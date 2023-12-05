Мужчина отказался от мобилизации, потому что жена запретила: приговор суда

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, 12 июля 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. В тот же день он получил повестку и должен был 14 июля прийти в военкомат. Однако житель Тернопольщины проигнорировал это.

На суде мужчина объяснил, что 12 июля он отмечал праздник апостолов Петра и Павла. В тот день приехали военкомы и завезли его в ТЦК и СП для прохождения ВВК. Там мужчину признали годным к службе в армии и вручили "боевую повестку" на 14 июля. Мужчина объяснил, что проигнорировал службу в армии, потому что "служил в пожарном взводе в воинской части и никаких навыков владения оружием и боевого опыта не имеет". Также он пояснил, что его жена устроила скандал и требовала, чтобы он никуда не уходил. На суде мужчина добавил, что не хочет служить в армии.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

В Ровенской области мужчина в ТЦК письменно отказался от повестки и мобилизации

В Ровенской области мужчина в помещении ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.) письменно отказался от повестки. За это его приговорили к испытательному сроку. Об этом говорится в приговоре Березновского районного суда Ровенской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. Он получил повестку и должен был прибыть на службу в сентябре 2023 года, однако уклонился.

На суде мужчина объяснил, что ему действительно вручали повестку, однако отказался. Житель Ровенщины объяснил, что у его жены были тяжелые роды и он помогает ей и двум маленьким детям. Также мужчина жаловался на проблемы со здоровьем.

"Отметил, что имеет заболевания суставов, однако во время прохождения военно-врачебной комиссии его медицинские документы не требовались и не проверялись. В совершенном искренне раскаялся", — говорится в материалах суда.

Мужчина добавил, что он действительно написал заявление, в котором отказался от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на один год испытательного.

Приговор суда

В Киеве владелец "карты поляка" хотел выехать за границу и получил "боевую" повестку

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска. Мужчина хотел выехать за границу и для этого обратился в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки — ред.), где его признали годным к службе в ВСУ и вручили "боевую повестку". Об этом идет речь в приговоре Святошинского районного суда города Киева.

По данным суда, мужчина является уроженцем оккупированного Луганска. Он 12 сентября 2022 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. 5 января 2023 года он получил "боевую повестку".

Однако 12 января мужчина прибыл в военкомат и отказался от службы в армии. Его обвинили в уклонении от мобилизации.

Что подозреваемый сказал на суде

На суде мужчина своей вины не признал. Он пояснил, что "в 2012 году Октябрьским районным военкоматом г. Луганска он был исключен из военного учета как военнообязанный, не получивший до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности, после этого на военном учете нигде не состоял". Однако с 2014 года он лишился доступа к этому документу.

Мужчина добавил, что с 2015 года постоянно проживает в Польше и имеет "карту поляка". Он подтвердил, что в сентябре прошел ВВК. В декабре 2022 года мужчина обратился в военкомат с информацией об изменении "своих учетных данных с целью получения разрешения на выезд на постоянное проживание в Республику Польшу".

Житель Луганска посетовал, что в ТЦК ему вручили повестку и не рассмотрели его запрос о выезде в Польшу. Он добавил, что считает, что повестку ему вручили с нарушениями, а ВВК сочла "ограниченно годным" для службы в армии.

Объяснение работников ТЦК и СП

Работник военкомата сообщил, что подозреваемый к ним обратился в сентябре 2022 года. Поскольку он последние 5 лет не проходил ВВК – его отправили на комиссию. Мужчину признали годным к службе в армии, а потому военкомат поставил его на учет.

В ТЦК также подтвердили, что подозреваемый обращался по поводу выезда за границу и показывал документы, свидетельствовавшие о том, что он проживает в Польше, однако это не является основанием для избежания мобилизации.

Другой офицер мобилизационного отделения добавил, что мужчину сначала не призывали, поскольку набирали людей с военным опытом, а затем начали брать и без него. Оба офицера подтвердили, что уроженец Луганска категорически отказался защищать Украину.

Приговор суда

Святошинский районный суд города Киева признал жителя Луганска виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.