Выехать — со справкой. Кто и как может покинуть Украину в период военного положения

Граница закрыта. Закон запрещает военнообязанным покидать страну. Но есть исключения, а кроме них, — нелегальные и полулегальные лазейки. Фокус узнал, как работает запрет на выезд для мужчин и каким образом его обходят.

Война и последовавший запрет на выезд из Украины для мужчин призывного возраста с 18 до 60 лет, разделила многие украинские семьи. Мужья не могут увидеться с женами и детьми, которые выехали в другие страны. А мужчины, находящиеся за границей, вынуждены отказываться от поездки в Украину даже на похороны родителей, поскольку после этого назад им уже не уехать. Тем временем бизнес жалуется на невозможность зарубежных командировок, что усложняет и без того тяжелые условия для предпринимателей в Украине.

По закону: правовые основы для запрета на выезд мужчин из Украины

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что вопрос пересечения гражданами Украины государственной границы, в том числе, в случае введения военного положения, регулируется постановлением КМУ от 27 января 1995 года №57 "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры", утверждает, что на сегодняшний день в Украине не существует ни одного нормативного акта, запрещающего мужчинам выезжать за границу, кроме вышеупомянутого постановления.

"Такие ограничения должны быть введены исключительно законом, но в Законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" подобных запретов нет. Поэтому происходящее находится вне правового поля, — считает Кравец. — Госпогранслужба, превысив свои полномочия, сама установила запреты на выезд военнообязанных мужчин на основании статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", хотя и в этом законе речь о запрете выезда не идет".

По мнению собеседника Фокуса, даже в экстренных случаях вопросы выезда придется решать через суд, которому, вероятно, ничего не останется, как удовлетворить административный иск о превышении полномочий работниками Госпогранслужбы.

Тем временем, права мужчин призывного возраста в Украине могут еще больше ограничить. Народный депутат от фракции "Слуга народа" и замкомитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко обнародовал документ от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о запрете на выезд и въезд с места проживания/пребывания без разрешения военкомата. То есть, речь идет уже даже об ограничении поездок внутри Украины.



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Официально выезжать за границу могут те, кто не подпадает под мобилизацию в соответствии с вышеупомянутым законом о мобилизации.

В их числе:

забронированные лица (право на бронирование работников имеют госорганы и коммерческие предприятия — поставщики ВСУ )

лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья

родители троих и более детей до 18 лет

те, кто самостоятельно воспитывает детей до 18 лет

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью до 18 лет

занятые уходом за больным родственником

народные депутаты

работники органов военного управления

студенты иностранных учебных учреждений

работники ВУЗов с ученым званием или степенью

те, чьи близкие погибли в ходе АТО и др.



Татьяна Ященко, партнер юридической компании Expatro, уточняет, что пересечение границы допускается не просто при наличии оснований для освобождения или отсрочки от призыва — в территориальный центр комплектования (военкомат) нужно предоставить документы, подтверждающие, что лицо не подлежит мобилизации, и получить там отметку о возможности пересечения границы.

Кроме перечисленных лиц, выезд разрешен волонтерам. Но, по мнению Ростислава Кравца, это также находится вне закона и регулируется в ручном режиме.

По словам Ященко, исключение делают и для водителей, которых предварительно включают в специальный реестр, родителей и опекунов, сопровождающих малолетних детей и лиц с инвалидностью, а также — спортсменов. Для пересечения границы им, зачастую, нужны документы от профильного министерства (Мининфраструктуры, Минмолодьспорта и др.).

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, уточняет, что водители с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров могут находиться за пределами Украины до 30 дней, дальнобойщики – до 45 дней, железнодорожники – не более шести месяцев на основании писем предприятий железнодорожного транспорта, спортсмены, тренеры, спортивные судьи – только при наличии документов об участии в официальных международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

При этом личные проблемы украинцев не становятся весомым аргументом для пограничников.

"Закон о мобилизации не предусматривает отсрочку от призыва в особый период в связи с определенными семейными обстоятельствами (рождение, смерть и др.). Такие основания освобождают от срочной военной службы, призыв на которую сейчас не проводится", — уточняет Ященко. Иными словами, в случае вышеупомянутых событий уехать за границу или же вернуться туда после посещения Украины военнообязанные не могут.

Однако даже с выездом представителей категорий, не подпадающих под мобилизацию, в том числе — забронированных работников компаний, часто возникают недоразумения.

"Перечень документов для пересечения границы, которые должны быть у забронированного сотрудника, постоянно меняется, и для бизнеса это серьезное препятствие", — отмечает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Ассоциация неоднократно обращалась в госорганы с просьбой урегулировать проблему. Но, по словам Деревянко, несмотря на диалог с Минэкономики, в вопросах бронирования сотрудников и выезда за границу многое зависит от видения Минобороны.

Жалуются украинцы и на некорректное поведение пограничников. В частности, украинский гражданин, являющийся усыновителем (в соответствии со статьей 23 закона о мобилизации усыновители, которые содержат детей-сирот до 18 лет, могут быть призваны только в случае согласия по месту жительства) рассказал Фокусу, что пограничники фотографируют документы своими личными телефонами и отправляют их кому-то во Львов через WhatsApp, словно о безопасности и обработке персональных данных они не слышали. Есть и другие проблемы.

Студент французского университета Ярослав Стеценко рассказал Фокусу, что его сняли с поезда Киев-Перемышль где-то во Львовской области, долго допрашивали, потом отпустили, перейти границу он смог не сразу и с большими сложностями, хотя заранее подготовил для поездки во Францию все необходимые справки.

Найти лазейку: как военнообязанные умудряются пересекать границу

В вопросе выезда за границу многое зависит от видения Минобороны

Действующие запреты создают плодородную основу для процветания различных серых схем. В их числе:

снятие с военного учета по состоянию здоровья

оформление на обучение в иностранном вузе с одновременным получением отсрочки на время обучения

покупка удостоверения волонтера



Уклонение от армии, благодаря вымышленным диагнозам, старо, как мир. Однако новый опыт показывает, что даже при наличии реальных, существенных проблем со здоровьем, в военкомате признают человека ограниченно годным в военное время, и такой статус не предполагает возможности выезда из страны.

По словам Татьяны Ященко, наиболее реальная возможность уехать за границу – получить отсрочку от призыва по учебе. В этом случае в территориальный центр комплектования подаются документы, подтверждающие факт поступления и необходимость выезда на учебу – приглашение от учебного заведения или контракт.

Игорь Ясько добавляет, что подтверждением возможности пересечения границы в этом случае может стать:

студенческий билет или студенческая виза

переведенные и нотариально заверенные документы о зачислении или обучении в зарубежном вузе



Также источники Фокуса подтверждают существование налаженной схемы покупки статуса волонтера. Например, мужчина, решивший выехать к жене с детьми на пару недель за $1,5 тыс. оформился волонтером. Сначала он уехал в Польшу, оставил там авто и улетел на самолете к семье. На обратном пути в Украину он на своем авто действительно доставил некий волонтерский груз. Другие источники называют Фокусу еще большие суммы, которые просят за оформление в качестве волонтера.

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Удавка для бизнеса: как запрет на выезд мужчин за рубеж вредит деловой активности

По мнению Ростислава Кравца, искусственный и незаконный запрет на выезд мужчин из Украины значительно ухудшает условия и конкурентоспособность украинского бизнеса, из-за чего наиболее страдают сферы, связанные с внешнеэкономической деятельностью. Эксперт призывает отменить это ограничение, которое наносит больше вреда обороноспособности и экономике Украины, нежели помогает поддерживать их.

"Личное участие в налаживании связей, в привлечении ссуд и инвестиций за рубежом сейчас нужны, как никогда. Многие предприятия разрушены, и их владельцы рассматривают возможность открытия филиалов или производства за рубежом, – приводит аргументы в пользу смягчения ограничений Татьяна Ященко. — Также необходимо участие в конференциях, выставках и форумах, поскольку много соглашений заключается после личного знакомства. Кроме того, мы сейчас зависим от экспорта, и поэтому важно находить новых производителей и каналы поставок товаров".

Бизнес в начале войны относился к ограничениям с пониманием. Но сейчас предприниматели все громче жалуются на невозможность полноценной работы.

"Мы неоднократно наблюдали случаи, когда из-за невозможности выезда мужчин за границу (и речь идет не о релокейте) ІТ-специалисты теряли многие уникальные клиентские предложения. Ведь клиенты ожидают, что украинцы либо работают полноценно, либо предпочитают других исполнителей", — отмечает Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.

В связи с этим в ЕБА предлагали властям рассмотреть возможность выдачи разрешений для краткосрочных командировок за границу критически важных работников без бронирования, а например, при условии других обязательств или писем, гарантирующих возвращение работника в Украину в определенный срок.

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По информации Ященко, над подобной разрешительной процедурой уже ведется работа, и, в частности, процесс существенно дпродвигает Минцифры. Громче всего свои требования провозглашают IT-специалисты. Соответственно, Игорь Ясько со ссылкой на Минцифры, отмечает, что именно для IT-специалистов там разрабатывают механизм выезда за границу в командировки для посещения форумов и привлечения новых клиентов.

Андрей Длигач, соучредитель Гражданской платформы "Новая Страна", в свою очередь, подтверждает, что в Кабмине разработана и в ближайшие недели будет утверждена нормативными актами процедура, предусматривающая денежный залог и личные обязательства работодателя.

Также опрошенные эксперты сообщают о разработке некого законопроекта. Ольга Шаповал рассказала, что, согласно этому документу, мужчины призывного возраста, имеющие контракты в других странах, смогут выезжать на короткий срок с гарантией возвращения. Вероятно, это будет также распространяться на людей, у которых в других странах есть недвижимость или бизнес. Однако собеседница Фокуса отмечает, что процедура еще окончательно не согласована.

И пока бизнес надеется на либерализацию правил выезда за границу, в стране обсуждают запрет покидать место проживания/пребывания без разрешения руководителя районного или городского территориального центра комплектации и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете. Дополнительные ограничения повлияют и на обычных граждан, и на украинский бизнес, который лишь начинает учиться работать и выживать в условиях войны.



Мария Бабенко, Журнал Фокус