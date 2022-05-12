Попросили сигареты и расстреляли в спину. Видео доказательства зверства окупантов над мирными жителями под Киевом



Его дочь Юлия терпеть не может смотреть видео того дня, когда умер ее отец, но она сохраняет его, чтобы однажды показать своим детям, чтобы они не забыли, какими жестокими были захватчики.



«Они палачи», — сказала она CNN. «Это ужасно, потому что мой отец был гражданским, ему было 68 лет, мирный безоружный человек».

Убийство снято с разных сторон

На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлена первая попытка России захватить Киев в марте. На главной дороге в столицу шли ожесточенные бои: украинские войска сражались с российскими войсками и танкистами, чтобы остановить наступление.

Но то, что произошло возле автосалона 16 марта, не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.

Видео было проверено CNN. Оно составлено из нескольких камер вокруг объекта, и, хотя в нем нет звука, его изображения четкие. Это было трусливое и хладнокровное убийство двух безоружных мужчин.

Прибывают пятеро российских солдат и пытаются проникнуть на предприятия, стреляя по замкам и разбивая стекла.

Когда владелец приближается с поднятыми руками, они останавливают его и, кажется, обыскивают его в поисках оружия. Затем приходит Пляц, и его тоже обыскивают. Кажется, идет какой-то разговор, прежде чем солдаты отворачиваются, и двое гражданских начинают возвращаться к своему караульному посту.

Затем по крайней мере двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю.

CNN запросил комментарий у Минобороны России, но не получил ответа.

Главный прокурор Украины заявил, что инцидент расследуется как военное преступление после просмотра видео, полученного CNN.

В дополнение к убийству, видео показывает еще много непрофессионального поведения группы из пяти солдат, идентифицированных как члены сил вторжения по их форме, анализ того, кто контролировал какую территорию в то время и показания свидетелей.

Мужчины видны внутри дилерского центра, снимая бронежилеты и просматривая ящики и столы. Один мужчина берет с полки шапку-боббл и надевает ее. Двое мужчин выпивают и, по-видимому, тосты друг за друга.

Дедушка пытался спастись

Пока солдаты обыскивали предприятия, Пляц был еще жив. На видео видно, как он с трудом встает на ноги, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и ковыляет обратно к своему посту охраны. Там он достает телефон, чтобы позвать на помощь.

Этот призыв был адресован его соотечественникам, в большей степени гражданам Украины, которые остались защищать свои кварталы.

Разношерстная группа добровольцев пыталась спасти Пляца, вступая в перестрелку с российскими войсками, пытавшимися добраться до него, сказал командир группы, пожелавший не называть своего имени в целях безопасности.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как Пляц сгорбился в бараке охраны, когда украинцы добираются до него. Они вытаскивают его, оставляя широкую полосу крови. Он умер там, возле сторожки. Командир сказал, что истек кровью, поскольку гражданским боевикам сначала пришлось отступить, у них просто не было огневой мощи, чтобы противостоять танкам и орудиям, которые были у русских в этом районе.

Гражданский командир сказал, что Пляца и владельца автосалона предупредили, что русские приближаются, но они предпочли остаться. Дочь Пляца сказала, что он верил в выполнение своего долга, поэтому пошел работать. Ни один из мужчин, казалось, понятия не имел, как с ними будут обращаться, когда они приблизятся к солдатам.

Боец-доброволец сказал, что произошедшее породило ненависть к тем российским военнослужащим, которые убивали без причины, и им подобным окупантам.

«Это точно военное преступление, — сказал он. «Если есть возможность добраться до них и поймать их, я думаю, они заслуживают смертной казни».

Дочь Пляца попросила кремировать его останки, так как в условиях боевых действий надлежащее захоронение было невозможно. Его прах все еще ждет ее в морге, и она надеется, что однажды сможет похоронить его в могиле своей матери. Все, что ей остается сейчас, это вспоминать своего «очень веселого» отца и надеяться на хоть какую-то справедливость.

«Их нужно судить», — сказала она о его убийцах. «Я надеюсь на международный суд. Я надеюсь, что не только Украина, но и весь мир узнает об их преступлениях».