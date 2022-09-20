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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 20 » 13:59:32

В России собираются объявить военное положение: Кого призовут в армию?

Вчера, 13:59:32 751 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В России собираются объявить военное положение: Кого призовут в армию?

После военных неудач и разгрома в Украине, депутаты российской Госдумы срочно приняли законопроект, который вводит в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»
 
Самое время перечитать текст о военном положении — и о том, как оно может изменить жизнь страны.

Что должно произойти, чтобы в России объявили военное положение?

  • → Поводом может стать даже «угроза агрессии»;
  • → Крупные беспорядки — тоже потенциальный повод;
  • → Военное положение вводит президент;
  • → Но с президентом должен согласиться Совет Федерации;
  • → Если указ утвержден, почти вся власть переходит к президенту.
 
Военное положение может быть объявлено во всей стране или на определенных ее территориях. 
 

Как в условиях военного положения меняется жизнь людей?

  • → Часть конституционных свобод может быть официально ограничена;
  • → Могут запретить выезд из страны и ввести комендантский час;
  • → Часть бизнеса окажется под угрозой национализации;
  • → А имущество граждан — под угрозой изъятия;
  • → Некоторым компаниям придется больше работать; 
  • → Возможно, запретят продажу алкоголя.
 

Кого призовут в армию?

  • → Мобилизацию объявляет президент;
  • → В первую очередь призовут оплачиваемый резерв и первый разряд запаса;
  • → Человека могут привлечь к «участию в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне» независимо от его пола и возраста.
 
Но это еще не все возможные меры — есть много других ограничений для простых россиян. 
Тэги: россия, военное положение, Мобилизация
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