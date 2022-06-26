14 ракет выпущено по Киеву. Разрушены жилые дома, погибли мирные люди. ВИДЕО

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме из частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, пострадали", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Продолжаются работы по разборке завалов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", — проинформировал Виталий Кличко. Видео разрушенного жилого дома

Три верхних этажа дома разрушены, под завалами оказались жители дома. Три верхних этажа дома разрушены, под завалами оказались жители дома.

Спасатели на месте происшествия рассказали журналистам, что им удалось спасти из-под завалов 7-летнюю девочку, ее направили в больницу.

Под завалами остается ее мать, 36-летняя женщина, которую придавило плитой. На месте с помощью кранов ее пытаются освободить спасатели. Есть один погибший мужчина, предположительно, отец девочки.

Еще одна ракета попала на территорию киевского детского сада на улице Половецкой,

Видео: ракеты бьют по центру Киева В самой же Киевской области во время воздушной тревоги, когда Россия обстреляла столицу, сработала ПВО. Силы ПВО сбили одну ракету оккупантов. Остатки сбитой ракеты упали в окрестностях одного из сел района, разрушений и пострадавших нет.

Сегодня в воскресенье ранним утром 26 июня, российские оккупанты обстреляли ракетами украинскую столицу. Под завалами многоэтажки в Шевченковском районе Киева, куда попала российская ракета, находятся люди.Одна из них попала в 9-этажку, в результате чего произошло частичное разрушение нескольких этажей и возник пожар. Об этом сообщают в ГСЧС Украины. Сейчас на месте работают спасатели.