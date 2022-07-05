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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 5 » 10:14:48

Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрациям

Сегодня, 10:14:50 891 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрациям

В документе говорится, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома. Его опубликовал нардеп Федиенко, который ранее опровергал эту информацию, и написал, что сейчас война, и все динамично меняется. 
 
Залужный в письме уточняет, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы. То есть такие разрешения будут выдаваться и для выезда за рубеж. 
 
Закон принят давно, однако он не применяется.
 
Позже, в телеграм канале Инсайдер появились подробности касательно запрета на выезд с места проживая военнообязанных:
  • 1 фото — как выглядит разрешение военкомата на выезд с места проживания;
  • 2 фото — клопотання, которое должен подавать военнообязанный, чтобы выехать за пределы места проживания;
  • 3,4,5 — кому будут и не будут выдавать разрешения.
 

 
Отметим, что согласно действующему законодательству, эта норма могла применяться с момента введения военного положения, то есть с 24 февраля 2022. Но активно не применялась.
 
Ранее, Замглавы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко опровергает информацию Запорожской ОВА о запрете военнообязанных выезжать за пределы места жительства
 
«Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались», - написал он в соцсети.

 
Тэги: призывники, Мобилизация, украина, военное положение
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