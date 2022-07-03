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Главная » Новости » Общество » 2022 » Июль » 3 » 12:53:41

Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022

Сегодня, 12:53:08 346 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022

Новым документом предлагается расширить перечень мужчин, которым можно покидать территорию Украины и выезжать заграницу во время военного положения.

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект касательно запрета на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Подал в парламент законопроект член фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.

Кто может покинуть Украину

  • мужчины у которых есть трое несовершеннолетних детей;
  • с 2 детьми до 14 лет;
  • с 1 ребенком до 14 лет и беременной супругой;
  • с 1 ребенком до 3 лет.


Также законопроект предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые имеют:

  • рабочие, спортивные контракты в других странах,
  • официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству,
  • контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ,
  • бизнес в других странах.


Основанием для выезда, по этому проекту также будут считаться:

  • контракты для моряков
  • обучение за рубежом
  • международные соревнования
  • разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров
  • разрешение для водителей гуманитарных грузов.
  

Ранее был зарегистрирован другой законопроект

Ранее в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект, который также касался разрешения на выезд для мужчин. Инициаторами законопроекта выступали Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко (все – представители фракции "Слуга народа").

Они предлагали прописать в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украинызапрет на выезд из страны военнообязанным (мужчинам с 18 до 60 лет). Действовать эта норма будет только во время действия военного положения.

При этом в законе хотят урегулировать и норму о том, кому можно будет покинуть Украину, исключения составят такие категории лиц:

  • многодетные отцы (3 и более детей до 18 лет);
  • отцы-одиночки;
  • мужчины с инвалидностью;
  • студенты/аспиранты/докторанты;
  • лица, определенные Кабинетом министров Украины.


Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовывать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне. А еще, что в Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная ложь российских оккупантов.

 

От призыва освободят учащихся и преподавателей ПТУ

Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. В Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ. Об этом сообщает УНИАН.

Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

При этом предусмотрены некоторые исключения. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения.

Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Какие еще категории не подлежат мобилизации

Не подлежат призыву на службу:

  • забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;
  • признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением комиссии);
  • женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • у которых жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • народные депутаты Украины.
Тэги: война в Украине, военное положение, Мобилизация, выезд за границу
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