Путин дал понять, что Россия может применить ядерное оружие первой

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с членами СПЧ объяснил, почему Россия может использовать ядерное оружие первой.

Путин сказал, что если Россия ни при каких обстоятельствах не будет применять ядерное оружие первой, то уже не сможет полноценно ответить. При этом Путин заверил, что Россия не собирается «размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру», но исходит из того, «что это оружие есть».

Путин также подчеркнул, что оружие массового поражения Россия расценивает именно как «защитное», а стратегию российских войск назвал «ответно-встречным ударом»:

«Когда по нам наносится удар, мы наносим его в ответ». Союзников же по словам Путина, Россия «будет защищать всеми имеющимися средствами, если то потребуется».

Контекст

С начала войны Путин не раз намекал на возможное применение Россией ядерного оружия. В сентябре, например, он заявил, что «не блефует», когда говорит о возможности использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». В октябре президент и руководство Минобороны начали утверждать, что Украина якобы готовится взорвать «грязную» ядерную бомбу.

В начале ноября The New York Times сообщила, что, по данным американской разведки, представители российского военного руководства обсудили вопрос применения ядерного оружия. О свидетельствах того, что российская армия принимает какие-либо меры для подготовки тактического ядерного удара, западные разведки не сообщали.