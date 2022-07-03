Новый законопроект о выезде мужчин за границу: чем он отличается от Мобилизации-2022

Кто может покинуть Украину

мужчины у которых есть трое несовершеннолетних детей;

с 2 детьми до 14 лет;

с 1 ребенком до 14 лет и беременной супругой;

с 1 ребенком до 3 лет.

Новым документом предлагается расширить перечень мужчин, которым можно покидать территорию Украины и выезжать заграницу во время военного положения.В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект касательно запрета на выезд мужчин с территории Украины во время военного положения. Подал в парламент законопроект член фракции "Слуга народа" Георгий Мазураш.



Также законопроект предлагает разрешить покидать Украину лицам, которые имеют:

рабочие, спортивные контракты в других странах,

официальное подтверждение юридических лиц других стран по трудоустройству,

контракты с заказчиками из других стран на 1 год и больше на предоставление IT-услуг или консультационных услуг при условии оплаты ЕСВ,

бизнес в других странах.



Основанием для выезда, по этому проекту также будут считаться:

контракты для моряков

обучение за рубежом

международные соревнования

разрешение на выезд от Кабмина для волонтеров

разрешение для водителей гуманитарных грузов.

Ранее был зарегистрирован другой законопроект

Ранее в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект, который также касался разрешения на выезд для мужчин. Инициаторами законопроекта выступали Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко (все – представители фракции "Слуга народа").

Они предлагали прописать в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" запрет на выезд из страны военнообязанным (мужчинам с 18 до 60 лет). Действовать эта норма будет только во время действия военного положения.

При этом в законе хотят урегулировать и норму о том, кому можно будет покинуть Украину, исключения составят такие категории лиц:

многодетные отцы (3 и более детей до 18 лет);

отцы-одиночки;

мужчины с инвалидностью;

студенты/аспиранты/докторанты;

лица, определенные Кабинетом министров Украины.



Также мы писали о том, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 7481, которым предлагают не мобилизовывать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне. А еще, что в Украине не собираются мобилизовывать женщин и бросать их в зону боевых действий. Это очередная ложь российских оккупантов.





От призыва освободят учащихся и преподавателей ПТУ

Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. В Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ. Об этом сообщает УНИАН.

Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

При этом предусмотрены некоторые исключения. В частности, отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения.

Что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Какие еще категории не подлежат мобилизации

Не подлежат призыву на службу: