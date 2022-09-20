В России собираются объявить военное положение: Кого призовут в армию?

После военных неудач и разгрома в Украине, депутаты российской Госдумы срочно приняли законопроект, который вводит в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
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о военном положении — и о том, как оно может изменить жизнь страны.
Что должно произойти, чтобы в России объявили военное положение?
- → Поводом может стать даже «угроза агрессии»;
- → Крупные беспорядки — тоже потенциальный повод;
- → Военное положение вводит президент;
- → Но с президентом должен согласиться Совет Федерации;
- → Если указ утвержден, почти вся власть переходит к президенту.
Военное положение может быть объявлено во всей стране или на определенных ее территориях.
Как в условиях военного положения меняется жизнь людей?
- → Часть конституционных свобод может быть официально ограничена;
- → Могут запретить выезд из страны и ввести комендантский час;
- → Часть бизнеса окажется под угрозой национализации;
- → А имущество граждан — под угрозой изъятия;
- → Некоторым компаниям придется больше работать;
- → Возможно, запретят продажу алкоголя.
Кого призовут в армию?
- → Мобилизацию объявляет президент;
- → В первую очередь призовут оплачиваемый резерв и первый разряд запаса;
- → Человека могут привлечь к «участию в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне» независимо от его пола и возраста.
Но это еще не все возможные меры — есть много других ограничений для простых россиян.