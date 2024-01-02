В Україні почали страхувати квартири та машини від «шахедів» і ракет

Війна — виняток з договорів страхування у всьому світі. Втім, після початку повномасштабної війни в Україні, компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно від воєнних ризиків. Наприклад, квартиру, будинок або машину в Києві можна застрахувати від падіння уламків ракети чи “шахеда”.

Які умови пропонують страхові компанії, у яких регіонах не вийде застрахувати житло та скільки це коштує, дізнався сайт ТСН.

Де застрахувати майно з воєнним ризиком

В Україні працюють десятки страхових компаній. Однак від воєнних ризиків майно страхують далеко не всі. Багато хто пропонує страховку лише для автомобілів, дехто — страхує автівки та будинки, а договори для квартир не пропонує.

За словами менеджерів, з якими ми спілкувалися, попит на страхування майна з воєнними ризиками в Україні зараз великий. Тому з часом, ймовірно, ще більше компаній відгукнуться на запит громадян.

Якщо ви обираєте серед переліку компаній для страхування свого майна, рекомендуємо телефонувати їм, щоб уточнити, чи покривають вони воєнні ризики. На сайтах не завжди вказані всі умови та пропозиції компанії.

Застрахувати квартиру з воєнним ризиком

Одна з українських страхових компаній пропонує два варіанти страхування квартир з покриттям воєнних ризиків. Перший — договір, який покриває пошкодження скляних деталей квартири. Другий — договір, що покриває пошкодження квартири і майна.

Якщо ви обираєте другий варіант страхування на рік, він захищає не лише від воєнних ризиків. Страхова пропонує повне покриття: пожежа, затоплення — будь-яка ситуація, яка може статися з вашим майном. За словами менеджера, виключень стосовно воєнних ризиків немає. Однак під час укладання договору варто уважно вивчати умови та особливо виключення із покриття, щоб не отримати неочікуваний результат.

Ця страхова компанія покриває часткове пошкодження та повне руйнування квартири. Ви можете обрати сумму страхового ліміту з фіксованих: від 250 тисяч гривень до двох мільйонів гривень (250, 500, 700 тис. грн, 1 або 2 млн грн). На цю суму відбувається страхування вашого житла, а також вашої відповідальності перед сусідами.

Страхові компанії пропонують електронний договір. Укласти та підписати його можна дистанційно. Квартира має бути у вашій власності, будинок — зданий в експлуатацію. Житло на стадії ремонту не страхують.

Скільки ж коштує така страховка. Наприклад, якщо ви обираєте суму страхового ліміту 700 тисяч гривень, платіж на рік становитиме 5 397 гривень. Його необхідно сплатити одноразово. Вартість у компаній, звісно, різниться.

Застрахувати будинок з воєнним ризиком

Застрахувати будинок з покриттям воєнних ризиків трохи складніше. По-перше, як розповіли в одній зі страхових компаній, виключенням є території активних бойових дій та тимчасово окуповані території. Цей список міст та селищ затверджений Міністерством із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Переглянути його можна на їхньому сайті. Крім того, у таких містах як Харків, Дніпро та Запоріжжя зазвичай відмовляють у страхуванні.

ККожне звернення для страхування будинку розглядають індивідуально. Для цього до вашого будинку компанія відправить спеціалістів, які оглянуть, що розташоване навколо нього. Якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були прильоти, вам відмовлять у страхуванні через високі ризики.

Скільки коштів можна повернути через страхову під час війни

Максимальна виплата, яка закладена в цій страховій компанії для виплати, становить 10 мільйонів гривень. Тобто, якщо вартість вашого будинку становить 20 млн і він буде пошкоджений внаслідок ракетного удару, максимум, який виплатить страхова — 10 млн.

За словами менеджера, в середньому для будинків страховий платіж у них становить 100 тисяч гривень на рік. Розмір франшизи — 100 тисяч гривень. Франшиза — це доля участі в страховому випадку. Наприклад, відбувся страховий випадок. Збиток оцінили в мільйон гривень. Вам виплатять 900 тисяч гривень, тому що франшиза становить 100 тисяч. Якщо збиток був на 100 тисяч, виплати не буде.

Якщо ваш будинок коштує три мільйони гривень, страхування від воєнних ризиків на рік становитиме 80 тисяч гривень, франшиза — 50 тисяч гривень.

Застрахувати машину з воєнним ризиком

Застрахувати автівку з покриттям воєнних ризиків легше. Таку послугу пропонують більше компаній. За словами одного з менеджерів, вони надають страхування для автомобілів віком до 15 років. Інших обмежень немає.

Компанія пропонує три періоди страхування:три, шість та 12 місяців. Наприклад, ринкова вартість вашого автомобіля становить 500 тис. гривень. Якщо ви хочете застрахувати його:

На три місяці, це коштуватиме 5 тис. гривень.

На пів року — 7,5 тис. гривень.

Рік страхування — 10 тис. гривень.

Франшиза становить 10%.



Що мається на увазі: страхова сумма вашого автомобіля 500 тис. грн, франшиза становить 10% — це 50 тис. гривень. У разі знищення автомобіля, вам виплатять страхову сумму мінус франшиза та амортизаційний знос. Зношення автомобіля — це втрата його вартості, спричинена терміном або інтенсивністю експлуатації.

Якщо автомобіль було пошкоджено на сумму 200 тис. гривень, страхова компанія виплатить 150 тис. гривень, бо 50 тисяч — це франшиза. Вам доведеться доплатити 50 тисяч для ремонту автівки. Франшизу можна перекрити основним договором страхування КАСКО. Тоді, у разі настання страхової події, виплата буде максимальна.

Якщо ви хочете застрахувати свій автомобіль із покриттям воєнних ризиків варто звернути увагу, що в договорі є винятки. Якщо автівка буде пошкоджена або знищена на небезпечній території (список зони бойових дій та окупованих територій Мінреінтеграції), страхова компанія не виплатить кошти.