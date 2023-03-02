Утром 2 марта «РДК» атаковал путинские войска в Брянской области. ВИДЕО

В телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» появилось видео, на котором два бойца стоят у здания фельдшерско-акушерского пункта в Любичанах в Брянской области.
Два бойца стоят у медучреждения в военном обмундировании, один из них держит флаг с логотипом добровольческого корпуса. В руках у них оружие, на руках — желтые повязки (ранее Baza писала, что желтые повязки были у диверсантов, бравших в заложники жителей села Сушаны в 20 километрах от Любечан).
«Ну что ж, друзья, воля свершилась, русский добровольческий корпус перешел границу Российской Федерации. Доказательства — прямо за моей спиной, — говорит боец, показывая на табличку медучреждения. — Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это ввиду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы, поднимайте бунт, сражайтесь».
За несколько минут до публикации этого видео телеграм-канал выложил пост с датой: «02.03.2023».
Позже в канале появилось еще одно видео. На нем другие два бойца держат флаг на фоне почтового ящика «Почта России» и говорят, что записывают видео из Брянской области. «Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии палачей и насильников мы не воюем с мирными гражданами, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать, призываем вас — возьмите оружие, и боритесь с путинским кровавым кремлевским режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану!» — говорит боец.
В телеграм-каналах появились два видео с бойцами, которые утверждают, что вошли в Россию с оружием из Украины. Анализ «Агентства» свидетельствует о том, что на один из бойцов – командир «Русского добровольческого корпуса».
На одном из видео двое мужчин стоят на фоне таблички, на которой написано «Любечанский фельдшерско-акушерский» пункт. Они держат в руках флаг, который ранее использовали бойцы «Русского добровольческого корпуса». В расположенных на границе с Украиной Любечанах действительно есть такой фельдшерский пункт. Один из мужчин на видео — Денис «Рекс» Капустин, который на пресс-конференциях и интервью появлялся в качестве командира «Русского добровольческого корпуса», показал анализ «Агентства».
Еще на одном видео двое мужчин стоят рядом с ящиком «Почты России». На ролике слышна стрельба. Люди на роликах вооружены, носят желтые повязки на руках, а также говорят, что не воюют с гражданскими.