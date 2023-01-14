В Украине появилась новая схема по выезду мужчин за границу за 2-3 тысячи долларов

Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны.

Выезд через "удачную" женитьбу практиковался и ранее. Но сейчас схему поставили на поток. В регионах появились предприимчивые посредники, которые за 2-3 тысячи долларов берутся подыскать варианты по фиктивному браку. При этом сами женщины получают намного меньше - 500-1000 долларов, и это в лучшем случае.

Правоохранители уже заявляют о разоблачении подобных схем в ряде регионов, но зачастую доказать фиктивность брака непросто.

"По законодательству мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей (которое в военное время поставили на паузу). Это позволяет ему беспрепятственно выезжать за границу в любое время, даже если "жена" и "дети" при этом остаются в Украине. Доказать же фиктивность брака крайне сложно", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Что касается перспектив по выезду для мужчины, состоящего в браке с женщиной-инвалидом, то с осени прошлого года процедура упростилась. В частности, сняты ограничения по количеству выездов, также "сопровождающему лицу" можно выезжать самостоятельно (то есть, без присутствия лица с инвалидностью).

Отметим, что новые схемы по выезду мужчин за границу набирают обороты по мере того, как прежние каналы становятся все более проблемными или вовсе закрываются. Скажем, схема выезда под видом студентов иностранных вузов фактически перекрыта еще с сентября.

Все еще широко применяется схема по выезду под видом волонтеров через программу "Шлях", но она становится все более рискованной, так как СБУ и прочие правоохранители ведут настоящую облаву на благотворительные фонды, которые за деньги оформляют людей "волонтерами" через "Шлях".

Схема же с "белым билетом" (снятие с военного учета по болезни) стала очень дорогой - до 10-15 тысяч долларов, при этом результат не гарантирован.