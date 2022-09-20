В России собираются объявить военное положение: Кого призовут в армию?

Самое время перечитать текст о военном положении — и о том, как оно может изменить жизнь страны.

Что должно произойти, чтобы в России объявили военное положение?

→ Поводом может стать даже «угроза агрессии»;

→ Крупные беспорядки — тоже потенциальный повод;

→ Военное положение вводит президент;

→ Но с президентом должен согласиться Совет Федерации;

→ Если указ утвержден, почти вся власть переходит к президенту.

Военное положение может быть объявлено во всей стране или на определенных ее территориях.

Как в условиях военного положения меняется жизнь людей?

→ Часть конституционных свобод может быть официально ограничена;

→ Могут запретить выезд из страны и ввести комендантский час;

→ Часть бизнеса окажется под угрозой национализации;

→ А имущество граждан — под угрозой изъятия;

→ Некоторым компаниям придется больше работать;

→ Возможно, запретят продажу алкоголя.

Кого призовут в армию?

→ Мобилизацию объявляет президент;

→ В первую очередь призовут оплачиваемый резерв и первый разряд запаса;

→ Человека могут привлечь к «участию в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне» независимо от его пола и возраста.

Но это еще не все возможные меры — есть много других ограничений для простых россиян.

После военных неудач и разгрома в Украине, депутаты российской Госдумы срочно приняли законопроект, который вводит в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»