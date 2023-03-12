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В Киеве полностью восстановлена подача тепла и электричества, после ракетного удара России

Сегодня, 09:09:20 216 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Киеве полностью восстановлена подача тепла и электричества, после ракетного удара России

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение, нарушенное из-за ракетного удара России, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
 
По его словам, электро- и водоснабжение подается во все районы Киева, а инфраструктура города работает в штатном режиме»
 
9 марта российские силы нанесли массированный ракетный удар по Украине. В Киеве ракета «Кинжал» попала в ТЭЦ. Последствия удара ликвидировали более трех суток. В городе частично отключали электроэнергию. Почти сутки без тепла находились 40% потребителей Киева.

Кроме того, глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в Киеве в штатном режиме работает водоснабжение. 

Ранее сообщалось, что в Киеве полностью восстановили электроснабжение после российской ракетной атаки 9 марта, сообщает энергетическая компания ДТЭК. 
 
В городе больше не применяются стабилизационные отключения, однако в компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается «сложной». 
Тэги: ракетный удар, война в Украине, электричество, Киев, отопление
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