«Мы русские, а не россияне»: что известно о «Русском добровольческом корпусе» воюющем в Украине против Путина

«Русский добровольческий корпус» был сформирован в августе 2022 года из эмигрировавших в Украину граждан России. Его представители придерживаются правых взглядов и утверждают, что объездили весь фронт.
Основатель «Корпуса» Денис Капустин (Никитин) утверждает, что подразделение сражается в составе ВСУ. Как писало DW, РДК состоит в основном «из кадровых бойцов различных украинских вооруженных формирований» с российскими паспортами. Среди них есть, в частности, те, кто ранее состоял в полке «Азов». У многих из этих бойцов есть боевой опыт, а кто-то даже воевал на Донбассе с 2014 года.
В интервью украинской службе «Радио Свобода» представители РДК говорили, что проходили проверку украинских спецслужб и на каждого из них был составлен психологический портрет.
Украинские военные избегают разговоров о том, как используют такие добровольческие группы, писала NYT. После боя в Брянской области украинские чиновники также отвергли связь нападавших с Киевом.
Участие в войне
Как утверждается в телеграм-канале РДК, его бойцы до появления корпуса участвовали в боях за Бучу, Ирпень, Мощун и Горенку (Киевская область) «в составе иных формирований».
РДК утверждает, что корпус четыре месяца воевал на «самых передовых позициях» и держал оборону совместно с 98-м батальоном ТРО «Азов Днепр» в Запорожской и Донецкой областях, а также совершал вылазки на занятые Россией территории Черниговской и Херсонской области. В интервью Polskie Radio начштаба РДК Александр «Фортуна» говорит, что «Корпус» объездил «весь фронт».
Сейчас бойцы, судя по телеграм-каналу РДК, участвуют в операциях на юго-востоке Украины: например, в Херсонской области, а также несли вахту на острове Змеиный, о чем снимала репортаж «Радио Свобода». РДК воевал в Киевской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях, указано в телеграм-канале подразделения.
Видео
Идеология РДК
Личный состав РДК «придерживается право-консервативных и традиционалистских взглядов и убеждений», сказано в телеграм-канале формирования. В интервью его члены идентифицируют себя как этнических русских и отмечают, что их корпус формируется в первую очередь именно по этнической принадлежности. В одном из заявлений подразделения даже сказано: «Мы русские, и мы не россияне».
Эмблемой «Русского Добровольческого Корпуса» стала стилизация символа молодежной организации «Белая идея», основанной в 1930-х белоэмигрантом и русским националистом Виктором Ларионовым.
РДК открыто выступает против Путина, называя его режим «врагом России и русских», который, уничтожая «русских как этнос», сейчас решил уничтожить и украинцев. Одним из важнейших своих принципов РДК называет «принцип непримиримости», то есть отказ от любых форм сотрудничества с действующей российской властью, которую они называют «преемницей советского режима».
Боевые действия на территории России. Еще в сентябре в своем телеграм-канале РДК писал, что «однозначно» планирует переносить боевые действия на территорию России. Однако полноценный перенос боевых действий на российскую территорию, по мнению представителей корпуса, станет возможен только после возвращения Украиной утраченных территорий.
Позиция Украины
Появление группы РДК на территории Брянской области советник офиса президента Украины Михаил Подоляк уже назвал «российской провокацией».
«Россия хочет напугать собственный народ, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую нищету», — написал он в твиттере.
Свой комментарий дал и представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. Он объяснил произошедшее в Брянской области внутренними конфликтами в России.
«РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов», — сказал Юсов.
Бойцов РДК он назвал людьми, «которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает».