Как пропаганда «брала Киев за три дня»: хроника лжи и изменений в риторике российской власти

Настоящие цели варварского вторжения РФ в Украину постоянно менялись. Ну, а сама Россия в войне с Украиной не одержала ни одной значимой военной победы. В частности, рашистам не удалось взять Киев, что планировалось сделать в считанные дни, хотя путин неоднократно лгал, что «не планирует оккупировать украинские города». Предлагаем вспомнить, как менялась риторика властей рф, военного командования, пропагандистов и так называемых военкоров. Последние являются важным звеном информационной войны. Которую рф также явно и с треском проигрывает.

24 февраля 2022

в день начала полномасштабного вторжения в Украину, когда Киев начали в 5 утра атаковать ракетными ударами, российский пропагандист с ВКТРК Евгений Поддубный (известный своим информационным участием в кровавых провокациях рф) писал: «Российский десант уже в районе киевского аэропорта. Вечером и ночью Киев начнут заходить передовые части российских войск. Группы ССО наверняка уже там».

25 февраля

«Риа Новости»: Разведка США «опасается», что Киев может оказаться «под контролем России» в течение нескольких дней.

26 февраля

тикток-воин рамзан кадыров: «Захватить такие города, как Киев или Харьков, не проблема, но задача состоит в том, чтобы избежать человеческих жертв и провести операцию осторожно». 4 марта риторика уже начинает меняться. Кадыров обращается к путину в своем телеграм-канале: «Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там». 13 марта, когда «взять Киев за день-два» так и не вышло, кадыров якобы приехал в Киев, чтобы бороться с «шайтанами». Видео с ним, снятое в каком-то подвале, было явным фейком.

26 февраля

российский пропагандист Александр Коц из ГРУшной «Комсомольской правды» начинает лживую кампанию по публикации фейковых «писем киевлян», которые с цветами ждут «русских освободителей». Послания, явно написанные одним автором, содержат все пропагандистские месседжи рф времен начала вторжения. Они были опубликованы на сайте КП и массово распространены в телеграм-каналах пропагандистов. Вот несколько цитат из этих писем: «Мы ждем прихода россии, ее справедливого возвращения на исконно русские киевские холмы. Это мертворожденное недогосударство разваливается, потому что вся его короткая история — обман, смысл его существования — антироссия, власти бесконечно продажны и вороваты».

«Мы всей семьей ждем, когда же нас освободят наши. Ну, те, кто сейчас от нас в 25 км в Гостомеле Мы, русские киевляне, страдаем от оккупационного проамериканского режима 8 лет. До 2014-го мы жили нормально, а постепенно стараниями антинародного режима нас и многих жителей Украины довели до крайней бедности (видимо, пропагандисты были не в курсе, что Гостомель – весьма зажиточный пригород Киева, — ИС). Плюс у нас откровенная диктатура. Свобода слова отсутствует, протестующих записывают в «агенты кремля» и запугивают, либо преследуют по сфабрикованным уголовным делам. При Зеленском стало еще хуже, чем было при Порошенко. Потому ждем не дождемся свержения его мерзкого режима».

«Я могу понять страх и ужас людей, которые ночуют в метро или подвалах. Но мы так живем несколько дней. Донбасс так живёт 8 лет. Теперь вдруг сытые и хорошо одетые люди в разных городах Украины это поняли. А что будет дальше? Военные россии возьмут контроль над Киевом, виновные в преступлениях Майдана и последующих лет попадут под трибунал».

Бездарные вбросы Коц сопровождал ремарками типа «в Киеве хаос», «официальная пропаганда призывает оболваненных мирных жителей прыгать под танки, кидать «коктейли Молотова» в российскую бронетехнику».

26 февраля

российский генерал Шаманов (прославившийся также идиотским заявлением по поводу облученных радиацией российских солдат в Чернобыле) заявил: «Брать Киев не надо, нужно его блокировать. Они [неонацисты в ВСУ] понимают, что они как военные преступники не имеют будущего. Все они будут преданы суду».

27 февраля

российский пропагандист и блогер Сергей Мардан: «Война объявлена. Что-то мне подсказывает, что теперь Киев ждет настоящий ад. Его будут брать максимально быстро и жестко. Отключить электричество, водоснабжение, уничтожить всю связь. И вбомбить ВСУ в каменный век даже если они будут окапываться где-нибудь в жилмассиве на Троещине. С территориальной обороной, армия будет вести себя так же, как в Грозном в 1995 году».

27 февраля

Поддубный: «У ВСУ нет шансов, и вопрос капитуляции — это лишь вопрос времени, и даже не месяцев — дней. И бьют их пацаны, которые восемь лет провели в окопах, — им просто дали добро и немного помогли. Они терпели и просили о помощи восемь лет». Пропагандист намекает на то, что под Киевом якобы находятся боевики из ОРДЛО, которые воюют против ВСУ.

Уже в начале марта риторика роспропаганды в значительной мере меняется. Вместо «взять Киев за несколько дней» появляются месседжи о силе и потенциале украинского вооруженного сопротивления оккупантам. В начале марта распространяется фейк о том, что «Киев окружен, эвакуация населения невозможна».

5 марта

Коц о продвижении российской колонны к Киеву: «Обстановка напряженная, ни у кого нет иллюзий, противник серьезный: его 8 лет тренировали западные инструкторы. Особенно упираются идеологически мотивированные подразделения: националисты, Правый сектор и др». 9 марта, утверждает Коц, «российские войска выбили националистов из пригородов Киева». «Продолжается наступательная операция на Киевском направлении со стороны Чернобыльской зоны отчуждения. Она идет на Киев с двух направлений – еще есть Черниговское».

Уже через несколько дней вражеская пропаганда, пытаясь оправдать отсутствие успехов в выполнении задачи по взятию Киева, начинает активно распространять месседж о том, что власти Украины серьезно готовились к обороне столицы.

11 марта

«Власти Украины готовились к обороне столицы. По Днепру выстроены серьезные рубежи обороны, которые с наскока взять невозможно. Сейчас идет огневое поражение этих укрепрайонов. Особенно упорно сопротивляются подразделения, которые были подготовлены инструкторами стран НАТО».

13 марта

Коц продолжает оправдываться: «Меня часто спрашивают, почему наступление на Киев идет так медленно. Да именно поэтому. Потому что российское командование с одной стороны пытается минимизировать потери личного состава и мирного населения, с другой – не разрушать инфраструктуру освобождаемых городов… Обрати внимание на количество скворечников вокруг, — кивает за окно командир Первой тактической группы Росгвардии Даниил Мартынов. – Их полно по лесным и второстепенным дорогам. Поначалу удивлялись – какая трогательная забота о птичках. А потом обнаружили в некоторых скворечниках датчики, считающие количество машин в колоннах. Они действительно готовились к войне с Россией, соорудили рубежи обороны и под контролем западных инструкторов напичкали вероятные пути нашего продвижения электроникой».

14 марта

Поддубный: «Киевский режим мечтает хотя бы об одном примере тактического успеха под Киевом. Для этого ВСУ пытается силами ротных тактических групп организовать локальные контрнаступательные действия. Но безуспешно, конечно. Это проходит в категории — недоразумения, но на нервы действует. На фоне скорого падения Мариуполя у пропагандистов режима заканчиваются «дрова». Врать можно бесконечно, но эффективность сказок сильно падает».

Начинают проскакивать сообщения о том, что рф якобы не собиралась штурмовать крупные города в Украине, включая Киев.

14 марта

спикер путина песков: «В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах».

16 марта

путин явно понимает провал планов захвата Киева в считанные дни: «Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели».

22 марта

меняется риторика в «письмах киевлян», которые продолжает распространять Коц. «Мы боимся, что если русские уйдут отсюда — бандерлоги повылазят обратно из своих закутков и устроят такую «ночь длинных ножей», что никому в мире и не снилось. Мы боимся, что ваши спецы не отработают по всем логовам, цепочкам связи и снабжения этих террористов. Без вас и новой гражданской администрации, по образцу Херсона или Мелитополя, жизнь просто вернётся в прежнее русло. И нас, киевлян, которые верны своей истории, своему городу, и своей совести, попросту утопят в крови». На двое 17 мая, а «верных киевлян» в крови так и не утопили, несмотря на то, что рашисты не смогли захватить Киев и установить там свою «администрацию».

22 марта

сводки оккупантов: «Киев. Бои к западу и востоку от Киева. Город, как и раньше блокирован с 3 сторон, на окружение Киева ВС РФ может понадобиться 4-10 дней после завершения перегруппировки войск».

25 марта

минобороны рф продолжает лгать: «российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев».

29 марта

Шойгу обозначил перспективы «специальной военной операции» на нынешнем этапе. Оккупанты близки к окончательному поражению на Киевском направлении и используют новую формулировку – главная цель – Донбасс. «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». Новый месседж путинских «военкоров»: «Пока не будет разгромлена многотысячная группировка «зоны операции объединённых сил», говорить о походе на Харьков, Одессу или Киев было бы, наверно, преждевременно».

29 марта

Помощник путина Мединский делает ряд заявлений, которые намекают на окончательный провал рашистов под Киевом. «Россия не хочет подвергать большому военному риску Киев. Генштаб РФ в ближайшее время изложит конкретные детали деэскалации на Киевском и Черниговском направлениях. Деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращение огня».

Военные пропагандисты спешно покидают Киевскую область вместе с неудачливыми «освободителями». Между ними начинается грызня на тему – кто первый начал заявлять о скором «взятии» сначала Гостомеля, а затем Киева и о «блестящих успехах» вс рф под Киевом в целом.

30 марта

минобороны рф заявило, что «выполнило все свои задачи на киевском и черниговском направлении и теперь проводит там плановую перегруппировку сил».

Цитата от 1 апреля, когда оккупанты начали спешно ретироваться под видом «передислокации». «Сейчас пошли довольно нервные обсуждения передислокации российской группировки на Украине, в первую очередь оставления плацдарма на Киев. Это говорит в первую очередь о том, что появился какой–то замысел. Насколько он политически оправдан и реалистичен – это второй вопрос… На протяжении месяца у Киева стояла крупная военная группировка, собранная наверно из лучшего, что есть в российской армии, без какого–либо осмысленного движения и результата. Такая масса была нужна там чтобы провести успешный штурм Киева. Это не произошло, и с этого момента российская сторона стала терять время и темп операции».

Пропагандисты начинают оправдываться друг перед другом, вот пример от 4 апреля: «Я наоборот в своих материалах и эфирах подчеркивал, что противник суровый, реально несколько лет к этой войне готовился и продвижение идет крайне тяжело».

4 апреля

пропагандист Дмитриев: «Во-первых, выходить оттуда нужно было чисто из военных соображений. Понятно это было уже в первые дни. Киев взять эта колонна не могла, стояла перед городом на дистанции удара РСЗО. Сил полноценно занять всю территорию не было, некоторые населенные пункты в непосредственной близости переходили противнику. Снабжение группировки шло через стокилометровую дорогу в лесу. Контролировать лес никакой возможности не было. Полесье идёт до самой польской границы. С военной точки зрения нужно было выходить сразу. Администрацию ввести не получается — опасно… Но! Выходить нужно было красиво. Типа выполнили задачи, сказать какие и организовано, под камеры переместиться на основное направление». Получилось, как известно, не очень красиво.

6 апреля

прозвучала историческая фраза спикера путина о «жесте доброй воли» . Так в рф назвали разгром российской группировки в Киевской области. «Мы решили пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Мы можем принять серьезные решения в ходе переговоров и поэтому президент Путин распорядился вывести войска из региона», — сказал Песков. Естественно, никаких успехов в переговорах с рашистами после их бегства из-под Киева достигнуто не было.

Впоследствии основной задачей пропагандистов относительно Киевской области стали попытки обвинения ВСУ в преступлениях российских «освободителей» в Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах Киевской области, которые пережили ужасы российской оккупации. Но это уже тема для отдельной публикации.

Группа «Информационное сопротивление»



