -3 этаже и дальше, ядерный удар можно пережить даже в эпицентре, если подрыв будет воздушным. Поэтому говорить, что эпицентр — 100% смерть все же не стоит. И прятаться надо всегда, даже если вы вдруг знаете, что в ваш район точно летит "ядерка".

Взрыв: дальнейшие действия

“Удар, взрыв… ждем, когда все отшумит и стихнет, то есть пройдет ударная волна и начинаем эвакуацию. Если вас не завалило и при вас ядерный рюкзак, тогда действуем дальше по плану», – говорится в сообщении Павлюка, он предлагает такой алгоритм действий:

Одеваем маску FFP3.

Одеваем варежки

Одеваем дождевик

Одеваем очки и бахилы

Обматываем и уплотняем где возможно скотчем, будто делаем самодельный костюм ОЗК (общевоенный защитный комплект – ред.)

И помните: сначала одеваем защиту, а потом дозиметры и все остальное.

Теперь два варианта событий: если у вас есть запас воды-еды, вы в надежном укрытии, но не имеете дозиметра и описанных выше средств защиты, советую оставаться там же следующие 12-24 часа, так как вы не знаете, где более опасно — внутри или наружу. Даже оставаясь внутри, старайтесь защитить органы дыхания тем, что есть от рук — марлевая повязка, одежда (чистая!), медицинская маска, шаль и так далее. После 24 часов уже выходим и идем к эвакуации".

Однако она может быть целесообразна не всегда. О том, как продержаться 2 дня, которых, при лучшем сценарии, хватит, чтобы эвакуироваться из зоны тотальной опасности (4-5 км) и более подробные советы – читайте в посте.