Знищення Літака А-50: ціна, технічні характеристики та їхня кількість у Росії

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 » Январь » 15 » 11:39:48
Увечері 14 січня з’явилась інформація про знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Ці літаки призначені для супроводження повітряних цілей та координують пілотів винищувачів для ракетних ударів по Україні.
Крім того, А-50 може виявляти повітряні об’єкти, які рухаються на малій висоті.
Які технічні характеристики має літак А-50 – дізнавалися ICTV.
Це радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Прийнятий на озброєння у 1989 році.
А-50 був створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну старого Ту-126. До нового літака додали радіотехнічний комплекс Джміль, який утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору та наведення А-50.
Призначення ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні Збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.
Також А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.
ДРЛО А-50 має кілька модифікацій:
Літні характеристики:
Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності: