Последствия ракетной атаки россиян по Украине 9 марта: прилеты - Киев, Житомир, Одесса, Харьков и др

По словам главы КГВА Сергея Попко, враг применил практически все виды средств поражения: начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего перечня крылатых ракет.

34 ракеты сбили

Ночью противник совершил 81 пуск ракет разного базирования. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" сбили 34 крылатые ракеты и 4 БпЛА "Shahed-136/131", — главком Залужный

Было:

28 пусков Х-101/Х-555;

20 пусков "Калибров";

6 пусков X-22;

6 пусков Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131". В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Последствия ракетной атаки

Киев — под ударом объекты энергоинфраструктуры Святошинского и Голосеевского районов. Загорелись авто во дворе жилого дома. Начались отключения электроэнергии. Есть пострадавшие;

Золочевская община Львовской области — "во время последних звуков взрыва в одном из сел Золочевщины погибли люди. Пожарные работают на месте", - депутат Зинкевич;

Житомир — ударили "Шахедами". Город частично без света и без воды. По словам мэра, ситуация сложная, но контролируемая. Он анонсировал много отключений света;

Харьков — было около 15 взрывов, бьют по энергоинфраструктуре, есть попадание в жилой дом. Город частично обесточен, у некоторых проблемы с водоснабжением;

Одесская область — прилет по объекту энергоинфраструктуры области, а также поврежденные жилые дома. Начались экстренные отключения;

Днепропетровская область — удар по энергоинфраструктуре. Введены превентивные отключения света;

Запорожская область — удар по энергоинфраструктуре. Введены превентивные отключения света;

Николаевская область — удар по энергоинфраструктуре. ВИДЕО Ракетная атака длилась 6 часов Не менее шести часов этой ночью продолжался обстрел различных регионов Украины. Применялись крылатые, баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники Shahed 136. Последствия ночной атаки россиян территории Украины. Красным отмечены "прилёты", синим - работало ПВО:Не менее шести часов этой ночью продолжался обстрел различных регионов Украины. Применялись крылатые, баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники Shahed 136.

В последний час дали отбой воздушной тревоги в целом ряде регионов, как на западе, так и на востоке, включая Херсонщину и Харьковщину, при этом в Киеве и области и соседних регионах она закончилась всего несколько минут назад. Один из взрывов в Киеве произошел уже после отбоя на западе Украине.

Реакция на ракетную атаку

«Российские террористы делают свои максимальные усилия, чтобы лишить нас от света. Они продолжают террор мирных людей, — в ОП отреагировали на массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины

«Они никак не могут понять, что после того, что мы уже прошли, нас этим не сломить и мы уверенно продолжаем движение к цели очистки украинской земли от российского хлама!», — написал руководитель ОП Андрей Ермак.

Во Львовской области ракета упала в жилой зоне​​​​​​.

На данный момент известно о четырех погибших

Как сообщил глава Золочевского района, погибли двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди.

Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.



Российские террористы верны себе. На фронте - позор. Поэтому от бессильной злобы убивают мирных людей

Сегодня ночью 9 марта 2023, российские террористы применили практически все типы своего воздушного вооружения, по городу Киеву ударили ракетой "Кинжал". Есть погибшие и пострадавшие гражданские люди.