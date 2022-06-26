14 ракет выпущено по Киеву. Разрушены жилые дома, погибли мирные люди. ВИДЕО

Сегодня в воскресенье ранним утром 26 июня, российские оккупанты обстреляли ракетами украинскую столицу. Под завалами многоэтажки в Шевченковском районе Киева, куда попала российская ракета, находятся люди.
Одна из них попала в 9-этажку, в результате чего произошло частичное разрушение нескольких этажей и возник пожар. Об этом сообщают в ГСЧС Украины. Сейчас на месте работают спасатели.
"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, бойцы установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме из частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв.м. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, пострадали", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Продолжаются работы по разборке завалов. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Друзья! В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", — проинформировал Виталий Кличко.
Видео разрушенного жилого дома
Три верхних этажа дома разрушены, под завалами оказались жители дома.
Спасатели на месте происшествия рассказали журналистам, что им удалось спасти из-под завалов 7-летнюю девочку, ее направили в больницу.
Под завалами остается ее мать, 36-летняя женщина, которую придавило плитой. На месте с помощью кранов ее пытаются освободить спасатели. Есть один погибший мужчина, предположительно, отец девочки.
Еще одна ракета попала на территорию киевского детского сада на улице Половецкой,
В самой же Киевской области во время воздушной тревоги, когда Россия обстреляла столицу, сработала ПВО. Силы ПВО сбили одну ракету оккупантов. Остатки сбитой ракеты упали в окрестностях одного из сел района, разрушений и пострадавших нет.