Напис «Слава России». Хто і навіщо міг таке зробити з українцем у російському полоні

Попередження: деякі деталі цієї історії можуть шокувати чутливих читачів.

Цей знімок спровокував гнів в українському інтернеті. Напис "Слава России", випалений на животі військового України, який повернувся з російського полону, здавався настільки безглуздою жорстокістю, що не всі повірили у реальність фото.

Вперше його опублікував у мережі Х акаунт Clash Report.

Те, що і людина, і напис справжні, невдовзі підтвердили й українські органи, й лікарі, які опікуються цим звільненим з полону військовим.

Його звати Андрій, і це все, що можуть розповісти лікарі про його особистість, не порушивши медичної етики. Однак вони можуть сказати про сам шрам і процес лікування.

Ми поспілкувалися із медиками та правоохоронцями, щоб з'ясувати - хто, як і навіщо міг це вчинити.

"Щоб залишити слід"

Автор фото,Oleksandr Turkevych Підпис до фото,Цей напис робив хірург, поки пацієнт був під загальним наркозом, роблять висновок лікарі

"Лікар під час огляду в одному з регіональних центрів, де хлопці проходять реабілітацію, просто не витримав, сфотографував це і виклав у мережу. Це – свідчення того, через що проходять у полоні наші захисники", – так прокоментував появу знімка представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Давати раду рубцю взялися медики, що співпрацюють із національною програмою "Неопалимі", яка безкоштовно лікує опіки й шрами постраждалих від війни.

"Андрій з на подив хорошим гумором, у дуже адекватному психологічному стані підходить до лікування", - розповідає ВВС Україна керівник програми Максим Туркевич.

Він - один із тих військових, які повернулися із російського полону під час останніх масштабних обмінів, про які Україна й Росія домовилися у Стамбулі.

У лікарів є достатньо підстав, щоб зробити висновок, хто і яким чином зробив напис на тілі українця.

Точно зрозуміло, каже Максим Туркевич, що це зробив хірург - "не санітар, не медсестра, це точно зробив кваліфікований серйозний хірург".

"Чисто технічно це зроблено якісно, хоч і по-мудацьки. Точно робилося під загальною анестезією, бо рівний шрам. Якби пацієнт був притомний, то він би смикався, навіть з місцевою седацією такого рівного (шраму) б не було".

І з цього можна зробити висновок, пояснює він, що "це робилося не з метою катування, а аби залишити слід".

Майже напевно, каже Туркевич, хірург робив це електрокоагулятором - пристроєм, який використовується в дерматології для видалення папілом, бородавок тощо.

"Дуже тонкий напис, тонкі рубці. Якби це робили з метою катування у підвалі паяльником, воно б не було таке рівне і таке тонке", - зазначає він.

Вочевидь, напис викарбували під час загальної операції, яку росіяни робили українському полоненому через поранення.

"В нього є проблеми з животом, є грижа, є осколкове ураження пахової зони. Фактично був вибух снаряда знизу, був проліт осколка, є пошкодження сечового міхура. Ви можете бачити на фотографіях, що в нього стоїть сечовідвід", - пояснює Туркевич.

Що буде з рубцем

Автор фото,Oleksandr Turkevych Підпис до фото,Роботу зі шрамом почали з ін'єкцій полінуклеотидів

Попереду в Андрія понад місяць стаціонару й кілька операцій, пов'язаних із його основним пораненням. А після цього лікарі впритул підійдуть до видалення напису лазерами.

Тим часом йому роблять ін'єкції, аби пом'якшити рубцеву тканину й підготувати її до агресивнішого втручання.

"Потім буде лікування лазером, що безпосередньо діє на тканину. Буде комбінований протокол - різні методи, технології та апарати. За нашими прогнозами, відчутний результат (повне чи часткове усунення рубця) буде орієнтовно за шість місяців", - каже Туркевич.

Він наголошує, що хірургічно видаляти шрам в цьому конкретному випадку не можна - через схильність пацієнта до гіпертрофії й колоїдних рубців.

Хто за це відповість

Автор фото,Офіс президента Підпис до фото,Андрій повернувся додому під час одного з великих обмінів, про які домовилися на переговорах у Стамбулі. На фото - обмін 9 червня.

Українські правоохоронці відкрили велике кримінальне провадження про катування військовополонених у місцях несвободи в Росії, і випадок Андрія розслідують у його рамках, розповіли ВВС Україна в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування тут здійснює СБУ, яка пообіцяла ВВС невдовзі дати більше інформації щодо справи.

"Неопалимі" багато працюють зі шрамами після поранень і полону, але такий рубець бачать вперше, каже Максим Туркевич.

"Бачив зедки, бачив свастики... Але зі свастиками в цьому випадку прямого зв'язку немає. Бо свастики, як показує наша практика, - справа рук чеченців, а з цим написом незрозуміло".

Автор: Ганна Кундіренко, BBC Україна