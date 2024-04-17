«Бахнуло, що зі стелі посипалось». Як Чернігів пережив атаку Іскандерами 17 квітня 2024

Сигнал тривоги в Чернігові пролунав о 8:49. За кілька хвилин люди почули кілька вибухів. В одному з центральних районів міста здійнявся стовп диму.

"Після сигналу тривоги, за кілька хвилин, мені на телефон прийшло сповіщення, що по місту "підвищена загроза", – розповідає місцевий житель Олександр. – Я не встиг навіть в коридор вийти, як почало бахкати".

"Спочатку було два вибухи поспіль, потім через секунд 15 – ще один. Я тоді ще подумав, мабуть, працює ППО. Не було вибухової хвилі в моєму районі".

Та за пів години представники влади почали офіційно повідомляти про "прильоти".

"Росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер", – заявив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Приліт по об’єктах соціальної інфраструктури. На жаль, є постраждалі", – написав о 9:25 в своєму телеграмі в.о. міського голови Олександр Ломако.

Вже о 10:47 він повідомив про перші смерті. Цифра постійно збільшувалась - і зараз відомо вже про щонайменше 17 загиблих.

Серед загиблих - поліцейська Аліна Миколаєць

"Серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, була вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

АВТОР ФОТО,НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ Під час удару в Чернігові загинула поліцейська. Вона була не на службі, а вдома на лікарняному

За попередньою інформацією, постраждали 16 будинків. Переважно в квартирах повилітали вікна. Постраждали також й будівлі лікарні та корпус Чернігівської політехніки.

"Сестра сказала, що на балконі покривило двері, щось випало. Але не критично. У їхньому будинку з іншої сторони сильно повибивало вікна у людей. Вони живуть зовсім близько біля районної лікарні", – розповідає бібліотекарка Оксана.

В момент удару жінка була на роботі

"У нас в бібліотеці трусилися вікна. Сильно трусилися, – каже Оксана. – Дім сестри наче підстрибнув кілька разів, розповідала племінниця. Вона саме була вдома, в школу їй на другу зміну. Дитина дуже злякалась!"

Район, куди сьогодні прилетіли російські ракети, – один з найбільш постраждалих під час обстрілів в березні 2022 року.

Тоді росіяни обстріляли районну лікарню, управління поліції, постраждало багато приватних будинків місцевих.

АВТОР ФОТО,ОЛЕНА СИДОРЕНКО Це розбомблені ще у 2022 році будівлі Чернігова. У цей же район, але на іншій стороні вулиці, прилетіло і сьогодні

АВТОР ФОТО,ОЛЕНА СИДОРЕНКО Районна лікарня. Тут видно результати обстрілів у 2022 році, хоч фото зроблене у квітні 2024-го, тиждень тому.

АВТОР ФОТО,ОЛЕНА СИДОРЕНКО Районне управління поліції, розбомблене ще у 2022-му році

Чернігівська журналістка Вікторія Сидорова живе неподалік місця обстрілу 17 квітня.

"О дев'ятій ранку я була вдома, у мікрорайоні Бобровиця, вирішила попити кави, приготувала собі, включила "Сніданок з 1+1" на телефоні, якраз почалася хвилина пам'яті.... і раптом - сильний звук, аж вхідні двері задрижали", – розповідає Вікторія Сидорова.

"Я не зрозуміла, що це, тому що не чула сигналу повітряної тривоги, не бачила сповіщення на телефоні. Для мене це була повна несподіванка. Пес загавкав на дворі. Я стояла поруч і прислухалася. І раптом - ще один звук, схожий на вибух".

Тільки тоді, каже дівчина, вона зрозуміла, що відбувається. Схопила телефон і сховалася у ванній.

"Здавалося, це десь поруч. Почала набирати рідних. Слава Богу, усі цілі! Майже годину просиділа у ванній, читала листування сусідів. Ті, що на верхніх поверхах бачили стовпи диму. Руки тремтіли. Недопиту каву недавно побачила на столі в кухні".

Зовсім поряд пролунали чіткі вибухи

Ще одна чернігівка в момент "прильотів" йшла на роботу. Жінка проходила повз зупинку громадського транспорту, коли зовсім поряд пролунали чіткі вибухи.

"Я присіла, на мене посипалось скло, – каже Тетяна. – Потім встала, оглянула себе. Сама наче ціла, хоч куртку порізало трохи склом. Але то дрібниці".

"Я живу за 800 метрів від місця прильоту, – розповідає Олексій. – У мене приватний будинок, підвалу немає. То я нікуди і не ховався. Як бахнуло – у мене зі стелі посипалось! Я вийшов на вулицю, дивлюсь – в районі університету – стовп диму".

Вибухи чули в усіх районах міста. Про це чернігівці активно повідомляють в соцмережах.

На місці трагедії працюють рятувальники. Вони розбирають завали, шукають людей. На цей момент відомо про щонайменше шістьох зниклих безвісти.



Олена Сидоренко, Чернігів, для ВВС Україна