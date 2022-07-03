Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022

Новым документом предлагается расширить перечень мужчин, которым можно покидать территорию Украины и выезжать заграницу во время военного положения.
В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект касательно запрета на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Подал в парламент законопроект член фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.
Кто может покинуть Украину
мужчины у которых есть трое несовершеннолетних детей;
с 2 детьми до 14 лет;
с 1 ребенком до 14 лет и беременной супругой;
с 1 ребенком до 3 лет.
Также законопроект предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые имеют:
рабочие, спортивные контракты в других странах,
официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству,
контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ,
бизнес в других странах.
Основанием для выезда, по этому проекту также будут считаться:
контракты для моряков
обучение за рубежом
международные соревнования
разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров
разрешение для водителей гуманитарных грузов.
Ранее был зарегистрирован другой законопроект
Ранее в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект, который также касался разрешения на выезд для мужчин. Инициаторами законопроекта выступали Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко (все – представители фракции "Слуга народа").
Они предлагали прописать в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" запрет на выезд из страны военнообязанным (мужчинам с 18 до 60 лет). Действовать эта норма будет только во время действия военного положения.
При этом в законе хотят урегулировать и норму о том, кому можно будет покинуть Украину, исключения составят такие категории лиц:
многодетные отцы (3 и более детей до 18 лет);
отцы-одиночки;
мужчины с инвалидностью;
студенты/аспиранты/докторанты;
лица, определенные Кабинетом министров Украины.
Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовывать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне. А еще, что в Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная ложь российских оккупантов.
От призыва освободят учащихся и преподавателей ПТУ
Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. В Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ. Об этом сообщает УНИАН.
Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.
При этом предусмотрены некоторые исключения. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения.
Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.
Какие еще категории не подлежат мобилизации
Не подлежат призыву на службу:
забронированные за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями;
признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением комиссии);
женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
у которых жена (муж) из числа лиц с инвалидностью и/или один из родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;