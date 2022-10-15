Под Белгородом военные расстреляли российских мобилизованных, 22 погибших, более 10 имеют ранения — СМИ



Позже стало известно, что трое военных открыли стрельбу в военной части под Белгородом на полигоне Солоти (Валуйский район). Предварительно, 22 человека убито и 16 ранено. Двое из трёх стрелков были убиты ответным огнём, ещё один скрылся.

В местных Телеграм каналах появилась версия, что таджикы расстреляли из пулеметов мобилизованных на почве ненависти по религиозным мотивам.

Подробности Видео: отправка на убой Полигон в Солоти Место, где более 100 мобилизованных отказались ехать в Украину, известно тем, кто следил за подготовкой российского вторжения и за ходом войны. Солоти – небольшое село в нескольких километрах на северо-запад от города Валуйки, где живет около 700 человек. Оно находится в 20 с небольшим километрах от украинской границы, и там расположен построенный в 2017 году военный городок и полигон 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа.



После объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации количество техники на полигоне в Солотях снова выросло – об этом можно судить по спутниковым снимкам сервиса Planet.com, доступ к которым получили журналисты Радио Свобода. На видео ниже – сравнение фотографий за 8 сентября (до мобилизации) и 8 октября (после ее объявления российским президентом). Официальной информации от МО РФ пока нет. По данным росСМИ, стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. Там находились солдаты ВС РФ, более 100 человек из Брянской области, которые категорически отказывались от отправки под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города.Место, где более 100 мобилизованных отказались ехать в Украину, известно тем, кто следил за подготовкой российского вторжения и за ходом войны. Солоти – небольшое село в нескольких километрах на северо-запад от города Валуйки, где живет около 700 человек. Оно находится в 20 с небольшим километрах от украинской границы, и там расположен построенный в 2017 году военный городок и полигон 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа.После объявления Владимиром Путиным "частичной" мобилизации количество техники на полигоне в Солотях снова выросло – об этом можно судить по спутниковым снимкам сервиса Planet.com, доступ к которым получили журналисты Радио Свобода. На видео ниже – сравнение фотографий за 8 сентября (до мобилизации) и 8 октября (после ее объявления российским президентом).

На России в Белгородской области неизвестные открыл стрельбу на территории одной из воинских частей. По предварительным данным погибло более двух десятков частично мобилизованных россиян.Об этом сегодня 15 октября 2022 сообщают российские Telegram каналы.