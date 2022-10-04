Путин может провести ядерные испытания в Черном море - The Times

Источник издания пояснил, что Россия столкнулась бы со значительным риском, если бы решила развернуть ядерное оружие на поле боя: «Оно может дать осечку и случайно попасть в российский город, расположенный недалеко от границы с Украиной, например Белгород».

Собеседники издания сообщили, что НАТО разослала союзникам отчет разведки, согласно которому Россия проведет в Черном море испытания дрона-торпеды «Посейдон», способного переносить ядерное оружие. По данным НАТО, в Арктику направляется атомная подводная лодка К-329 «Белгород», с которой может быть запущена торпеда «Посейдон».

Ранее военный аналитик из Польши Конрад Музыка заявил, что в центральной части России заметили передвижение секретного поезда, связанного с 12-м главным управлением Министерства обороны, который «отвечал за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание, транспортировку, доставку и выдачу подразделениям».

Эксперт по ядерному оружию из Университета Лестера Эндрю Футтер сказал, что атомная подводная лодка может выполнять различные тактические функции и представляет собой гораздо больше, чем просто платформу для доставки ядерного оружия. Он предположил, что, как и в случае с поездом, Россия таким образом посылает сигнал Западу.

Директор по исследованиям Совета по геостратегии Джеймс Роджерс заявил, что не исключает ядерного удара по наступающим силам Украины. «Учитывая качество принятия решений в Кремле на данный момент, это нельзя сбрасывать со счетов. Русские впадают в отчаяние, но это будет драматическая эскалация, которую наверняка осудят такие страны, как Индия и даже Китай», — сказал он.

Роджерс сказал, что Запад отреагирует на ядерный удар масштабными кибератаками, а также «экономическим удушением и дальнейшей поддержкой Украины».

По мнению Футтера, США и Великобритания в ответ на ядерную атаку будут наносить точечные удары по военным объектам России. «Возможно, мы немного приблизились к использованию ядерного оружия, но я не думаю, что это приравнивается к ядерному ответу Запада», — сказал он.

Готовность Путина к «значительной эскалации» увеличилась, так как Россия теряет позиции на поле боя, пишет издание.

Президент России Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить ядерное оружие, проведя испытания на границе с Украиной в Черном море, сообщает The Times со ссылкой на источники в сфере обороны.