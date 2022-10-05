Как пропаганда «брала Киев за три дня»: хроника лжи и изменений в риторике российской власти

Настоящие цели варварского вторжения РФ в Украину постоянно менялись. Ну, а сама Россия в войне с Украиной не одержала ни одной значимой военной победы. В частности, рашистам не удалось взять Киев, что планировалось сделать в считанные дни, хотя путин неоднократно лгал, что «не планирует оккупировать украинские города». Предлагаем вспомнить, как менялась риторика властей рф, военного командования, пропагандистов и так называемых военкоров. Последние являются важным звеном информационной войны. Которую рф также явно и с треском проигрывает.
в день начала полномасштабного вторжения в Украину, когда Киев начали в 5 утра атаковать ракетными ударами, российский пропагандист с ВКТРК Евгений Поддубный (известный своим информационным участием в кровавых провокациях рф) писал: «Российский десант уже в районе киевского аэропорта. Вечером и ночью Киев начнут заходить передовые части российских войск. Группы ССО наверняка уже там».
«Риа Новости»: Разведка США «опасается», что Киев может оказаться «под контролем России» в течение нескольких дней.
тикток-воин рамзан кадыров: «Захватить такие города, как Киев или Харьков, не проблема, но задача состоит в том, чтобы избежать человеческих жертв и провести операцию осторожно». 4 марта риторика уже начинает меняться. Кадыров обращается к путину в своем телеграм-канале: «Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там». 13 марта, когда «взять Киев за день-два» так и не вышло, кадыров якобы приехал в Киев, чтобы бороться с «шайтанами». Видео с ним, снятое в каком-то подвале, было явным фейком.
российский пропагандист Александр Коц из ГРУшной «Комсомольской правды» начинает лживую кампанию по публикации фейковых «писем киевлян», которые с цветами ждут «русских освободителей». Послания, явно написанные одним автором, содержат все пропагандистские месседжи рф времен начала вторжения. Они были опубликованы на сайте КП и массово распространены в телеграм-каналах пропагандистов. Вот несколько цитат из этих писем: «Мы ждем прихода россии, ее справедливого возвращения на исконно русские киевские холмы. Это мертворожденное недогосударство разваливается, потому что вся его короткая история — обман, смысл его существования — антироссия, власти бесконечно продажны и вороваты».
«Мы всей семьей ждем, когда же нас освободят наши. Ну, те, кто сейчас от нас в 25 км в Гостомеле Мы, русские киевляне, страдаем от оккупационного проамериканского режима 8 лет. До 2014-го мы жили нормально, а постепенно стараниями антинародного режима нас и многих жителей Украины довели до крайней бедности (видимо, пропагандисты были не в курсе, что Гостомель – весьма зажиточный пригород Киева, — ИС). Плюс у нас откровенная диктатура. Свобода слова отсутствует, протестующих записывают в «агенты кремля» и запугивают, либо преследуют по сфабрикованным уголовным делам. При Зеленском стало еще хуже, чем было при Порошенко. Потому ждем не дождемся свержения его мерзкого режима».
«Я могу понять страх и ужас людей, которые ночуют в метро или подвалах. Но мы так живем несколько дней. Донбасс так живёт 8 лет. Теперь вдруг сытые и хорошо одетые люди в разных городах Украины это поняли. А что будет дальше? Военные россии возьмут контроль над Киевом, виновные в преступлениях Майдана и последующих лет попадут под трибунал».
Бездарные вбросы Коц сопровождал ремарками типа «в Киеве хаос», «официальная пропаганда призывает оболваненных мирных жителей прыгать под танки, кидать «коктейли Молотова» в российскую бронетехнику».
российский генерал Шаманов (прославившийся также идиотским заявлением по поводу облученных радиацией российских солдат в Чернобыле) заявил: «Брать Киев не надо, нужно его блокировать. Они [неонацисты в ВСУ] понимают, что они как военные преступники не имеют будущего. Все они будут преданы суду».
российский пропагандист и блогер Сергей Мардан: «Война объявлена. Что-то мне подсказывает, что теперь Киев ждет настоящий ад. Его будут брать максимально быстро и жестко. Отключить электричество, водоснабжение, уничтожить всю связь. И вбомбить ВСУ в каменный век даже если они будут окапываться где-нибудь в жилмассиве на Троещине. С территориальной обороной, армия будет вести себя так же, как в Грозном в 1995 году».
Поддубный: «У ВСУ нет шансов, и вопрос капитуляции — это лишь вопрос времени, и даже не месяцев — дней. И бьют их пацаны, которые восемь лет провели в окопах, — им просто дали добро и немного помогли. Они терпели и просили о помощи восемь лет». Пропагандист намекает на то, что под Киевом якобы находятся боевики из ОРДЛО, которые воюют против ВСУ.
Уже в начале марта риторика роспропаганды в значительной мере меняется. Вместо «взять Киев за несколько дней» появляются месседжи о силе и потенциале украинского вооруженного сопротивления оккупантам. В начале марта распространяется фейк о том, что «Киев окружен, эвакуация населения невозможна».
Коц о продвижении российской колонны к Киеву: «Обстановка напряженная, ни у кого нет иллюзий, противник серьезный: его 8 лет тренировали западные инструкторы. Особенно упираются идеологически мотивированные подразделения: националисты, Правый сектор и др». 9 марта, утверждает Коц, «российские войска выбили националистов из пригородов Киева». «Продолжается наступательная операция на Киевском направлении со стороны Чернобыльской зоны отчуждения. Она идет на Киев с двух направлений – еще есть Черниговское».
Уже через несколько дней вражеская пропаганда, пытаясь оправдать отсутствие успехов в выполнении задачи по взятию Киева, начинает активно распространять месседж о том, что власти Украины серьезно готовились к обороне столицы.
«Власти Украины готовились к обороне столицы. По Днепру выстроены серьезные рубежи обороны, которые с наскока взять невозможно. Сейчас идет огневое поражение этих укрепрайонов. Особенно упорно сопротивляются подразделения, которые были подготовлены инструкторами стран НАТО».
Коц продолжает оправдываться: «Меня часто спрашивают, почему наступление на Киев идет так медленно. Да именно поэтому. Потому что российское командование с одной стороны пытается минимизировать потери личного состава и мирного населения, с другой – не разрушать инфраструктуру освобождаемых городов… Обрати внимание на количество скворечников вокруг, — кивает за окно командир Первой тактической группы Росгвардии Даниил Мартынов. – Их полно по лесным и второстепенным дорогам. Поначалу удивлялись – какая трогательная забота о птичках. А потом обнаружили в некоторых скворечниках датчики, считающие количество машин в колоннах. Они действительно готовились к войне с Россией, соорудили рубежи обороны и под контролем западных инструкторов напичкали вероятные пути нашего продвижения электроникой».
Поддубный: «Киевский режим мечтает хотя бы об одном примере тактического успеха под Киевом. Для этого ВСУ пытается силами ротных тактических групп организовать локальные контрнаступательные действия. Но безуспешно, конечно. Это проходит в категории — недоразумения, но на нервы действует. На фоне скорого падения Мариуполя у пропагандистов режима заканчиваются «дрова». Врать можно бесконечно, но эффективность сказок сильно падает».
Начинают проскакивать сообщения о том, что рф якобы не собиралась штурмовать крупные города в Украине, включая Киев.
спикер путина песков: «В начале операции президент России действительно дал указание министерству обороны воздержаться от немедленного штурма крупных населенных пунктов, включая Киев, в связи с тем, что вооруженные националистические формирования оборудуют огневые точки, размещают тяжелую военную технику прямо в жилых кварталах».
путин явно понимает провал планов захвата Киева в считанные дни: «Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели».
меняется риторика в «письмах киевлян», которые продолжает распространять Коц. «Мы боимся, что если русские уйдут отсюда — бандерлоги повылазят обратно из своих закутков и устроят такую «ночь длинных ножей», что никому в мире и не снилось. Мы боимся, что ваши спецы не отработают по всем логовам, цепочкам связи и снабжения этих террористов. Без вас и новой гражданской администрации, по образцу Херсона или Мелитополя, жизнь просто вернётся в прежнее русло. И нас, киевлян, которые верны своей истории, своему городу, и своей совести, попросту утопят в крови». На двое 17 мая, а «верных киевлян» в крови так и не утопили, несмотря на то, что рашисты не смогли захватить Киев и установить там свою «администрацию».
сводки оккупантов: «Киев. Бои к западу и востоку от Киева. Город, как и раньше блокирован с 3 сторон, на окружение Киева ВС РФ может понадобиться 4-10 дней после завершения перегруппировки войск».
минобороны рф продолжает лгать: «российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев».
Шойгу обозначил перспективы «специальной военной операции» на нынешнем этапе. Оккупанты близки к окончательному поражению на Киевском направлении и используют новую формулировку – главная цель – Донбасс. «Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». Новый месседж путинских «военкоров»: «Пока не будет разгромлена многотысячная группировка «зоны операции объединённых сил», говорить о походе на Харьков, Одессу или Киев было бы, наверно, преждевременно».
Военные пропагандисты спешно покидают Киевскую область вместе с неудачливыми «освободителями». Между ними начинается грызня на тему – кто первый начал заявлять о скором «взятии» сначала Гостомеля, а затем Киева и о «блестящих успехах» вс рф под Киевом в целом.
минобороны рф заявило, что «выполнило все свои задачи на киевском и черниговском направлении и теперь проводит там плановую перегруппировку сил».
Цитата от 1 апреля, когда оккупанты начали спешно ретироваться под видом «передислокации». «Сейчас пошли довольно нервные обсуждения передислокации российской группировки на Украине, в первую очередь оставления плацдарма на Киев. Это говорит в первую очередь о том, что появился какой–то замысел. Насколько он политически оправдан и реалистичен – это второй вопрос… На протяжении месяца у Киева стояла крупная военная группировка, собранная наверно из лучшего, что есть в российской армии, без какого–либо осмысленного движения и результата. Такая масса была нужна там чтобы провести успешный штурм Киева. Это не произошло, и с этого момента российская сторона стала терять время и темп операции».
Пропагандисты начинают оправдываться друг перед другом, вот пример от 4 апреля: «Я наоборот в своих материалах и эфирах подчеркивал, что противник суровый, реально несколько лет к этой войне готовился и продвижение идет крайне тяжело».
пропагандист Дмитриев: «Во-первых, выходить оттуда нужно было чисто из военных соображений. Понятно это было уже в первые дни. Киев взять эта колонна не могла, стояла перед городом на дистанции удара РСЗО. Сил полноценно занять всю территорию не было, некоторые населенные пункты в непосредственной близости переходили противнику. Снабжение группировки шло через стокилометровую дорогу в лесу. Контролировать лес никакой возможности не было. Полесье идёт до самой польской границы. С военной точки зрения нужно было выходить сразу. Администрацию ввести не получается — опасно… Но! Выходить нужно было красиво. Типа выполнили задачи, сказать какие и организовано, под камеры переместиться на основное направление». Получилось, как известно, не очень красиво.
Впоследствии основной задачей пропагандистов относительно Киевской области стали попытки обвинения ВСУ в преступлениях российских «освободителей» в Буче, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах Киевской области, которые пережили ужасы российской оккупации. Но это уже тема для отдельной публикации.
Группа «Информационное сопротивление»