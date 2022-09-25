Что будет, если Путин применит ядерное оружие в Украине — анализ AFP

Россия может применить одну или несколько тактических ядерных бомб мощностью от 0,3 до 100 килотонн, взорвав их над водой или в воздухе над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование, говорится в анализе AFP.
Журналисты французского агентства побеседовали с несколькими экспертами и официальными лицами о возможных сценариях того, что может произойти, если Россия решит применить ядерное оружие.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин на фоне планов аннексировать оккупированные украинские территории на востоке и юге в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, подчеркнув, что на этот раз он не блефует.
«В случае угрозы территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал он.
Однако аналитики не уверены, что российский президент хочет стать первым, кто использует ядерное оружие с тех пор, как США сбросили атомную бомбу на Японию в 1945 году.
Аналитики, с которыми пообщалась AFP, считают, что Москва, вероятнее всего, может развернуть одну или несколько «тактических» ядерных бомб.
Это оружие мощностью от 0,3 до 100 килотонн — «маленькая» по сравнению с 1,2 мегатонны крупнейшей стратегической боеголовки США или 58-мегатонной бомбы, испытанной Россией в 1961 году. Тактические бомбы предназначены для ограниченного влияния на поле боя по сравнению со стратегическим ядерным оружием.
Но, как отмечается, слова «маленький» и «ограниченный» относительны: атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, имела мощность всего 15 килотонн.
Аналитики говорят, что целью России при применении тактической ядерной бомбы в Украине было бы вынудить ее сдаться, а также разделить западных партнеров Киева.
Марк Канчиан, военный эксперт по программе международной безопасности CSIS в Вашингтоне, сказал, что Россия, скорее всего, не будет использовать ядерное оружие на линии фронта. По его словам, чтобы захватить 20 миль (32 километра) территории может потребоваться 20 небольших ядерных бомб — это незначительное преимущество при огромных рисках последствий использования ядерного оружия и ядерных осадков.
«Просто одной [бомбы] будет недостаточно», — сказал Канчиан.
Москва могла бы послать сильный сигнал и избежать значительных потерь, взорвав ядерную бомбу над водой или в воздухе над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование, предполагают эксперты.
Или же Путин может выбрать большие разрушения и смерти и атаковать украинскую военную базу или ударить по городскому центру, например в Киеве, вызвав массовые потери и, возможно, ликвидировав политическое руководство страны.
«Такие сценарии, вероятно, были бы направлены на раскол альянса НАТО и глобального консенсуса против Путина», — считает Джон Вольфшталь, бывший эксперт по ядерной политике Белого дома.
Но «непонятно, будет ли такой шаг иметь успех, и не будет ли это рассматриваться не как решительность, а как отчаяние», добавляет эксперт.
AFP отмечает, что позиция Запада остается неоднозначной относительно того, каким должен быть ответ на тактический ядерный удар, и выбор сложен.
США и НАТО не хотят казаться слабыми перед ядерной угрозой. В то же время они хотели бы избежать возможности того, что война в Украине, не являющейся членом НАТО, может перерасти в гораздо более широкую, разрушительную глобальную ядерную войну.
Эксперты говорят, что у Запада не будет другого выхода, как ответить, и ответ должен дать НАТО, а не только Соединенные Штаты.
Вольфшталь отмечает, что любой ответ должен «обеспечить как то, что военная ситуация для Путина не улучшится в результате такого удара, так и то, что его политическое, экономическое и личное положение пострадает».
Издание напоминает, что США разместили около 100 единиц собственного тактического ядерного оружия в странах НАТО и могут ответить подобным образом российским войскам.
Это продемонстрировало бы решительность и напомнило бы Москве об опасности ее действий, считает Мэтью Крониг из Atlantic Council.
Однако, по его словам, «это также может спровоцировать российское ядерное возмездие, что повысит риск большего ядерного обмена и последующей гуманитарной катастрофы».
Другой риск заключается в том, что некоторые члены НАТО могут отказаться от ядерного ответа, поддержав цели Путина по ослаблению Альянса.
Некоторые эксперты предполагают, что более эффективным ответом на российскую ядерную атаку станет рост военной и дипломатической поддержки Украины и поставки Киеву большего количества летального оружия для атак на РФ.
«Использование ядерного оружия Россией может дать возможность убедить некоторые страны, которые до сих пор не изъявляли желания — например, Индию и, возможно, даже Китай — принять участие в усилении санкций против РФ», — сказал Крониг.
Кроме того, Соединенные Штаты могли бы предложить Украине самолеты НАТО, современные противоракетные комплексы Patriot и THAAD, а также ракеты большой дальности ATACMS, которые могли бы использоваться украинскими силами для ударов вглубь России.
«Какие бы ограничения мы не устанавливали в отношении украинских сил — а я думаю, что у нас есть определенные ограничения — я думаю, что мы снимем их все», — подытожил Марк Канчиан.
София Лазарова, НВ