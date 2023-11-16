Денису Капустину, основателю «РДК», заочно назначили пожизненный срок

Российский военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку основателя воюющего в составе ВСУ «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина. Об этом «Медиазоне» сообщила пресс-секретарь суда.

Процесс шел в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно: в один день с Капустиным первое заседание в том же суде состоялось у фигуранта дела NS/WP. На оглашение приговора Капустину, которое должно проходить открыто, не запустили журналистов.

Капустина обвиняли в госизмене (статья 275 УК), покушении на теракт (часть 3 статьи 30; пункт «а» части 2 статьи 205 УК), обучении террористической деятельности (статья 205.3 УК), создании террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК) и приобретении взрывчатки (пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК).



В апреле Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о рейде диверсантов в Брянской области 2 марта, ответственность за который взял на себя РДК. Тогда Капустина обвиняли в теракте, который привел к смертям (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), а также хранение оружия и взрывчатки (часть 4 статьи 222, часть 4 статьи 222.1 УК).

В середине марта Главное следственное управление Следственного комитета заочно предъявило Капустину обвинения по делу о вылазке, а 21 марта его объявили в розыск (об этом стало известно спустя неделю из базы МВД).

Спустя четыре дня после рейда, 6 марта, ФСБ отчиталась о предотвращении покушения на предпринимателя, владельца пропагандистского телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Ведомство утверждало, что под его машиной нашли «самодельное взрывное устройство», закладку которого организовал Капустин.