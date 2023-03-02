Чем известен Денис Капустин, командир «Русского добровольческого корпуса», записавший видео в Брянской области

Сегодняшнее видео из Брянской области записал националист Денис Капустин (более известен под псевдонимом Никитин или Рекс). Он основал неонацистской бренд одежды White Rex, организовывал турниры по смешанным единоборствам и участвовал в драках футбольных фанатов.

В 2017 году в Украину из России приехал известный неонацист Денис Никитин. Он основал бренд неонацистской одежды White Rex, проводит турниры по смешанным единоборствам и презентует добровольческий полк «Азов» европейским ультраправым движениям. В аматорских турнирах Никитина участвовали праворадикалы со всего мира. По просьбе Забороны журналистка Катерина Коваленко изучила историю Никитина и рассказывает, как российский неонацист стал ключевой фигурой для ультраправых экстремистов в мире и в Украине.

В октябре 2017 года в Киеве открылся клуб «Реконкиста», названный в честь средневековых событий в Испании, когда христиане отвоевали территорию у мусульман. Название клуба отсылает к так называемой «украинской Реконкисте» – движению за «отвоевание» Украиной влияния над Европой. Клуб работал как обычный ресторан, но каждую пятницу там устраивали рукопашные бои. Летом 2019 года клуб закрылся по неизвестным причинам. За это время в «Реконкисте» состоялось приблизительно 40 турниров по миксфайту (ММА).

20-летний студент Александр Попилевич дрался в «Реконкисте» десять раз. «Приходил за эмоциями», – рассказывает он Забороне. Он говорит, что это было единственное место в Киеве, где регулярно проводились аматорские турниры по ММА. Попасть в клуб мог кто угодно: достаточно было переговорить с организатором и записаться на турнир. Но кроме парней, которые приходили в «Реконкисту» просто «помахать кулаками», там часто бывали люди из ультраправых организаций – в том числе из-за границы.

В мае 2018 года в «Реконкисту» приехал основатель ультраправой калифорнийской организации Rise Above Movement Роберт Рундо. Он дрался с представителем украинского полка «Азов». Через несколько месяцев Рундо и еще троих членов RAM арестовали в США за участие в марше «Объединенных правых» в Шарлотсвилле в августе 2017 года. Тогда десяток ультраправых формирований, в том числе члены Ку-клукс-клана, вышли на протест из-за решения местных властей демонтировали памятник Роберту Ли. В потасовках на марше погибло три человека, еще 38 пострадало.

В коллаже использованы фото Attentie, Anastase Maragos, кадр Okolosport News Youtube

В криминальной жалобе ФБР назвало RAM «экстремистской группой белого верховенства». Детективы отдельно отметили, что Рундо был знаком с членами «Азова», который назвали «парамилитарной и неонацистской группировкой». Рундо действительно встречался в Киеве с его представителями, в частности с международным секретарем «Национального корпуса» («Національного корпусу») Еленой Семенякой. Сама Семеняка рассказывала, что американцы приезжали на спортивные соревнования и интересовались опытом «Азова» в организации молодежных движений.

Но больше всего Рундо вдохновило знакомство с Денисом Никитиным – российским футбольным хулиганом, основателем бренда White Rex и одним из главных неонацистов Европы, который последние годы живет в Украине. Именно он организовывал бои ММА в «Реконкисте», как и многие другие аматорские турниры в России и ряде европейских стран. Рундо так вдохновился знакомством с Никитиным, что даже набил татуировку с логотипом его бренда.

Никитин и «околофутбол»

Настоящая фамилия Дениса Никитина – Капустин, ему 36 лет, он родился и вырос в России. В 2001 году, когда ему было 17, семья Дениса переехала в немецкий Кельн. Там Никитин увлекся боями без правил и в 22 года попал в околофутбольную тусовку, подружившись с местными ультрас. По словам Никитина, он «был уличным пацаном, скинхедом, бил морды». После нескольких лет жизни в Германии он вернулся в Россию, но никогда не рассказывал, когда именно и почему. Его семья оставалась в Кельне.

В Москве Никитин познакомился с ультрас московского клуба «ЦСКА», вместе с ними принимал участие в уличных драках. Он не скрывал, что не интересуется футболом. «Я не люблю футбол, я люблю мордобой. Я не могу назвать ни одного игрока, я не знаю истории клуба, я с трудом нашел стадион. Мне нравится адреналин, беготня по городу, выходы на поляну, экшен», – рассказывал Никитин в большом интервью сайту украинских ультрас TroubleMakers в 2017 году. Этот материал удалили практически сразу же после публикации, но Заборона нашла его архивную версию.

Проживая в России, Никитин продолжал общаться с немецкими хулиганами. Когда он приезжал в Германию, выходил драться за футбольный клуб «Кельн». Среди ультрас «Кельна» Никитин был авторитетом: по его словам, он заставил лидера избавиться от «инорасовых элементов». «Бывшая жизнь группировки, в которой участвовали какие-то непонятные черти, цыгане, турки – давно в прошлом», – рассказывал Никитин. Он выступает за «верховенство белой расы», небелых людей называет «арабами и разными обезьянами».

В 2014 году хулиганы «Кельна» избили фанатов еще одного немецкого клуба «Шальке» – как рассказывал Никитин, это была его «лучшая заруба». Из-за стычек полиция открыла криминальное дело, Никитин был среди подозреваемых. Суды продолжались как минимум до 2017 года, но чем они заканчивались для Никитина – неизвестно.

В коллаже использованы фото DPA

Никитин и White Rex

У Никитина не было профессии или специальности. Российский «Коммерсант» писал, что в Москве он долго скитался по разным работам – от уборщика до вышибалы. Собрав деньги, в 2008 году Никитин создал бренд одежды White Rex. Это были вещи преимущественно с нацистской символикой. Основа логотипа бренда – «Черное солнце», которые в нацистской Германии использовали как альтернативу свастике. Дата создания компании – 14.08.2008. Число «14» отсылает к известной среди неонацистов фразы из 14 слов: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей», а две восьмерки считаются закодированным приветствием «Heil Hitler!». Исследователь ультраправых движений Роберт Клаус в своей книге «Хулиганы – мир между футболом, насилием и политикой» называет Никитина «нацистом и бизнесменом». «Никитин хочет быть своего рода главным нацистским поставщиком», – пишет Клаус, цитируя самого Никитина, который говорил, что White Rex должен «охватить все сферы жизни современного человека».

В 2011 году Никитин впервые организовал в Воронеже аматорский турнир по ММА «Дух воина». Он проводил бои по всей России и вскоре стал кумиром для ультраправых. Никитин приглашал только представителей «белой расы», среди которых практически не было профессиональных спортсменов. В 2013 году российский телеканал «Боец» признал White Rex лучшей промоутерской компанией, а соревнования Никитина «Рождение нации» – лучшим турниром страны.

За турнирами наблюдала российская полиция. Никитин рассказывал, что на каждое мероприятие приходили представители «Центра Э», который борется с экстремизмом. «Где-то требовали списки участников, где-то вели съемку – открытую или скрытую. Я был готов нести полную ответственность [административную и криминальную], но мы не делали ничего противозаконного. Мы не выставляли флаги со свастиками, я не раздавал людям топоры, чтобы они шли и громили какие-то палатки», – рассказывал Никитин. К подозрениям в экстремизме Никитин относился с юмором, называя это мнением «какого-то леворадикального ублюдка». В 2013 году Никитин хотел провести турнир в Беларуси, но полиция запретила – бои пришлось проводить подпольно. Никитина чуть не арестовали, впрочем тогда для него все обошлось.

«Я хотел затащить новых спортсменов «на орбиту наших идей», – рассказывал Никитин. Антифашистские сайты писали, что Никитин финансово поддерживал арестованных неонацистов, давал деньги на организацию концертов неонацистских групп. При этом у Никитина никогда не было политических амбиций, он не претендовал на персональную славу.

MMA в Украине

В Украине миксфайт начал развиваться приблизительно в то же время, что и в России. Это не удивительно, ведь до 2014 года российские и украинские ультраправые дружили. Ультрас киевского «Динамо» и один из основателей миксфайта в Украине Анатолий Шпонарский, известный под прозвищем «Шпон», часто приезжал на турниры Никитина в Россию. После 2014 года такие поездки прекратились, но Никитин и «Шпон» продолжали общаться, говорит Забороне исследователь FARE Павел Клименко, который изучает ультраправые движения в Восточной Европе. «Миксфайт, вообще, был очень популярен именно среди футбольных хулиганов» – добавляет он. Заборона пыталась связаться с Шпонарским, но он не отвечал на наши сообщения.

В 2009 году киевлянин Арсений Белодуб основал турнир ММА «Иду на Вы», который быстро стал популярным. Белодуб – основатель бренда националистической одежды Svastone и солист группы «Топор Перуна» («Сокира Перуна»), которая в конце 90-х позиционировала свою музыку как «украинский white power rock». О том, как проходят такие концерты, Заборона уже писала – туда приходят ультраправые и неонацисты, которые размахивают флагами со свастикой и отдают гитлеровские приветствия.

«Иду на Вы» проводился во многих городах Украины до 2017 года. Как и Никитин, Белодуб делал ставку на патриотизм и сотрудничал с националистическими движениями: «Свободой», «Правым сектором» и «Азовом». Последний позже стал соорганизатором турниров. Бойцы ММА, с которыми пообщалась Заборона, говорят, что это были соревнования высокого уровня, но они все равно не считаются профессиональным спортом. «Спортсменам запрещено принимать участие в таких аматорских турнирах. Хотя в некоторых правила были как в профессиональном ММА», – говорит Забороне профессиональный боец Александр Горшечник.

В апреле 2012 года Белодуб объединился с Никитиным. Они провели общий турнир по миксфайту в Киеве, в котором приняло участие больше сотни бойцов из Украины, России и Беларуси. Присутствовало более 300 зрителей, еще 500 человек смотрели онлайн-трансляцию – хвастались организаторы. Никитин гордился сотрудничеством с Белодубом, однако позже он разочаровался в украинском турнире. Россиянин считал, что соревнования так и не вышли на серьезный уровень. «Иду на Вы» до сих пор имеет витрину очень жесткого и герметичного мероприятия, на котором собираются люди, которые друг друга знают. А других, случайных людей там нет», – рассказывал россиянин в интервью для TroubleMakers. Для Никитина, который хотел распространять свои идеи среди новых людей, такая модель была неприемлема. К украинскому турниру он больше не присоединялся.

White Rex в Европе

После турнира в Киеве в 2012 году, Никитин решил ехать в Европу. В разных странах он искал ультраправые организации, политические партии и предлагал вместе проводить турниры. «Никитин стал ключевой фигурой среди правых экстремистов в Европе, – пишет исследователь ультраправых движений Роберт Клаус. – Он пытается привязать [футбольных] хулиганов к нацистской сцене – с культурой мероприятий, которая превращает насилие, единение и политическую ненависть в прибыльный фестиваль».

Никитин завел знакомства чуть ли не в каждой европейской стране. В Италии он подружился с членами неофашистской партии CasaPound, члены которой считают себя преемниками диктатора Бенито Муссолини. Вместе с ними Никитин проводил ММА-турниры в Риме. В Германии каждой весной устраивал масштабные соревнования «Kampf der Nibelungen» и дружил с Национал-демократической партией Германии (NPD) и ее молодежным крылом Jungen Nationalisten. Члены партии считают себя преемниками Национал-социалистической партии Гитлера. Соревнования White Rex также проходили в Финляндии, Франции, Чехии, Румынии и в других странах. Более того, Никитин проводил боевые мастер-классы, например, для националистических движений в Уэльсе и Швейцарии.

«Наивно полагать, что боевой спорт, которым занимаются жестокие убежденные неонацисты, будет оставаться на уровне спортзалов и турниров, – говорит Роберт Клаус Забороне. – Неонацисты всегда тренируются для политического насилия. Никитин – один из самых опасных неонацистов Европы. Некоторые люди, с которыми он имел дело в Германии, принадлежат к группировке Blood&Honour, которое поддерживало правых террористов «Национал-социалистического подполья» в Германии».

В коллаже использованы кадры из youtube White Rex и Реконкіста

В 2016 году Никитин собрал около сотни российских хулиганов и поехал на Чемпионат Европы во французский Марсель. Россияне жестоко избили английских фанатов: двое англичан впали в кому, один так и остался частично парализованным. Через год журналисты BBC разыскали напавших и поговорили с их координатором – мужчина, который давал интервью в балаклаве и в футболке White Rex, назвался Денисом и был очень похож на Никитина. В ответ на этот материал российский государственный канал Russia Today выпустил свою версию событий. Там заявили, что хулигана по имени Денис не существует, а BBC хотели очернить россиян. Сюжет RT вышел в 2018 году, хотя еще за год до этого Никитин сам признал, что участвовал в нападении: «Мы прилетели в Марсель, выгрузились и попали на все готовое. Конфликты не могли не случиться. Вокруг озверелые англичане. Наша группа оказалась более одиозной, решительной и быстрой».

Россия готовилась принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году и пыталась взять контроль над ультраправыми хулиганами. После стычек в Марселе напряжение возросло еще сильнее. Власти боялись, что событие могут отменить из-за плохой репутации российских фанатов. На российском телевидении выходили сюжеты о том, что против футбольных фанатов ультрас шла спланированная кампания. Но после Марселя Никитин стал нежелательным гостем как в России, так и в Европе. В 2017 году он переехал в Украину.

«Реконкиста» и «Азов»

В 2014 году в Украине выросла популярность ультраправых идей. Во время Евромайдана, самыми активными протестующими были футбольные хулиганы и ультраправые, а через войну на Донбассе, к которой не была готова профессиональная армия, появились добровольческие батальоны – и часто в них принимали людей именно с ультраправыми взглядами. Так, например, возник батальон «Азов», который позже стал полком, а еще позже – политической партией.

В 2014 году в батальон, который не скрывал своих праворадикальных взглядов, приезжали неонацисты из России. Например, россиянин Алексей Левкин, который в составе «Азова» воевал на Донбассе. Он – один из основателей неонацистской организации Wotanjugend, члены которой прославляют Адольфа Гитлера. В том же году в ряды «Азова» вступил Сергей Коротких по прозвищу «Боцман» – уроженец России, который долгое время проживал в Беларуси и даже учился в школе КГБ. Коротких тоже воевал на Донбассе на стороне Украины, после чего получил украинский паспорт из рук Петра Порошенко. Позже его подозревали в нападении на Порошенко, по мнению некоторых журналистов-расследователей, он может быть причастным к убийству Павла Шеремета.

Почти со всеми ультраправыми россиянами, которые переехали в Украину, Никитин дружил. В хороших отношениях он был и с международной секретаркой «Нацкорпуса» Еленой Семенякой. Благодаря Никитину Семеняка наладила связь с итальянскими и немецкими неонацистами. Она не скрывает, что Никитин помогал ей, а иногда вообще представлял «Нацкорпус» вместо нее. В 2017 году они вместе ездили в Варшаву на конференцию, организованную польской группировкой «Штурмовцы» («Szturmowcy»), которая поддерживает верховенство белой расы. Там Никитин рассказывал об Азове, как о единственной в Европе легальной парамилитарной организации с правыми взглядами.

Никитин был ответственным за бои в «Реконкисте», которую рекламировал «Азов». Открывая бои в клубе, Никитин называл его «нашим» и просил решать все вопросы через него. В конце 2018 года председатель движения «Азов» Андрей Билецкий даже открыл спортзал, где бойцы «Азова» могли готовиться к боям.

Фото: Андрей Пилипец / Заборона

Закрытие «Реконкисты» и проблемы Никитина

В мае 2019 года Никитин запустил ММА-промоушен для профессиональных спортсменов из ММА Fight Kings. Это был переход на новый уровень: с мощной промокампанией, тысячей зрителей, телетрансляцией и десятком известных рекламодателей – от букмекерской конторы PariMatch до спортивного клуба SportLife и торгового центра «ЦУМ». Никитин не афишировал свою причастность к турниру, однако двое бойцов, которые участвовали в Fight Kings (попросили не упоминать их имена), рассказали Забороне, что их организовывал тот же человек, что и бои в «Реконкисте». Один из них уточнил, что организатора звали Денис. Видеограф, который снимал рекламу турнира, позже выкладывал видео с Никитиным и добавлял тег #whiterex.

Билеты на турнир стоили всего 200 гривен и не смогли покрыть все расходы. Позже закрылась и «Реконкиста» – последний бой в ресторане состоялся, скорее всего, в июле 2019 года. Сейчас в помещении пусто, старой вывески нет. Номер телефона, указанный на сайте ресторана, также недействителен.

С осени 2018 Никитин исчез из большинства соцсетей. Он оставил только страницу во Вконтакте, но почти ничего там не пишет. Никитин перестал общаться с журналистами, отказывая в интервью. Заборона нашла почту Никитина и попросила его об интервью. Сначала Никитин ответил, что встретится с нашей журналисткой, а потом перестал отвечать на письма и во всех мессенджерах. Немецкий Der Spiegel писал, что украинские полицейские задерживали Никитина по подозрению в торговле наркотиками, но подтверждения этой информации нет. В полиции Забороне ответили, что эти данные засекречены.

Павел Клименко рассказывает Забороне, что Никитин хотел вывести White Rex на американский рынок, поэтому возлагал надежды на знакомство с Робертом Рундо и его организацию RAM. Однако после ареста Рундо, ФБР заинтересовалось и Никитиным, добавляет Клименко. После закрытия «Реконкисты», в августе 2019 года Германия лишила Никитина вида на жительство. Возвращаться в Россию Никитину также опасно, говорит Клименко. «Россия долго была центром его жизни, но после того, что он делал в Европе и Украине, особенно после сотрудничества с «Азовом» ему нужно быть очень осторожным», – говорит исследователь.

Последний на данный момент ММА-турнир Никитин провел в Киеве в конце 2019 года на музыкальном фестивале Asgardsrei, который организовал российский неонацист Левкин. Исследователи Павел Клименко и Роберт Клаус ожидают, что вскоре Никитин присоединиться к фестивалю Fortress Europe, который проводит его старый друг из «Топора Перуна» Арсений Белодуб. Событие должно было состояться в мае 2020 года, но из-за карантина его перенесли на неопределенное время.

Катерина Коваленко, ГО "Заборона Медіа". При поддержки «Медиасети»