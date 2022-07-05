Запрет на выезд мужчин с места проживания подтвердился: появилось письмо Залужного к местным администрациям

В документе говорится, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома. Его опубликовал нардеп Федиенко, который ранее опровергал эту информацию, и написал, что сейчас война, и все динамично меняется.

Залужный в письме уточняет, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы. То есть такие разрешения будут выдаваться и для выезда за рубеж.

Закон принят давно, однако он не применяется.