Российского танкиста Куликова, который выстрелил в жилой дом в Чернигове, приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд в Украине приговорил российского танкиста Михаила Куликова, обвиняемого в обстреле жилого дома на окраине Чернигова, к 10 годам лишения свободы. Куликов стал вторым российским военным, осужденным в Украине после начала вторжения.

Деснянский районный суд Чернигова признал Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Процесс над Куликовым начался в Чернигове 24 июня. На первом судебном заседании по существу он признал свою вину. 4 августа прокурор попросил суд приговорить россиянина к 10,5 годам колонии.

По версии обвинения, 26 февраля 31-летний Куликов по приказу своего командира выстрелил из танка Т-72Б в многоэтажный жилой дом на окраине Чернигова. В результате выстрела были разрушены квартиры, но обошлось без человеческих жертв. В тот же день Куликова взяли в плен украинские военные.

Куликов понимал, что стреляет в жилой дом



Как утверждал Куликов, командир по фамилии Щеткин сказал ему, что в одной из квартир многоэтажного дома находится ручной противотанковый гранатомет (РПГ), после чего он развернул башню танка и выстрелил. Куликов в суде подтвердил, что понимал, что стреляет в жилой дом.

"Все делалось быстро, на автоматизме. Как бы при страхе. Было страшно за себя, за экипаж. И вот так вот я произвел выстрел", - цитировало танкиста издание "Ґрати".



Также Куликов заявил, что раскаивается, и извинился перед потерпевшими владельцами квартир и жителями Украины.

"Жителям Украины приношу свои извинения, что вторглись сюда, это было неправильно с нашей стороны. И за свой выстрел - я очень жалею, что я его совершил. И в дальнейшем я бы не выполнял такие приказы, так как они являются преступными", - сказал он.



Российское минобороны неоднократно заявляло, что производит удары только по военным объектам и инфрастукртуре. Майор Леонид Щеткин, которого, как пишет "Ґрати", на момент начала суда уже обменяли, в интервью блогеру Юрию Золкину также отрицал, что его танки стреляли по людям или жилым домам.



Пленный Куликов Михаил Игоревич

Военнопленный рф Щеткин Леонид Петрович



Куликов - житель города Алейск, Алтайского края. Служил в российской армии по контракту оператором-наводчиком гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России.



В конце мая в Украине осудили 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина. Ему назначили пожизненное лишение свободы за убийство гражданского в Сумской области. 29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.