В Челябинске мигрант из Таджикистана зарезал девушку на глазах у собеседника. Видео попало на камеры наблюдения

В Челябинске мигрант из Таджикистана зверски убил гражданку России: он зарезал свою бывшую девушку на глазах у её собеседника, который предпочёл не вступать в конфликт и сбежать от греха подальше.История достаточно типична - познакомилась с уроженцем Таджикистана. Потом они расстались, и через время пошли угрозы - убить её маму, "отрезать голову" её сыну, поджечь дом сестры и т.д.5 августа он всё же реализовал свои угрозы, выследил её в баре и нанёс несколько ножевых. Оксана скончалась в больнице, Расул в бегах.Обратите внимание - девушка в баре не одна, а с мужчиной. Однако, когда начался русорез, он сначала спокойно сидел, а потом... встал и ушёл.