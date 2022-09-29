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Главная » Новости » Общество » 2022 » Сентябрь » 29 » 11:29:47

Ярый российский патриот Михаил Лазутин замечен на границе с Грузией: сбегает от мобилизации

Сегодня, 11:29:03 816 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ярый российский патриот Михаил Лазутин замечен на границе с Грузией: сбегает от мобилизации

Популярный российский блогер Михаил Лазутин, канал «Лев против», который постоянно провоцирует на камеру драки в центре Москвы, регулярно получающий путинские гранты на свою деятельность, решил срочно свалить от мобилизации за границу. 

Так, Михаила Лазутина заметили на грузинской границе. Его блогерская деятельность вызывала много вопросов: он и его отморозки по-хамски приставали к людям, зачастую распивавшим пиво и алкоголь в парках, и начинали провоцировать их на конфликт. Причём приставал «Лев» обычно к тем, кто не мог дать отпор.

Так, в январе 2019 года, Михаил проводил традиционный рейд против распития алкоголя в общественном месте на болотной площади в городе Москва. Во время беседы с нарушителями общественного порядка, некий молодой человек отошёл, наполнил стакан «желтой жидкостью», после чего подошёл к активисту и выплеснул в него. 
 
 
 
Тэги: блогеры, Мобилизация, россия
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