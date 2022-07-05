Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрациям

В документе говорится, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома. Его опубликовал нардеп Федиенко, который ранее опровергал эту информацию, и написал, что сейчас война, и все динамично меняется.
Залужный в письме уточняет, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы. То есть такие разрешения будут выдаваться и для выезда за рубеж.
Закон принят давно, однако он не применяется.
Позже, в телеграм канале Инсайдер появились подробности касательно запрета на выезд с места проживая военнообязанных:
- 1 фото — как выглядит разрешение военкомата на выезд с места проживания;
- 2 фото — клопотання, которое должен подавать военнообязанный, чтобы выехать за пределы места проживания;
- 3,4,5 — кому будут и не будут выдавать разрешения.
Отметим, что согласно действующему законодательству, эта норма могла применяться с момента введения военного положения, то есть с 24 февраля 2022. Но активно не применялась.
Ранее, Замглавы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко опровергает информацию Запорожской ОВА о запрете военнообязанных выезжать за пределы места жительства
«Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались», - написал он в соцсети.