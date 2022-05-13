Дмитрий Лапшаков - возможный убийца из сюжета CNN, где расстреливают мирных жителей в спину

Журналисты «Важных историй» установили личность российского военного из сюжета CNN, который может быть причастен к убийству мирных жителей под Киевом. Журналисты выяснили, что один из этих пятерых российских солдат — 29-летний Дмитрий Лапшаков.
12 мая телеканал CNN опубликовал видео, на котором пятеро российских военных у автосалона на окраине Киева досматривают двоих безоружных мирных жителей. Гражданских отпускают, но двое военных убивают их выстрелами в спину.
«Важные истории» выяснили, что один из этих пятерых российских солдат — 29-летний механик, водитель танка, Дмитрий Лапшаков. Его лицо попало на видеокамеры в автосалоне, рядом с которым произошло убийство.
Судя по видео, Лапшаков был в офисе автосалона, вместе с другими военными рылся в чужих вещах, пил найденный на месте алкоголь. Именно он разбил одну из камер наблюдения автоматом. Однако видео CNN не позволяет установить, был ли Лапшаков одним из военных, застреливших мирных граждан.
Дмитрий Лапшаков из Читы
На странице Лапшакова в «Одноклассниках» указано, что он родился в селе Нижний Цасучей Забайкальского края, а проживает в Песчанке — поселке в составе Читы. На одной из фотографий с рыбалки он позирует (https://i.mycdn.me/i?r=AzEOxUXG5QgodWC3x6hM10CkzGMf434TMY2QcR_oAk2lisAQrPopjm13UvwLR0Q8QXU&fn=sqr_288_2x) со своим уловом.
Ранее журналисты украинского издания Bihus.Info опубликовали ролик о российских солдатах, которые могли быть причастны к другим военным преступлениям России под Киевом. Они показали в том числе список военных, в котором есть и Дмитрий Лапшаков.
Судя по опубликованному документу, Лапшаков — старший сержант, служит в воинской части 21250-Б, его должность — механик, водитель танка.
Идентифицированы танкисты, которые зверствовали под Киевом