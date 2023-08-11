Живой Журнал
Сегодня: Суббота, 12 Августа 2023    01:11:01
|
Главная » Новости » Криминал » 2023 » Август » 11 » 18:35:18
 

В Челябинске мигрант из Таджикистана зарезал девушку на глазах у собеседника. Видео попало на камеры наблюдения

Вчера, 18:35:18 337 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Челябинске мигрант из Таджикистана зарезал девушку на глазах у собеседника. Видео попало на камеры наблюдения

В Челябинске мигрант из Таджикистана зверски убил гражданку России: он зарезал свою бывшую девушку на глазах у её собеседника, который предпочёл не вступать в конфликт и сбежать от греха подальше.

История достаточно типична - познакомилась с уроженцем Таджикистана Расулом Шерматовым. Потом они расстались, и через время пошли угрозы - убить её маму, "отрезать голову" её сыну, поджечь дом сестры и т.д.

5 августа он всё же реализовал свои угрозы, выследил её в баре и нанёс несколько ножевых. Оксана скончалась в больнице, Расул в бегах.

Обратите внимание - девушка в баре не одна, а с мужчиной. Однако, когда начался русорез, он сначала спокойно сидел, а потом... встал и ушёл.

 
Тэги: убийство, россия, челябинск, таджикистан, зарезал
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: