История майора Красноярцева, пленного россиянина, которого ждет суд в Украине. ВИДЕО

Детали

Как рассказал житель Чернигова Сергей Ткаченко, он с его шурином Виталием Сергиенко услышали шаги катапультировавшегося Красноярцева на крыше. «Мы хотели поймать его», — говорит мужчина. Они пошли на источник шума с противоположных сторон. Потом Ткаченко услышал выстрелы — летчик выстрелил в Сергиенко. Пуля попала в грудь, Сергиенко погиб.

Позднее к дому Ткаченко подошли бойцы территориальной обороны, наблюдавшие падение самолета, рассказывает солдат Иван Лут. По его словам, Красноярцева взяли рядом с домом Ткаченко. Лут вспоминает, что членам теробороны, получившим приказ задержать пилота живым, пришлось бороться «со своими парнями», чтобы пилота не убили при задержании. При сдаче в плен Красноярцев сказал, что получил цели для ракетных ударов, когда был в воздухе, и не знал, что должен атаковать гражданские объекты.

Самолет Красноярцева упал на двухэтажный жилой дом, находящийся в нескольких кварталах от места, куда он приземлился. Жительница этого дома Юлия Гребнева рассказала, что перед падением самолета попросила детей убраться в подвале, где они ночевали в последние дни. Это их спасло. Выжил и муж, который в момент катастрофы, чинил замок на улице. Он получил ожоги, но смог открыть дверь в подвал, в итоге никто из жителей этого дома не погиб. Но возникший после крушения пожар перекинулся на соседний дом. Находившийся там прикованный к кровати пожилой мужчина умер в огне.

Контекст

В конце апреля Генпрокуратура Украины объявила подозрение Красноярцеву. Он подозревается в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. В интервью украинскому блогеру, опубликованному в конце марта, российский военный подтвердил, что выстрелил в местного жителя из пистолета, поскольку тот бежал за ним с вилами. Красноярцев добавил, что сделал это на автомате, и позже жалел о своих действиях. Тогда же российский пилот заявил, что украинские силовики показали ему школу, которую он, по их словам, разбомбил. По статье 438 украинского уголовного кодекса ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 23 мая украинский суд вынес первый приговор российскому военному. 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство 62-летнего жителя Сумской области, россиянин признал вину. Кроме того, в Украине судят еще двух российских солдат, которые, по версии следствия, обстреливали гражданские объекты из реактивной установки, они также признали вину. Прокуратура запросила им до 12 лет лишения свободы.

Самолет Су-34 майора Александра Красноярцева был сбит под Черниговым в районе Забаровки еще в начале марта, а позднее было опубликовано интервью, где пилот признается, что он убил местного жителя после приземления. Газета The New York Times поговорила с очевидцами и рассказывает всю историю целиком.