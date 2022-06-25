Муртузали Меджидов, сын премьера Дагестана, получил 13 лет за убийство студентки МГИМО Томирис Байсафы

Это был уже второй процесс по этому делу: летом 2021 года суд присяжных оправдал его большинством голосов, посчитав, что девушка покончила жизнь самоубийством.

Однако мать погибшей настаивала на том, что судья на процессе слишком лояльно относился к стороне защиты. В итоге дело было пересмотрено уже другим судом по требованию прокуратуры.

В апреле 2018 года 21-летняя студентка из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания МГИМО. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, она впала в кому и умерла спустя три недели.

По словам свидетелей, девушка встречалась с Меджидовым, но незадолго до трагедии поссорилась с ним. Предположительно, они выясняли отношения перед тем, как она выпала из окна. Сам Меджидов, по словам матери погибшей, Жанны Ахметовой, давал на этот счет сбивчивые показания, что показалось ей подозрительным.

Президент Казахстана помог маме погибшей студентки Тогда Жанна Ахметова обратилась за помощью к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он помог и после этого материалы дела сразу передали из районного отдела в главное управление Следственного комитета России по Москве, а затем в центральный аппарат СКР. В июле 2020 года Меджидова задержали и отправили в СИЗО уже по обвинению в убийстве. Однако Никулинский суд оправдал его, и Меджидов был освобожден прямо в зале суда. В январе этого года дело Меджидова по требованию прокуратуры передали Измайловскому суду. Там заявили, что выяснились новые обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность прежнего суда. На этот раз присяжные большинством голосов вынесли обвинительный приговор. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Отец осужденного Мухтар Меджидов с декабря 2020 года тоже содержится под домашним арестом и обвиняется в хищении 108 млн рублей у минобороны России. Сначала против него хотели возбудить дело о доведении до самоубийства, но потом, как рассказывала Ахметова, руководитель следственного отдела заявил ей, что это было самоубийство, и сообщил, что закрывает дело.Тогда Жанна Ахметова обратилась за помощью к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он помог и после этого материалы дела сразу передали из районного отдела в главное управление Следственного комитета России по Москве, а затем в центральный аппарат СКР.

Суд Москвы приговорил сына бывшего премьера Дагестана Муртузали Меджидова к 13 годам тюрьмы, признав его виновным в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы.