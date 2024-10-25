Перші кроки до F-16: інтерв'ю з українськими пілотами, яки завершили навчання у Британії

Вісім українських пілотів завершили підготовку на базі Королівських повітряних сил Великої Британії. Загалом Лондон підготував уже 24 пілоти та 200 авіатехніків. Проте британська програма охоплює лише перший етап навчання, оскільки Королівські повітряні сили не мають F-16. Далі українських льотчиків чекають наступні етапи навчання у країнах-союзниках.

Випускна церемонія та підтримка від посла України

На базі Королівських ВПС для українських пілотів організували урочистий проліт літаків та святкову церемонію. Посол України у Великій Британії особисто привітав кожного з випускників, більшість з яких мають досвід служби у Військово-повітряних силах України з початку повномасштабної війни. Під час промови посол підкреслив, що українці моляться за повернення льотчиків з бойових завдань, а також висловив надію, що вони здобули необхідні навички для перемоги у небі.

Британська підтримка українських пілотів

Британська програма «Інтерфлекс» підтримує підготовку українських військових від початку повномасштабного вторгнення. Загалом навчання пройшли понад 45 000 українців, включаючи технічний персонал і пілотів. Для нинішніх випускників навчання ще не завершене — попереду етапи у Франції на легких штурмовиках Alphajet, а потім — підготовка на F-16.

Важливість англійської мови та стандарти НАТО

Під час навчання українських пілотів також готували за стандартами НАТО, що включало поглиблене вивчення англійської мови — мови міжнародної авіації. Це допоможе їм взаємодіяти з силами НАТО. Випускники продемонстрували свої знання під час інтерв'ю з британською пресою, відзначивши важливість допомоги, яку отримують від британських інструкторів.

Наступний етап: Франція та підготовка на Alphajet

Далі українські пілоти пройдуть поглиблену підготовку на штурмових літаках Alphajet у Франції, а потім перейдуть до тренувань на F-16. Великобританія і союзники продовжують надавати підтримку Україні, готуючи льотчиків для захисту своєї країни на передовій.