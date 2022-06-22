Фотограф Максим Левин, погибший под Киевом, был убит российскими военными, после допросов и пыток - RSF

Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела обнаружили в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными, возможно, после допросов и пыток, сообщила международная правозащитная организаци "Репояртеры без границ" (RSF) в среду, 22 июня, по результатам проведенного расследования.
Эксперты RSF расследовали убийство Левина с 24 мая по 3 июня. Они посетили лес, где нашли тела журналиста и его спутника, проанализировали фотографии, сделанные украинской стороной, и изъятые вещественные доказательства.
В числе прочего расследователи осмотрели сгоревшую машину Левина, где насчитали 14 пулевых отверстий. Как сообщается в отчете, экспертам также удалось найти пулю, которая попала в Левина, и следы пребывания российских военных - упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые еще могут содержать следы ДНК.
По версии RSF, 13 марта Левин в сопровождении Чернышова отправился в лес, который на тот момент находился под контролем российских военных. Левин и Чернышов искали дрон, потерянный фотографом за несколько дней до этого, и были замечены российскими солдатами.
Далее, согласно одной из версий, россияне могли принять фотографа и его спутника за украинских военных и открыть огонь, а затем сжечь тела и машину. По другой версии, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, после чего их убили, а улики сожгли.
По мнению RSF, к убийству Левина могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа РФ, которые в то время находились в этом районе. Всей собранной информацией "Репортеры без границ" поделились с властями Украины.
Максим Левин сотрудничал с украинскими изданиями, а также с агентствами Reuters, AP и британской медиакомпанией ВВС. 13 марта он перестал выходить на связь. Тело Левина было обнаружено 1 апреля в лесу неподалеку от села Мощун Бучанского района Киевской области.
По сведениям украинских властей и "Репортеров без границ", с начала российского вторжения в Украину в этой стране погибли уже 32 журналиста.
Всей собранной информацией организация RSF поделилась с украинскими властями.
22 июня 2022. Источник: Reporters Without Borders
В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.
Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.
В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.
Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".
Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.
Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.
70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.
45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.
Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.
Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.
Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.
В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.
Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.
В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.
Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.