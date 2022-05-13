«Я был уверен, что мы не выживем»: Арестович о том, почему не рассказывал украинцам про бои в Киеве

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Первые четыре дня я был уверен на 98%, что нам каюк", — сказал Арестович.

Фейгин напомнил, что в это время Арестович уходил в эфиры и ничего не рассказывал.



"А что говорить? Добрый день, нам каюк. Был бы моментальный обвал волевой составляющей, и конец всему. Я был уверен, что мы не выживем. Невозможно выжить, когда тебе каждые пять минут докладывают, что 300, 400, 1200 единиц". И когда бои уже в центре Киева, и докладывают охрана и военные, что 60 боевых столкновений за двое суток было... Я не верил, что мы выживем", — добавил советник ОП.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегическое поражение России очевидно уже всем в мире, однако Кремль до сих пор пытается его скрыть.

У Офиса президента в первые дни полномасштабного вторжения России продолжались бои. Ситуация была очень угрожающей. Все люди, разбирающиеся в военных вопросах, были уверены, что руководство страны не выживет.