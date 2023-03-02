Утром 2 марта «РДК» атаковал путинские войска в Брянской области. ВИДЕО

В телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса» появилось видео, на котором два бойца стоят у здания фельдшерско-акушерского пункта в Любичанах в Брянской области.

Два бойца стоят у медучреждения в военном обмундировании, один из них держит флаг с логотипом добровольческого корпуса. В руках у них оружие, на руках — желтые повязки (ранее Baza писала, что желтые повязки были у диверсантов, бравших в заложники жителей села Сушаны в 20 километрах от Любечан).

«Ну что ж, друзья, воля свершилась, русский добровольческий корпус перешел границу Российской Федерации. Доказательства — прямо за моей спиной, — говорит боец, показывая на табличку медучреждения. — Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это ввиду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы, поднимайте бунт, сражайтесь».



За несколько минут до публикации этого видео телеграм-канал выложил пост с датой: «02.03.2023».

Позже в канале появилось еще одно видео. На нем другие два бойца держат флаг на фоне почтового ящика «Почта России» и говорят, что записывают видео из Брянской области. «Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии палачей и насильников мы не воюем с мирными гражданами, мы пришли сюда, чтобы вас освобождать, призываем вас — возьмите оружие, и боритесь с путинским кровавым кремлевским режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану!» — говорит боец.

Командир «РДК» записал видео из Брянской области

В телеграм-каналах появились два видео с бойцами, которые утверждают, что вошли в Россию с оружием из Украины. Анализ «Агентства» свидетельствует о том, что на один из бойцов – командир «Русского добровольческого корпуса».



На одном из видео двое мужчин стоят на фоне таблички, на которой написано «Любечанский фельдшерско-акушерский» пункт. Они держат в руках флаг, который ранее использовали бойцы «Русского добровольческого корпуса». В расположенных на границе с Украиной Любечанах действительно есть такой фельдшерский пункт. Один из мужчин на видео — Денис «Рекс» Капустин, который на пресс-конференциях и интервью появлялся в качестве командира «Русского добровольческого корпуса», показал анализ «Агентства».



Еще на одном видео двое мужчин стоят рядом с ящиком «Почты России». На ролике слышна стрельба. Люди на роликах вооружены, носят желтые повязки на руках, а также говорят, что не воюют с гражданскими.







Кто такие РДК «Русский добровольческий корпус»

Движение «Русский добровольческий корпус» взяло на себя ответственность за события в Брянской области

Русский добровольческий корпус (РДК — сформированное в августе 2022 года подразделение русских добровольцев, воюющих за Украину с 2014 года (выходцы из полка «Азов» и других подразделений). РДК находится в составе Интернационального Легиона Украины.В отличие от легиона «Свобода России», набор в корпус проводится не из пленных и бывших российских военнослужащих, попавших в «Легион» из России, а из этнических русских эмигрантов, проживающих на территории Украины, а также в ряде иных европейских стран. В ноябре 2022 года «Гражданский совет», состоящий из общественных деятелей от 9 российских регионов, объявил набор добровольцев в ряды националистических подразделений в составе ВСУ, в том числе РДК.Эмблема РДК, используемая на флаге — стилизованная «спайка» военизированной молодёжной организации «Белая идея», созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым. Помимо официального символа Корпуса, используются флаг Украины и, некоторыми бойцами, значок на груди в виде шеврона Русской освободительной армии, на котором изображён Андреевский флаг.

Путин отменил поездку в Ставропольский край в связи боем в Брянской области

Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, как было запланировано ранее, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Ставропольском крае Путин планировал посетить молодежный патриотический центр «Машук» в Пятигорске.Сейчас Путин в Кремле, сказал пресс-секретарь. По его словам, он регулярно получает доклады силовых ведомств. В частности, ему докладывает глава ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и глава Росгвардии Золотов. В то же время Песков опроверг, что Совбез России пройдет в четверг. По его словам, он запланирован на пятницу, 3 марта.Давая оценку событиям в Брянской области, Песков сказал, что речь идет об атаке террористов.