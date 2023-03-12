В Киеве полностью восстановлена подача тепла и электричества, после ракетного удара России

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за ракетного удара России, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, электро- и водоснабжение подается во все районы Киева, а инфраструктура города работает в штатном режиме»

9 марта российские силы нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве ракета «Кинжал» попала в ТЭЦ. Последствия удара ликвидировали более трех суток. В городе частично отключали электроэнергию. Почти сутки без тепла находились 40% потребителей Киева.



Кроме того, глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве в штатном режиме работает водоснабжение.



Ранее сообщалось, что в Киеве полностью восстановили электроснабжение после российской ракетной атаки 9 марта, сообщает энергетическая компания ДТЭК.

В городе больше не применяются стабилизационные отключения, однако в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается «сложной».