Найдены псковские десантники, побывавшие в Буче. Они звонили с телефона украинца, выжившего при расстреле

Журналисты издания «Важные истории» назвали имена восьмерых псковских десантников, побывавших в Буче. Они звонили своим близким в рф с телефона украинца, выжившего при расстреле.

«После этого меня снова вывели, поставили на колени, — вспоминает Скиба, которого вернули к задержанным. — Военные решали между собой, что с нами делать, один сказал: „Ебашь их, только отведи [куда-нибудь], чтобы тут не валялись“». Одного из пленников отпустили, потому что, как говорит Скиба, тот «смалодушничал» и признался, что состоял в теробороне.

«Мне кажется что про эту бучу только ленивый не написал )) Уже все по ней разобрались. И смотря какая версия вас интересует , Зеленский все по этому поводу придумал уже что да как там произошло. А если у человека есть голова на плечах и здравый смысл то врят ли в эту жуть про российских солдат можно верить , они даже над пленными не издеваются не говоря уже о мирных жителях ))). Вот лучьше бы вы разобрались кто глотки на дороге нашим пленным режет и расстреливает их и донесли бы эту информацию до красного креста и как они там содержатся тех кого укрофашисты не убили ))). Вот вы бы как журналист сделали бы хорошее дело»